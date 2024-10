Novedades de iOS 18.1: todos los cambios y mejoras de la última actualización para iPhone e iPad

Vamos a decirte cuáles son las novedades de iOS 18.1, la primera gran actualización que recibe iOS 18 desde su lanzamiento. Para ello, nos vamos a fijar en la hoja de cambios anunciada por la propia Apple, dándote una lista de todas las novedades que han llegado con ella.

Europa no recibirá Apple Intelligence con iOS 18.1, que venía a ser el principal atractivo de este lanzamiento. Por lo tanto, esta gran novedad no está en nuestra lista, ya que en España no lo podemos probar. Para que Apple Intelligence llegue a los iPhone de la Unión Europea habrá que esperar a abril del 2025.

Novedades de iOS 18.1

A continuación tienes la lista de mejoras y novedades que han llegado a los iPhone e iPad con iOS 18.1. Vamos a resumírtelo todo en un formato de lista, para que puedas repasar las novedades y leer una pequeña explicación de cada una de ellas.

Mejoras en Centro de control : Te permite añadir controles de conectividad de forma individual y restablecer la configuración.

: Te permite añadir controles de conectividad de forma individual y restablecer la configuración. RCS de empresa : Te permite contactar con empresas mediante mensajes RCS, siempre que el operador sea compatible con ellos.

: Te permite contactar con empresas mediante mensajes RCS, siempre que el operador sea compatible con ellos. Grabación de llamadas : Permite grabar las llamadas que haces por teléfono o con FaceTime de audio en vivo, aunque avisando siempre de que se están grabando.

: Permite grabar las llamadas que haces por teléfono o con FaceTime de audio en vivo, aunque avisando siempre de que se están grabando. Mejoras control de cámara : Te permite usar rápidamente la cámara TrueDepth frontal en los iPhone 16 y toda su familia.

: Te permite usar rápidamente la cámara TrueDepth frontal en los iPhone 16 y toda su familia. Modo de cámara espacial : La captura espacial de fotos y vídeos está disponible también en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max.

: La captura espacial de fotos y vídeos está disponible también en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Prueba de audición de AirPods : Te permite hacer una prueba de audición en cualquier momento. Solo para AirPods Pro 2 con versión de firmware 7B19 o posterior.

: Te permite hacer una prueba de audición en cualquier momento. Solo para AirPods Pro 2 con versión de firmware 7B19 o posterior. Función audífono de AirPods : Te ofrece una solución auditiva personalizada que se aplica automáticamente a todos los sonidos que recogen los AirPods. Solo para AirPods Pro 2 con versión de firmware 7B19 o posterior.

: Te ofrece una solución auditiva personalizada que se aplica automáticamente a todos los sonidos que recogen los AirPods. Solo para AirPods Pro 2 con versión de firmware 7B19 o posterior. Solución de problemas de Podcast : La app podcast soluciona el problema que marcaba como reproducidos capítulos que no se habían reproducido.

: La app podcast soluciona el problema que marcaba como reproducidos capítulos que no se habían reproducido. Solución de problemas con Fotos : Se ha solucionado un problema que hacía que la app Fotos no pudiera usar correctamente la barra de reproducción con los vídeos grabados en 4K a 60 pfs si el móvil estaba caliente.

: Se ha solucionado un problema que hacía que la app Fotos no pudiera usar correctamente la barra de reproducción con los vídeos grabados en 4K a 60 pfs si el móvil estaba caliente. Solución de problemas con llaves digitales : Hacía que no se pudiera abrir o arrancar un vehículo con apertura pasiva con ellas si se habían restaurado a partir de una copia de seguridad. Ahora se ha solucionado.

: Hacía que no se pudiera abrir o arrancar un vehículo con apertura pasiva con ellas si se habían restaurado a partir de una copia de seguridad. Ahora se ha solucionado. Solución de reinicios de iPhone 16 y 16 Pro: Un problema que hacía que algunos modelos de estos móviles se reiniciaran de forma inesperada ha sido solucionado.

