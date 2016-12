Airpods, análisis: mucha y avanzada tecnología puesta por encima del sonido

Con la eliminación del puerto de 3,5 mm del iPhone 7 y 7 Plus, Apple tenía que dar el paso al sector de los auriculares inalámbricos. Lo ha hecho con los Airpods, unos auriculares sin cables que incluyen avances increíbles para mejorar la experiencia de uso pero donde el sonido parece casi lo de menos.

Auriculares sin cable: literalmente

Estamos acostumbrados a ver diseños bastante diferentes y futuristas en los auriculares de tipo botón e inalámbricos. Lo habitual es que se busque algo muy reducido en tamaño y que pase lo más desapercibido posible. Apple no ha escogido ese camino y mirar los airPods es como hacerlo con unos earpods pero sin el cable. Es justo lo que han retirado, más allá del diseño interior para dar cabida, como veremos, a bastantes elementos, y que los hace ligeramente más grandes.

Ya desde el diseño, nada discreto ni pensado para que no se vea, los AirPods nos dejan claro que no son unos auriculares inalámbricos cualquiera

Sin llegar a ser nada voluminosos ni mucho menos pesados, en el interior de los Airpods hay desde baterías de bastante autonomía hasta el chip W1 o sensores ópticos y acelerómetros para conocer cuando los llevamos puestos y cuándo no. Y que esto funcione es muy importante para el resultado global y valoración de estos auriculares.

La estética de los airpods es discutible para algunos, entre los que me encuentro, pero su diseño es efectivo. Son bastante cómodos (no hay opción de alterar el tamaño, son rígidos, así que esta percepción puede variar según la persona) y muy ligeros para llevarlos mucho tiempo puestos, y no se caen. Este aspecto es de los que más intrigas nos suscitaban, pues a simple vista son auriculares candidatos a hacerlo. Pero ha sido todo lo contrario.

Si estás pensando en ir con ellos a correr o hacer deporte, es completamente posible. Aguantan muy bien el movimiento, en nuestras pruebas corriendo nunca se nos han caído, y sin embargo tampoco dejan de transmitir una extraña sensación de que se van a soltar. Pero no ocurre.

Si obvias lo extraño de su estética, los AirPods solo presentan un problema a nivel de diseño: el temor a perderlos cuando no los llevamos puestos

Visto lo bien que se desenvuelven para hacer deporte y la comodidad que supone no llevar cables y como veremos más adelante, controlar el teléfono con Siri en caso de un iPhone, echamos de menos la faceta deportiva en forma de resistencia al agua y salpicaduras para estos AirPods. ¿Quizás un modelo exclusivo para más adelante? De momento solo lo tenemos disponible con los PowerBeats 3.

Aunque no es nada fácil que acaben cayendo de los oídos sin darnos cuenta, su tamaño si que parece propicio para que se pueden extraviar en bolsillos o casi cualquier lado. Por eso vienen con una funda. De ella os hablo a continuación porque se merece un punto propio.

La mejor idea de diseño: la caja de carga

Si con el diseño de los Airpods tengo mis reservas, básicamente a nivel estético, no me pasa lo mismo con la caja/funda. Acostúmbrate a llevarla contigo porque lo natural será que cuando no uses los Airpods, los devuelvas a su funda.

Además de quedar protegidos y complicar el perderlos, los Airpods se recargan en la funda. Es una idea que nos parece muy acertada y en este tiempo usando lo Airpods ha hecho que nos podamos olvidar de la batería a pesar de ser unos auriculares con batería.

La funda de los Airpods es pequeña, ligera y de excelente acabado. Se abre mediante un cierre que no parece que vaya a soltarse por sí solo en situaciones normales, y dentro hay hueco para los dos Airpods. No es un hueco general sino perfectamente adaptado a la forma y tamaño de los auriculares, los cuales quedan fijados también magnéticamente.

La funda de los Airpods no es un capricho: sin ella los auriculares no serían ni mucho menos lo mismo

Cada auricular tiene su hueco, así que puede que más de una vez intentes meter el izquierdo en el lugar del derecho y viceversa. Lo mismo ocurre cuando te los vas a colocar, por lo que algún tipo de identificación visual más allá del clásico R o L hubiera sido de agradecer.

