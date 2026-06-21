Cada vez más personas acuden a los conciertos con AirPods en las orejas. El motivo es simple: funcionan como tapón

Desde hace tiempo, no es una imagen completamente extraña ver a alguien en festivales o conciertos con AirPods. No está escuchando Spotify (sería raro, francamente), sino usándolos a modo de tapones para amortiguar el ruido. La tendencia se ha extendido hasta tal punto que Apple tiene ya nombre oficial y ha catalogado la tendencia con documentación técnica. Pero... ¿funcionan realmente?

Desde cuándo. El 28 de octubre de 2024, junto con la primera oleada de Apple Intelligence, llegó iOS 18.1. En esa actualización, los AirPods Pro 2 recibieron tres funciones nuevas: prueba de audición, modo audífono OTC con autorización de la FDA y la que nos interesa: Protección Auditiva activa. Apple llevaba meses presentándola en keynotes, pero finalmente, con el software llegó la legitimación de la compañía de que llevaban un tiempo observando el comportamiento de los usuarios en conciertos.

Cómo funciona. La documentación oficial de Apple establece tres niveles de protección según el modo que esté activo. Transparencia, que te deja oír el escenario a través de los micrófonos, atenúa entre 11 y 15 decibelios. El modo Adaptativo, que mezcla Cancelación y Transparencia según el entorno, sube esa cifra a entre 25 y 29 dB. La Cancelación activa de ruido pura da una media de 27 dB según mediciones en tímpano de 2023, aunque la atenuación no es lineal: a bajas frecuencias hay mejoras notables respecto a la primera generación; a frecuencias medias y agudas el rendimiento varía con el ajuste físico del auricular.

No más de 85. Y hay un modo aún más específico: el algoritmo en Transparencia Adaptativa (un modo activable dentro de Transparencia) detecta el umbral de 85 dB y comprime todo lo que lo supera. En una sala a 110 dB (nivel habitual en conciertos de rock o festivales de electrónica), eso significa reducir los picos hasta el entorno de 82-85 dB. El resultado subjetivo que describían medios como TechRadar, que los probó en una sala con 114,7 dB de pico, es que el sonido es cómodo y con buenos matices para bajo y percusión. En los AirPods Pro 3, lanzados en septiembre de 2025, el rango dinámico incluso mejora.

Eso sí, si el volumen supera consistentemente los 110-115 dB, incluso con 25-29 dB de atenuación, el usuario queda expuesto a la fatiga auditiva tras diez minutos usando AirPods Pro 2 en modo adaptativo. Es decir: los AirPods reducen el daño y son mejor opción que ir sin nada al concierto. Pero son peor opción que un tapón hi-fi calibrado.

La moda del tapón en conciertos. Según datos del fabricante Loop, los principales usuarios de tapones de alta fidelidad en conciertos son jóvenes millennials y de la Gen Z. En TikTok proliferan vídeos con etiquetas del tipo "hot girls wear earplugs to raves", y los tapones aparecen en listas de "rave essentials" a modo de meme. La protección auditiva dejó de ser cosa de gente mayor o de ingenieros de sonido, y ya es seña de identidad festivalera.

De hecho, es la propia Loop, fundada en Bélgica en 2016, la que ha empujado a ese cambio. Sus modelos Experience reducen 17 dB con atenuación plana, lo que significa que la firma tonal del concierto se mantiene: todo suena igual pero a menor volumen. Las comparativas apuntan a que Loop va por detrás de marcas especializadas como EarPeace o Alpine en calidad de atenuación pura, pero la diferencia es inapreciable para el usuario no experto en música. El diseño, como sucede con los Airpods, juega un importante papel para su éxito. Eso sí, la diferencia es que el dispositivo de Apple ya lo tiene la gente para otros menesteres.

Por qué unos Airpods no son tapones. La diferencia técnica más relevante entre un tapón hi-fi y los AirPods no está en la cantidad de decibelios, sino en cómo llega el sonido al oído. Un tapón como Loop o Alpine atenúa acústicamente: el material físico absorbe energía sonora antes de que llegue al canal auditivo. Los AirPods, en cambio, capturan el sonido exterior con micrófonos, lo procesan digitalmente y lo reproducen modificado a través de los altavoces del auricular, con lo que hay una dependencia de la batería y el ajuste físico en la oreja, tal y como advierte la propia Apple.

En Xataka | La Gen Z se ha desentendido tanto del vicio que está celebrando raves diurnas con café y "sound healing"