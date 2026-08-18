Un vídeo filtrado muestra en acción los nuevos AirPods con cámara de Apple

La filtración de una demo acaba de ofrecer al mundo el primer vistazo a los AirPods de próxima generación, unos auriculares que vendrían con cámaras incorporadas, tal y como el conocido analista Ming-Chi Kuo contaba hace un par de años. El clip de vídeo que comparte MacRumors se aprecia a un hombre usándolos para identificar un libro y quedarse con la información a través de la función Visual Intelligence. Te contamos todos los detalles.

Respuesta. Apple ha pasado los últimos años viendo cómo sus rivales, como Meta, tomaban la delantera con wearables equipados con cámara, desde gafas inteligentes hasta auriculares potenciados por IA. Esta filtración sugiere que la compañía está por fin cerca de lanzar su propia respuesta, y que podría llegar mucho antes de lo esperado.

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Los detalles. En el vídeo que comparte MacRumors, el usuario sostiene un libro para que una cámara integrada en los AirPods pueda leer su portada. “Con Visual Intelligence, tu mundo se vuelve guardable. ¿Ves algo que te guste? Solo pídeme que lo guarde para más tarde”, narraba una voz en off de Siri en el clip. El sistema también parece advertir a los usuarios de que mantengan el pelo alejado de los auriculares para que la cámara pueda capturar información precisa, e incluye un proceso de configuración específico para habilitar Visual Intelligence en los AirPods.

Cambios muy sutiles. Según 9to5Mac, los auriculares se parecen mucho a los AirPods Pro actuales, con la diferencia principal de una patilla ligeramente más gruesa, probablemente para albergar el hardware de la cámara. Mark Gurman ya había descrito anteriormente en Bloomberg un diseño similar, que incluía patillas más largas e indicadores LED destinados a mostrar cuándo se están subiendo datos a la nube, aunque en este clip en cuestión no se aprecia ningún LED.

Entre líneas. Según cuentan desde MacRumors, los AirPods llevan el código interno B790, un nombre que Gurman ya había señalado en anteriores artículos. Por otro lado, según cuentan desde 9to5Mac, los ingenieros de Apple también han estado desarrollando un modelo independiente equipado con cámara, con el código interno B798, que no se espera hasta 2027, lo que sugiere que igual la compañía está trabajando en más de una versión de esta tecnología en paralelo.

Todo indica que sus cámaras no están pensadas para hacer fotos ni grabar vídeo, sino solamente para enviar datos visuales de baja resolución a Siri para que pueda describir el entorno o, potencialmente, guiar a los usuarios con indicaciones.

Privacidad. Lo cierto es que una cámara oculta dentro de un objeto tan chiquito y cotidiano como unos auriculares podría hacer saltar las alarmas en términos de privacidad, planteando las mismas preocupaciones que ya tenemos con otros wearables con IA, como las gafas de Meta, que a más de uno le han pillado grabando a otras personas sin su consentimiento. Tendremos que esperar para conocer exactamente cómo resuelve este tema Apple.

Y ahora qué. Apple no ha confirmado el dispositivo aún, pero el hecho de que la demo se haya filtrado a través de una versión beta de macOS Tahoe 26.7 parece una señal bastante firme. Gurman contaba que estos AirPods podrían lanzarse tan pronto como en septiembre, en el evento junto a los iPhone 18 Pro. De momento tendremos que esperar sentados hasta que Apple diga algo.

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