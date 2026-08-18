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Los mejores auriculares inalámbricos de Sony, los Nothing Ear más baratos y otros modelos caen de precio en AliExpress

La nueva campaña de AliExpress ha traído consigo descuentos muy atractivos en todo tipo de auriculares inalámbricos

Chico Con Auriculares Inalambricos En La Calle
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Fran San Nicolás

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101 publicaciones de Fran San Nicolás

El verano es uno de los momentos del año en el que más tiempo pasamos fuera de casa. Es cierto que el hecho de estar en la playa o en la piscina hace más apetecible el uso de altavoces Bluetooth. Sin embargo, los auriculares inalámbricos siguen siendo una opción indispensable para muchos de nosotros, y gracias a la campaña de "Ahorros en Aranceles" de AliExpress, podemos encontrar varios modelos a precios increíbles. 

Descuento

compra mínima

cupón 1

cupón 2

3 euros

15 euros

XATAKAES03

DSES03

6 euros

39 euros

XATAKAES06

DSES06

10 euros

69 euros

XATAKAES10

DSES10

20 euros

139 euros

XATAKAES20

DSES20

33 euros

229 euros

XATAKAES33

DSES33

50 euros

349 euros

XATAKAES50

DSES50

70 euros

489 euros

XATAKAES70

DSES70

110 euros

650 euros

XATAKAES110

DSES110

Gracias a los cupones, podemos encontrar varios dispositivos a precios bastante atractivos. A continuación os presentamos la lista de nuestros cinco favoritos: 

  • Sony WH-1000XM6 por 242,51 euros con cupón 'XATAKAES33', los auriculares con mejor cancelación de ruido del mercado. 
  • Bose QuietComfort SC por 119,47 euros con cupón 'XATAKAES20', una opción con buena relación calidad-precio. 
  • Nothing Ear (a) por 40,75 euros con cupón 'XATAKAES06', una opción in-ear económica con cancelación de ruido. 
  • Sony WH-1000XM5 por 199,31 euros con cupón 'XATAKAES33', ideal si no te importa no apostar por la última generación de Sony. 
  • realme Buds Air 7 Pro por 51,55 euros con cupón 'XATAKAES06', una opción in-ear más completa. 

Sony WH-1000XM6

Sony Wh 1000xm6

Los Sony WH-1000XM6 son los auriculares inalámbricos con mejor cancelación de ruido del mercado. La tecnología de Sony mejora a la de cualquier otro fabricante que hayamos probado, y además también ofrecen un sonido espectacular con un nivel de personalización bastante elevado. Usando el cupón 'XATAKAES33', se queda por 242,51 euros

Sony WH-1000XM6

Sony WH-1000XM6

PVP en AliExpress — 242,51
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Bose QuietComfort SC

Bose Quietcomfort Sc

En el caso de que busquemos unos auriculares inalámbricos de diadema con todas las tecnologías posibles, pero con un precio más asequible, estos Bose QuietComfort SC son una gran opción. Incluyen cancelación activa de ruido, una buena autonomía e incluso un estuche de transporte. Usando el cupón 'XATAKAES20', se queda por 119,47 euros

Bose QuietComfort SC Headphones, Auriculares inalámbricos con cancelación de Ruido, Auriculares de Diadema con Bluetooth, micrófono y Cable con hasta 24 Horas de autonomía, con Estuche Blando, Negro

Bose QuietComfort SC Headphones, Auriculares inalámbricos con cancelación de Ruido, Auriculares de Diadema con Bluetooth, micrófono y Cable con hasta 24 Horas de autonomía, con Estuche Blando, Negro

PVP en AliExpress — 119,47
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nothing Ear (a)

Nothing Ear A

Los auriculares in-ear son una opción muy popular entre muchos usuarios. Este modelo de la marca Nothing destaca por su precio, ya que, pese a ser tan económico, incluye cancelación de ruido activa, algoritmos de mejora de graves y una autonomía total de hasta 42,5 horas. Usando el cupón 'XATAKAES06', se quedan por 40,75 euros

Nothing Ear (a)

Nothing Ear (a)

PVP en AliExpress — 40,75
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony WH-1000XM5 

Sony Wh 1000xm5

Los Sony WH-1000XM5 siguen siendo un modelo fantástico. A pesar de ser de la anterior generación de la marca, siguen contando con una cancelación activa de ruido muy por encima de la de sus rivales. Su sonido también es fantástico y la autonomía es de hasta 30 horas.Usando el cupón 'XATAKAES33', se nos quedan por 199,31 euros

Sony WH-1000XM5 Auriculares Inalámbricos con Cancelación de Activa de Ruido nivel Premium, Audio Espacial Personalizado, Hasta 30h de Batería, Auriculares de diadema Bluetooth, Negro

Sony WH-1000XM5 Auriculares Inalámbricos con Cancelación de Activa de Ruido nivel Premium, Audio Espacial Personalizado, Hasta 30h de Batería, Auriculares de diadema Bluetooth, Negro

PVP en AliExpress — 199,31
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Realme Buds Air 7 Pro 

Realme Buds Air7 Pro

Finalmente, los Realme Buds Air 7 Pro son otra alternativa de lo más interesante para el segmento in-ear. También ofrecen cancelación activa de ruido y un buen sonido. La principal diferencia con respecto a los Nothing Ear (a) es su diseño, ya que cuentan con una apariencia algo más sobria y un poco más alargada. Usando el cupón 'XATAKAES06', se queda por 51,55 euros

realme Buds Air 7 Pro

realme Buds Air 7 Pro

PVP en AliExpress — 51,55
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Dar el salto a los ratones verticales no tiene por qué ser caro: cinco modelos (para todos los bolsillos) desde menos de 20 euros
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Imágenes | Bose, Xataka, Sony, realme, Nothing Phone

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