AirPods 4, análisis: la cancelación de ruido que nos merecíamos los usuarios de los AirPods básicos

Apple se ha lanzado este inicio de curso electrónico a la aventura de renovar quizás el producto de su catálogo que más ha servido de inspiración a nivel de diseño e iconicidad del actual mercado de consumo: sus auriculares AirPods.

Los nuevos AirPods 4 llegan al mercado en dos versiones: con y sin sistema de cancelación de ruído. Lo hacen ambos modelos con un precio interesante y un perfil de usuario muy claro: la mezcla de quienes no necesitan auriculares de tipo cerrado para disfrutar de su contenido musical o multimedia, así como para los usuarios a los que unos auriculares intrauditivos como la versión Pro no acababan de resultarles cómodos. O fuera de presupuesto al costar casi 100 euros más. Y el resultado, como ya hemos probado en Xataka, les ha salido muy redondo.

Ficha técnica de los AirPods 4



Airpods 4 Airpods 4 con anc procesador H2 H2 Dimensiones 3,02 x 1,83 x 1,81mm 4,3 g 3,02 x 1,83 x 1,81mm 4,3 g CANCELACIÓN DE RUIDO No Sí Detección de conversación No Sí Controles Sensor de presión Sensor de presión Estuche Carga inalámbrica y USB C Carga inalámbrica y USB C Audio espacial Sí Sí autonomía Hasta 5h sin estuche Hasta 30 con estuche Hasta 5h sin estuche Hasta 30 con estuche REsistencia IP54 IP54 precio 149 euros 199 euros

Comodidad frente a aislamiento

Con el paso a la historia de los AirPods “básicos” anteriores a los nuevos AirPods 4, Apple simplifica acertadamente su gama de auriculares. La gama de entrada ahora está compuesta por los AirPods 4 en sus dos versiones.

La gama de entrada ahora está muy clara: AirPods 4. Y podemos escoger entre modelos básicos o los que añaden la cancelación activa de ruido

Con una diferencia de precio de 50 euros, el consumidor puede escoger los nuevos AirPods 4 básicos u optar por el modelo que nos parece más interesante, los que incluyen sistema de cancelación activa de ruído además de otras mejoras asociadas a dicha tecnología como el fantástico modo adaptativo.

Escoger uno u otro modelo no dependerá más que de si queremos esa ANC o no. Porque a nivel de diseño son idénticos. De hecho, en nuestra prueba (disponíamos de los dos modelos de AirPods 4 a la vez) hemos tenido mucho cuidado de mezclar cajas o auriculares de las dos versiones porque era imposible distinguir un modelo del otro.

Los AirPods 4 son modelos de auriculares inalámbricos intraurales pero que no quedan tan fijos en el canal auditivo como los modelos de la gama Pro.

Para una parte de los usuarios, los AirPods 4 pueden resultar más cómodos de llevar durante largos periodos de tiempo básicamente por la menor presión que se nota en el oído al usarlos. Pero por otro lado perdemos seguridad en la sujeción y capacidad de aislamiento para que la cancelación de ruido sea más efectiva.

Los AirPods 4 no quedan tan fijos en el canal auditivo y pueden resultar más cómodos de usar a cambio de perder agarre y aislamiento acústico

Efectivamente, los AirPods 4 resultan muy confortables para un uso continuado sin molestia alguna. Sin almohadillas que ajusten el auricular a nuestro oído, la comodidad de uso y agarre dependen exclusivamente del diseño de contorno que Apple le ha dado a los AirPods 4.

En nuestro caso los nuevos AirPods 4 ajustan correctamente y, sin llegar a la seguridad del agarre del modelo Pro, se mantienen en su sitio en la mayoría de situaciones. Pero nunca nos quitamos de la cabeza la sensación de que la caída accidental es una posibilidad de presencia continuada.

La experiencia de uso me ha demostrado que en actividades que impliquen movimiento brusco de la cabeza, como agacharse mucho o girarla bruscamente, se echa en falta más agarre. Lo mismo ocurre en actividades deportivas.

Sin embargo, invitamos a varios usuarios a probarlos y a bastantes de ellos les resultaron más cómodos los nuevos AirPods 4 que los modelos Pro que también ofrecí para conocer su impresión.

