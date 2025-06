En el nuevo macOS 26 Tahoe hay cambio de interfaz, sí. Pero la sorpresa es poder escribir un correo o lanzar un atajo desde Spotlight

Más de 40 años de historia contemplan al Mac. Puede que no sea el protagonista del ecosistema de Apple, pero macOS siempre tiene un stio relevante en las actualizaciones que la compañía anuncia cada año. Esta vez no ha sido la excepción, y este año tenemos una nueva versión que no solo cambia de nombre (Tahoe), sino que da un salto ya rumoreado en la numeración.

Así, la secuencia tradicional tras macOS 15 Sequoia debería habernos traído macOS 16, pero en lugar de eso Apple ha decidido adoptar un número de versión que se corresponde con el "año de lanzamiento+1", que en este caso es el 26.

En esta nueva versión de macOS se esperaba un buen lavado de cara, y eso es lo que tenemos con macOS 26 Tahoe. Los cambios en la interfaz son el foco absoluto, aunque la novedad más llamativa es la que llega a Spotlight, el lanzador/buscador integrado en macOS.

La interfaz cambia, aunque no de forma radical. Liquid Glass plantea una interfaz en la que por ejemplo la barra de tareas es transparente y que es personalizable, como el centro de control.

Este último se puede configurar a nuestro gusto, añadiendo un montón de iconos y accesos directos, incluso que pueden corresponder a apps de iPad. Esas mejoras de personalización también llegan a las carpetas, en las que podremos cambiar el color o añadir algún pequeño distintivo para diferenciarlas del resto.

La nueva versión de Continuity permite que por ejemplo podamos tener un "gemelo" de nuestro iPhone en pantalla para poder hacer cosas como disfrutar de llamadas directamente en la pantalla del Mac y hacerlo además usando opciones como la traducción en tiempo real.

Sin embargo donde llegan las mejoras más curiosas es en Shortcuts y en Spotlight. En Shortcuts, una potente herramienta de automatizaicón, ahora podremos crear atajos más potentes gracias a las llamadas "acciones inteligentes", que aprovechan las funciones de Apple Intelligence.

Pero es en Spotlight donde las cosas cambian especialmente. Estamos ante la que Apple afirma que es la actualización más importante de la historia de este componente. Este lanzador permite buscar ficheros o lanzar aplicaciones —incluso las del iPhone que tengamos emparejado con Continuity— comenzando a escribir su nombre en el campo de texto.

Pero es que además ahora tenemos una forma de acceder a funciones muy llamativas sin salir de Spotlight usando pequeños atajos de teclado. Así, si por ejemplo escribimos "sm" (Send Message) podremos iniciar la redacción de un mensaje de correo electrónico sin abrir la aplicación de correo.

Hay varios de estos comandos personalizados que convierten a Spotlight en una especie de "terminal" personalizable en sí misma desde la que ejecutar comandos, lanzar aplicaciones e incluso acceder al historial del portapapeles.

La última gran novedad de macOS 26 Tahoe llega de la mano de los videojuegos. Apple, que jamás ha prestado demasiada atención a este ámbito en los Mac, ofrece ahora un centro de control llamado Apple Games que nos recuerda a la aplicación Xbox en Windows.

Como en ese caso, en Apple Games tenemos una forma desde la que poder acceder a nuestra biblioteca y desde la que lanzar los juegos que hemos comprado o comprar nuevos. Hay un nuevo Game Overlay que nos permite chatear con amigos, invitarles a jugar o ajustar nuestra configuración para jugar.

Los desarrolladores y usuarios se beneficiarán además de Metal 4, la nueva tecnología de renderizado específicamente diseñada para la GPU de los chips de Apple y que permite que juegos que la aprovechen mejoren su calidad visual de forma notable, prometen en la compañía.

