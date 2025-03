Apple prepara el mayor cambio en su software desde iOS 7 y macOS Big Sur, según Gurman: una “revolución” más allá del diseño

Apple se prepara para introducir uno de los mayores cambios en su ecosistema de software, según Mark Gurman. El analista de Bloomberg apunta a una profunda renovación de los sistemas operativos de la compañía, con la intención de adaptarse a una nueva generación de usuarios. Si la información es acertada, podríamos estar ante una evolución clave en su estrategia.

Una “interfaz revolucionaria”. Las fuentes señalan que la renovación más profunda se centrará en la interfaz. Apple apostará por un nuevo diseño de iconos, menús, aplicaciones y botones, con el objetivo de simplificar la navegación y el control de los dispositivos. La propuesta tomará cierta inspiración en la estética del sistema de las Vision Pro.

El objetivo es lograr una mayor coherencia visual entre los distintos sistemas operativos de la compañía. No es un enfoque nuevo: ya hemos visto intentos en esta dirección, como la renovación del menú Ajustes del Sistema, que adoptó un diseño más cercano al de iOS y iPadOS. Sin embargo, la transición no ha sido del gusto de todos, y todavía quedan muchos elementos que están lejos de mantener una uniformidad.

Más que ajustes de diseño. Aunque la renovación se centrará en el apartado visual, no será solo un cambio estético. Es probable que también lleguen nuevas funciones y características. En el pasado, Apple ha introducido widgets interactivos, mejoras en privacidad, una aplicación de gestión de contraseñas, la función Duplicación de iPhone y Apple Intelligence. Estas dos últimas, eso sí, aún no están disponibles en España fuera de las versiones beta.

iOS 6 (izquierda), iOS 7 (derecha)

¿Y qué pasa con Apple Intelligence? Todo apunta a que Apple Intelligence seguirá su propio camino, aunque no sin obstáculos. Su lanzamiento inicial estaba previsto para septiembre de 2024 con iOS 18, pero no llegó hasta octubre con iOS 18.1. El plan era continuar su despliegue con una versión mejorada de Siri en 2025, capaz de comprender el contexto y ejecutar acciones en nombre del usuario. Sin embargo, recientemente se ha sabido que este avance no llegará hasta 2026.

Cambios radicales, no una fusión. Gurman aclara que la compañía no tiene intención de fusionar sus sistemas operativos. iOS, iPadOS y macOS seguirán siendo plataformas independientes, manteniendo sus propias características. Esta diferenciación, además de responder a necesidades funcionales, también refuerza su estrategia comercial, impulsando la compra de varios dispositivos en lugar de depender de uno solo.

Los cambios están en camino. Estas novedades, según las fuentes, formarán parte de iOS 19 y iPadOS 19, cuyo nombre en clave es “Luck”, y de macOS 16, conocido internamente como “Cheer”, que se lanzarán a finales de este año. No obstante, se espera que estas actualizaciones sean uno de los puntos clave de la WWDC25, la conferencia anual de desarrolladores de Apple.

Hace años que no vemos un cambio así. Si llevas tiempo en el ecosistema de Apple, es posible que recuerdes el salto de iOS 6 a iOS 7. Aquel rediseño dejó atrás el skeuomorfismo —iconos y elementos que imitaban objetos reales— para adoptar un enfoque más moderno, con colores planos, transparencias y tipografía estilizada. Desde entonces, la compañía ha refinado esta estética gradualmente en cada versión del sistema operativo.

En el caso de macOS, otro punto de inflexión llegó en 2020 con Big Sur. Los iconos adoptaron formas cuadradas, más cercanas a iOS, aunque con un diseño exclusivo para Mac. Fue un paso clave en la unificación visual del ecosistema de la marca.

Imágenes | Apple

En Xataka | A Apple se le ha atragantado la inteligencia artificial. Y los continuos retrasos de la nueva Siri son el mejor ejemplo