Un buen acierto de Apple con el diseño de los auriculares lo encontramos en el cuerpo más corto que hace más discretos y manejables los AirPods 4. Y todo ello sin renunciar a los controles integrados basados en un nuevo sensor de presión con el que con solo pellizcar sobre una determinada zona, controlamos la reproducción de audio y la gestión de las llamadas.

Los AirPods 4 permiten pellizcar la zona táctil pero no admiten gestos para subir o bajar el volumen

Lo que no admite el cuerpo de los auriculares es un control por gestos como en el modelo Pro 2, por lo que nada de control de volumen integrado, algo que la verdad es que se hecha de menos.

Pero no es la única manera de decidir si queremos contestar una llamada, por ejemplo. Los AirPods 4 admiten gestos con la cabeza para la función de responder o no a avisos de llamadas o mensajería.

A pesar del poco agarre en el oído no los hace los más adecuados para el deporte, los AirPods 4 resisten sudor, polvo y agua

Por último hay que mencionar que los nuevos AirPods 4 tienen una calificación IP54 que los hace resistentes al polvo, sudor y agua en situaciones como entrenamientos intensos o lluvia. La funda de carga también tiene el mismo nivel de resistencia a estos elementos del día a día.

Un estuche más pequeño

Los nuevos AirPods 4 se almacenan y cargan en un estuche renovado a nivel de dimensiones. Puede parecer una nimiedad pero estos días de uso de los AirPods 4 me ha gustado la sensación de no llevar nada en el bolsillo del pantalón.

Aunque no es un cambio radical, el tamaño más pequeño del estuche de los AirPods 4 nos gusta. Y sin reducir su capacidad ni velocidad de carga

El estuche de carga lleva conectividad USB-C y si optamos por la versión con cancelación activa de ruido ganamos también carga inalámbrica, por lo que podemos colocar el estuche sobre el cargador del Apple Watch o cualquiera con certificación Qi. En el mercado ya hay muchas bases de carga simultánea de múltiples dispositivos de Apple que tienen en cuenta esta posibilidad de algunos estuches de AirPods.

El estuche de los AirPods 4 es más pequeño que el de los Pro y vienen con puerto USB-C

Otro extra interesante del estuche de carga de la versión de los AirPods 4 con ANC es que incluyen un pequeño altavoz que funciona para la aplicación Buscar. Para los que somos despistados, es una función que nos salva la vida.

Estar en el ecosistema Apple es muy cómodo

Sin la mejor calidad del mercado ni tampoco una cancelación de ruido activa de escándalo por el precio que pagamos por ellos, los nuevos AirPods 4 juegan perfectamente la baza del ecosistema Apple. Ahí no tienen rival.

La excelente integración de los AirPods 4 en el ecosistema de Apple es un factor de compra que conviene no obviar

Basta abrir la caja de carga y, si tenemos un dispositivo Apple, podremos asociar los auriculares a nuestra ID de Apple y desde ese momento, los AirPods 4 quedarán integrados en nuestros dispositivos de la compañía para poder usarlos en todos ellos sin necesidad de nuevas asociaciones.

La experiencia de uso de los AirPods 4 con los servicios y dispositivos de Apple es bastante amplia. Ya hemos mencionado la integración en la app Buscar, pero podemos interaccionar con Siri incluso simplemente con gestos de asentir o negar con la cabeza así como usar dos pares de AirPods diferentes conectados a la vez a un mismo dispositivo para escuchar contenido multimedia.

Esa sencillez de uso se traslada también a las opciones de configuración. No hay aplicación concreta sino que las opciones, no muchas, las encontramos dentro de los ajustes del iPhone, donde se crea una nueva opción cuando el teléfono detecta que tenemos los AirPods 4 conectados. Si no, las opciones no están disponibles.

Dentro de dicho apartado dedicado a los auriculares podemos configurar las escasas opciones, todas ellas centradas exclusivamente en las alternativas de control y en los modos de reducción de ruido. Nada de ecualización ni ajustes relacionados con opciones sonoras puras. Aquí, como con la cámara de fotos, la filosofía de Apple es que confíes en ellos y en su tecnología de ecualización adaptativa, la cual, dicho de paso, funciona muy bien. Pero que nos nos den todas las opciones nunca nos gusta.

También hay lugar para las opciones de audio adaptativo y el modo de audio espacial, el cual podemos personalizar usando la cámara del iPhone para “escanear” la forma de nuestros oídos.

AirPods 4: polivalencia sin renunciar a una alta calidad de sonido

Por mucho que hablemos de comodidad de uso o de ecosistema, la calidad de audio es definitiva cuando uno busca unos auriculares del tipo que sean.