Autonomía muy correcta, pero es lo de menos

Una vez colocados en la funda, ésta se convierte en un cargador portátil. Hay un LED indicador del estado de la batería, tanto para los auriculares (cuando están colocados) como para la propia funda. Ésta se carga con un cable Lighting. Un LEZ verde indica que o los auriculares o la caja, según corresponda, están cargados.

La información más precisa sobre la batería restante queda reflejada los dispositivos Apple, de forma separada para funda y auriculares.

Los AirPods disfrutan de una muy buena autonomía, rondando las 5 horas en nuestras pruebas. Pero con el sistema de carga en la funda es realmente un sistema de audio inalámbrico con el que puedes despreocuparte completamente de la batería

Sobre autonomía, Apple explica en la ficha técnica de los Airpods que sus nuevos auriculares son capaces de mantenerse activos durante unas cinco horas. En las jornadas en que apuramos la misma para comprobarlo, con un volumen ligeramente por encima del 50%, siempre superamos esas cinco horas a las que apunta Apple.

Sin embargo, con los Airpods de Apple ha sido la única vez en que no he tenido que preocuparme en absoluto de la autonomía de unos auriculares bluetooth. Al menos en mi rutina de uso estos días, "tener" que guardarlos en su funda y que con ese gesto se vayan recargando ha hecho que siempre estuvieran listos. Raro será el momento en que apures la autonomía esas más de cinco horas. En todo caso Apple promete un tiempo de carga rápida que otorga 3 horas en 15 minutos de carga.

Queda por ver si esa carga continuada de la batería no acaba por pasar factura a la vida útil de la misma o su eficacia. En cuanto a la "autonomía" de la funda, no la tuvimos que cargar hasta pasado el cuarto día.

Emparejamiento avanzado con Apple: correcto con Android

Una característica interesante de los Airpods de Apple la encontramos en la configuración inicial y el emparejamiento. Basta colocar la caja junto al iPhone, abrirla y ya tendremos los auriculares conectados. Si estás dentro del ecosistema Apple en más dispositivos, todavía es mejor. Mediante iCloud el resto de equipos de tu cuenta, ya sea un iPad o un Mac, tendrá el perfil de esos auriculares y será cuestión de un toque decirle a partir de entonces que quieres usarlos con ese equipo.

La experiencia de usuario con los Airpods es de nuevo un valor superior en el nuevo producto. Pero solo si estás en su ecosistema

La gestión que hace Apple del emparejamiento con sus equipos es fantástica, y cada vez que los sensores ópticos detectan que nos hemos puesto los dos auriculares (o uno) quedan enlazados. Oiremos un pequeño sonido para avisarnos. Si hay algún momento en que no tienes los dos auriculares puestos al tiempo, no hay problema. Bastará con que te coloques el segundo para que, sin interrupciones, el sistema detecte que se ha añadido y empiece a sonar también.

¿Y cómo se emparejan los Airpods con un smartphone Android? En el caso de que el sonido y precio te convenzan, puede que quieras comprar unos Airpods para usarlos con tu dispositivo Android. En ese caso el emparejamiento se realiza de la manera clásica, usando en este caso la funda de los auriculares.

Con ellos dentro, abrimos la tapa y pulsamos un pequeño botón en la parte trasera para iniciar el emparejamiento. Nosotros hemos probado con diferentes terminales (un Alcatel OneTouch Idol, un Xiaomi Mi5 y un Galaxy S6 Edge) y en todos los casos los Airpods han quedado bien emparejados, como cualquier otro dispositivo Bluetooth, es decir, con algún que otro problema y no funcionamiento a la primera. Además, la detección de cuándo nos los quitamos para pausar la música no funciona.

Calidad de sonido

Bastante abajo en este análisis ha quedado el apartado en el que os hablo de la calidad de sonido de los Airpods. Creo que más o menos está situado donde ha dejado Apple la relevancia de este aspecto en la configuración de sus auriculares.

