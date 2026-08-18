Lidl tiene un molinillo de café eléctrico con diseño retro y colores en tono pastel por solo 10 euros

La sección bazar de Lidl está repleta de dispositivos y accesorios muy variados que van desde hidrolimpiadoras hasta sets de Lego. Pero aquí vamos a hablar del molinillo de café eléctrico de la marca Silvercrest por el precio que tiene: ahora mismo se puede comprar en la tienda online por solo 9,99 euros.

Como alternativa por si se agota el molinillo de café de Lidl, en Amazon podemos encontrar el molinillo de Bosch por un precio de 20,40 euros. No tiene los tonos pasteles del modelo de Silvercrest y es más caro, pero cuenta con más de 20.000 valoraciones y permite utilizar más cantidad de granos de café (75 gramos).

Un molinillo de café bonito y muy económico

El Molinillo de café eléctrico de Silvercrest destaca a simple vista porque cuenta con un diseño retro y colores en tonos pastel. Ahora mismo únicamente está disponible en verde, que es el más atractivo, y en negro. En color rosa de momento está agotado.

Este molinillo permite que podamos tener café recién molido con tan solo pulsar un botón. El mecanismo de trituración es de acero inoxidable y tiene el espacio suficiente como para preparar hasta aproximadamente unas ocho o nueve tazas de café de una sentada.

Por otro lado, también cabe mencionar que viene con una tapa transparente que viene muy bien para controlar el grado de molienda, viene con un pincel de limpieza y tiene volumen para 70 gramos de café. Además, se puede lavar en el lavavajillas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del molinillo de café silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Su precio: es un molinillo de café eléctrico muy barato.

Su diseño retro con tonos pastel.

Su utilidad para la molienda de café. ❌ LO PEOR No está disponible en color rosa. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres preparar café y necesitas un molinillo bonito, pero no quieres gastar mucho dinero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un molinillo de café más discreto o con mayor capacidad para los granos de café.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest, Bosch

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