Los AirPods 4 son unos auriculares enfocados en el más amplio mercado de consumo que posamos imaginar y por ello, además de la ecualización adaptativa, presenta especificaciones para satisfacer al mayor número de usuarios y por ende, a todo tipo de contenidos, ya sean musicales o no.

El centro neurálgico de los AirPods 4 es el chip H2 y la conectividad Bluetooth 5.3, lo que nos da pistas claras de que el códec de cabecera se mantiene en el AAC y hay que seguir esperando a la reproducción de audio sin pérdidas. Tampoco creo que sean los modelos más adecuados para ello.

El sonido que ofrecen los AirPods 4 está más cerca que nunca del que disfrutamos con los AirPods Pro 2 si obviamos el menor aislamiento. Pero para el público general, la experiencia es muy similar.

Los AirPods 4 ofrecen un sonido de calidad muy bien equilibrado entre géneros musicales, voz y contenido multimedia. La polivalencia al poder

El sonido es claro, bastante nítido en las frecuencias medias y hay presencia de graves equilibrada por lo que podemos confirmar que el nuevo transductor de baja distorsión y el amplificador de alto rango dinámico le han sentado genial a los renovados AirPods básicos de Apple.

Me ha sorprendido gratamente la amplia escena sonora, especialmente en la profundidad de la misma, así como la ausencia de distorsión por debajo del 75-80% del volumen de escucha máximo.

El uso muy polivalente que intuimos que tendrán los AirPods 4 por el amplio público al que van dirigidos ha quedado bien cubierto. Las llamadas de voz, podcast y demás contenidos donde la escucha de conversaciones es central, pasan perfectamente el corte con muy buena nota. En estos casos, el sistema de cancelación de ruido ayuda a la hora de escuchar podcast o realizar llamadas.

Con el contenido multimedia, se aprecia bastante el sonido envolvente en contenido Dolby Atmos y el audio espacial, aunque no es para todo el mundo, a mi me ayuda a disfrutar de series y películas.

A nivel de calidad de sonido no hay diferencias entre los modelos de AirPods 4 con y sin cancelación de ruido activa

Todo lo indicado respecto a la calidad de sonido de los AirPods 4 aplican tanto al modelo con ANC como al básico, aunque como hemos repetido ya varias veces, por la diferencia de precio y prestaciones que ganamos, recomendamos optar por la versión más completa de los AirPods 4.

Cancelación de ruido suficiente para el día a día

Partiendo del hecho de que por su diseño los AirPods 4 no nos van a ofrecer un aislamiento completo respecto al exterior, la llegada de la cancelación activa de ruido es una muy buena noticia.

La falta de cancelación pasiva por el diseño penaliza el aislamiento de frecuencias más altas como las conversaciones, pero el sonido ambiental como el tráfico queda anulado de manera eficiente por los AirPods 4

El chip H2 otorga a estos AirPods 4 una muy buena cancelación activa del ruido en entornos donde predomina el sonido ambiental de baja frecuencia. En nuestras pruebas, el tráfico continuo y sonidos similares como el de aparatos de aire acondicionado en azoteas se anulaba por completo, aunque en el caso de las conversaciones ajenas echamos en falta el aislamiento pasivo de las almohadillas.

Son más cómodos, sí, pero el agarre y sobre todo el aislamiento pasivo están lejos de los de los AirPods Pro

El resultado, sabiendo que no son auriculares ANC con aislamiento pasivo, está muy conseguido, ofreciendo una versatilidad para escuchar música, podcast y demás contenido de audio en entornos que son fuente diaria de ruido no de alto nivel sin la sensación a veces agobiante de quedarse aislado por completo del mundo que nos rodea.

Más que por la cancelación de ruido, donde notamos diferencias con las de los modelos Pro, los AirPods 4 destacan por el genial funcionamiento del control de ruido adaptativo y detalles como la detección de conversación

Más allá del correcto funcionamiento de la cancelación de ruido, con lo que más hemos disfrutado al usar estos AirPods 4 (concretamente con el modelo con ANC) ha sido con las ayudas que Apple ha implementado de manera sobresaliente.

A las opciones básicas de cancelación o no del ruido, estos AirPods 4 ya permiten opciones que hasta ahora solo teníamos en los modelos Pro de la compañía.