Que la calidad de sonido sea solo correcta deja claro el perfil de usuario de estos auriculares: quien no busca la excelencia para la escucha sino comodidad, autonomía, integración y facilidad de uso

Si vienes de unos Earpods de la propia Apple, el resultado que obtienes con estos Airpods es parecido pero con más potencia. En general la reproducción es cálida y muy centrada en los tonos medios. De los extremos, tanto agudos como graves, Apple casi se olvida, al menos si queremos referirnos a estos auriculares como de referencia y nivel para la escucha de audio. En todo caso cumplen correctamente para un perfil generalista y donde los demás extras son suficientes para compensar.

Aunque la cancelación de ruido, como veremos, funciona muy bien con Siri y las llamadas, los Airpods no son precisamente aislantes. Si buscas mantenerte atento de lo que ocurre a tu alrededor, son ideales, pero si como es mi caso, aspiras a un aislamiento mayor cuando estás escuchando música o contenido multimedia, incluso con un volumen considerable podrás reconocer conversaciones de alrededor.

El alcance de la conectividad de estos auriculares Bluetooth es correcto, de unos 20-30 metros en interior, en nuestro caso un par de estancias. De la experiencia de uso con los Airpods en tareas multimedia hemos echado mucho de menos el control de volumen o poder avanzar/retroceder en una lista de reproducción. Recurrir a Siri nos puede valer, pero queríamos algo más directo.

Siri y los micrófonos: lo mejor de los Airpods

Si os contaba antes que por calidad de sonido los Airpods no son auriculares que despunten pero sí justos con el precio que pagamos por ellos (nos referimos a modelos inalámbricos, no con cable, donde sí que hay muchos modelos superiores y más baratos) , no ocurre lo mismo con las funciones extra que incluye Apple.

La cancelación de ruido funciona perfectamente en modo manos libres o cuando le hablamos a Siri. No importan el ruido ambiente, podemos hablar por teléfono con total claridad

Además de los sensores que detienen la reproducción cuando nos quitamos los auriculares (no funciona en Android ni en todas las aplicaciones bajo iOS o Mac, pero sí en la mayoría), tenemos la función de manos libres para contestar llamadas pero también para "llamar" a Siri. Y es de lejos lo que mejor funciona y más nos ha gustado de estos Airpods.

Los micrófonos con cancelación de ruido son tremendamente eficaces y tanto para hablar a Siri como para contestar o hacer llamadas se comportan perfectamente. Me ha sorprendido bastante lo bien que Siri atiende a instrucciones incluso en entornos ruidosos o con otras personas hablando.

Para activar Siri basta dar dos golpes sobre el auricular (da igual si es el derecho el izquierdo). El sensor sobre los Airpods reconoce esos toques prácticamente todas las veces. Si no somos mucho de usar Siri, podemos configurar esos dos toques para detener o poner de nuevo en marcha la reproducción activa. Si ese gesto lo quieres hacer para atender a alguien que te está hablando, es más natural y directo ya que tienes que levantar la mano, retirar el auricular con la mano y la música se detendrá.

Controlar Siri con dos toques sobre los auriculares independientemente de si estamos en un equipo con Mac o iOS es muy cómodo y uno acaba acostumbrándose pronto a usarlo así. Añadir recordatorios en iPhone, crear alarmas o consultar el tiempo en iPad, o en Mac abrir aplicaciones y controlar funciones con la voz. El sonido de lo que estamos reproduciendo se detiene para hablar a Siri, y tras la interacción, regresa de forma automática.

Apple Airpods, la opinión de Xataka

Si juegas dentro del ecosistema de Apple, con iPad, Mac, iPhone e incluso Apple TV, la integración, autonomía y buen funcionamiento de Siri, manos libres o emparejamiento transparente compensan de largo la correcta calidad de sonido.

Apple se ha afanado tanto en la tecnología dentro de sus auriculares que se olvidó de que eran eso, auriculares

Si estás en Android, te llevarás un buen sistema de carga, comodidad y autonomía, y tocará ver si por los 179 euros de los Airpods , hay opciones de mejor calidad e inalámbricas en el mercado. Si no encuentras a tu gusto, no quedarás decepcionado aunque la experiencia queda lejos de la que se consigue con un iPhone o iPad, por ejemplo.

Por último quedan los que se acercan a estos Airpods buscando unos auriculares de escucha de referencia, incluso inalámbricos. Para ellos no hay nada.