El más contundente es el modo adaptativo, el cual ajusta el funcionamiento de los auriculares y la cancelación de ruido a diferentes situaciones que nos podemos encontrar en el día a día. Desde atenuar el sonido ambiente muy elevado para proteger los oídos del usuario hasta reducir el volumen automáticamente cuando iniciamos una conversación (y funciona perfectamente, volviendo el volumen a su estado anterior al acabar la conversación).

Es un cambio radical el no tener en absoluto que retirarnos los auriculares si queremos mantener una conversación con alguien porque a esa persona la vamos a escuchar perfectamente y no es necesario elevar ni un ápice nuestro volumen de conversación habitual por el hecho de llevar los auriculares en funcionamiento.

Lógicamente no es una función para usar si queremos mantener una charla larga con alguien pero es muy útil para preguntar por la calle o conectar a alguien que en un momento puntual nos indica algo mientras estamos concentrados y disfrutando de música, una serie o un podcast perfectamente aislados del ruido ambiente.

La caja de carga, bien cerca

Hablar de autonomía en unos auriculares, máxime si son con cancelación de ruido activa y diferentes funciones que recurren mucho al uso de su procesador, es complicado. Además depende del uso que le demos, volumen de escucha ... pero nos podemos hacer una idea adecuada.

Los AirPods 4 establecen en su ficha técnica una autonomía de hasta 5 horas si los usamos sin el modo ANC y una hora menos si recurrimos a la cancelación. Nosotros lo hemos estado probado intensamente en los últimos días y la media se ha quedado más o menos en los guarismos que Apple indica.

Una caja más pequeña pero con la misma capacidad de carga

En mi caso, con el modo de sonido adaptativo activo alrededor del 50% del tiempo y el resto con cancelación de ruido, he promediado una cifra más cercana a las cuatro horas que a las cinco. Esto significa que, si eres usuario intensivo de los auriculares, tener cerca el estuche es necesario.

Con el estuche de carga, que recarga los auriculares al colocarlos dentro, esas horas de autonomía se difuminan completamente y has de contar con que, en total, podrás tener unas 30 horas de autonomía de media.

La buena integración de la información de la carga restante tanto de los auriculares como de la caja en el sistema operativo de los productos Apple ayuda a tener bajo control este aspecto.

AirPods 4, la opinión y nota de Xataka

Con la cantidad de auriculares que, inspirándose en el espíritu de los AirPods originales, podemos encontrar en el mercado, ya sea asociado a una marca de renombre como en mercadillos, Apple tenía que ofrecer un paso adelante en los nuevos AirPods 4, su gama de entrada.

Lo hace ofreciendo un modelo sin ANC que destaca por la comodidad de uso y calidad de audio que ofrece, pero también con una versión que recoge una cancelación de ruido que cada vez más consumidores demandan para el día a día. No solo en entornos complicados.

Es con este modelo de AirPods 4 con ANC donde el producto de Apple presenta empaque gracias a una correcta cancelación de ruido que no es completa por la falta de aislamiento pasivo, pero especialmente por la serie de modos de uso que presenta, destacando por encima de todos el modo adaptativo que de manera general invita a ser el que llevemos activado por defecto.

Que el volumen de reproducción y aislamiento se adapte de manera automática, fiable y transparente para el usuario tanto al entorno como a la situación de la persona es fantástico. Ya no pareceremos seres aislados del entorno ni estúpidos potenciales por tratar de mantener una conversación con los auriculares puestos o realizar algún comentario a alguien mientras os llevamos en uso.

¿Que la cancelación no es total ni son los que mejor agarre ofrecen? Claro que no. Pero dado que estos auriculares ofrecen un perfil de uso algo diferenciado de los modelos cerrados de tipo diadema, parecen una elección acertada tanto por calidad de sonido como por experiencia de usuario.

8,5 Diseño 8,25 Calidad de sonido 8,5 Cancelación de ruido 8 Ergonomía 9 Experiencia de uso 9 Autonomía 8,5 A favor Una alegría que la cancelación de ruido llegue al modelo básico de los AirPods

La facilidad de uso y lo bien que funciona el modo adaptativo

Para uso generalista ofrecen una calidad de sonido muy satisfactoria En contra Las opciones de control de audio son muy limitadas para quienes quieren ecualización personalizada

La comodidad de uso tiene una contrapartida: menos agarre y nulo aislamiento pasivo de sonido

La versión sin ANC nos sobra



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Apple. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.