Dar el salto a los ratones verticales no tiene por qué ser caro: cinco modelos (para todos los bolsillos) desde menos de 20 euros

Cuando buscamos mejorar nuestro espacio de trabajo, solemos pensar en monitores más grandes, soportes articulados o teclados mecánicos, entre otros periféricos. Sin embargo, hay uno que solemos pasar por alto y con el que interactuamos miles de veces al día: el ratón.

Pasar a un ratón vertical no es solo cuestión de moda, sino de lógica postural: al adoptar la posición natural de "saludo de manos", el antebrazo y la mano descansan en una postura más neutra que transforma la fluidez con la que trabajas o estudias durante largas jornadas. Si quieres dar el salto a este formato sin equivocarte en la elección, hemos seleccionado cinco modelos de ratones verticales que merecen la pena por su precisión, materiales y relación calidad-precio.

Logitech MX Vertical

Este Logitech MX Vertical es ideal para profesionales que estén todo el día frente a la pantalla y busquen máxima comodidad sin renunciar a precisión. Logitech ha diseñado este ratón con un ángulo científico de 57 grados. Cuenta con un sensor de 4.000 DPI de alta precisión, conectividad multidispositivo (permitiéndote alternar entre tres ordenadores) y batería recargable por USB-C. Se pueden destacar también sus botones personalizables y el hecho de que esté fabricado con materiales de tacto suave.

Logitech Lift

Otro modelo de la misma firma que merece la pena es el Logitech Lift, el cual presenta un diseño ergonómico compacto, silencioso y con variante para zurdos. Si el MX Vertical te resulta demasiado grande, el Lift es la alternativa perfecta. Mantiene el ángulo ergonómico de 57 grados, pero en un chasis más reducido. Destaca también por sus clics ultrasilenciosos y por incluir la rueda SmartWheel, que pasa de un desplazamiento precioso a uno rápido según la fuerza que apliques. Funciona con una pila AA que ofrece hasta dos años de autonomía.

Trust Verto

El Trust Verto es la opción perfecta para quienes quieren probar un ratón vertical por primera vez sin gastar mucho dinero. Por menos de 20-25 euros (según esté en oferta o no) ofrece un diseño ergonómico cómodo, revestimiento de goma para un buen agarre e iluminación LED discreta. Además, cuenta con un botón para cambiar la sensibilidad (de 800 a 1.600 DPI) y funciona con dos pilas AA.

Anker AK-UBA

Aunque Anker es una firma conocida por sus baterías portátiles y auriculares, también tiene ratones verticales. Este Anker AK-UBA cuenta con hasta 1.600 DPI e incorpora dos botones (de siguiente y anterior, que proporcionan una navegación web más cómoda). Otra de las cosas por las que destaca es por su modo ahorro de energía, que hace que el funcionamiento del ratón se interrumpa tras ocho minutos de inactividad. Funciona con dos pilas AAA.

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Kensington Pro Fit Ergo Vertical

Si eres usuario avanzado que busca un apoyo completo para el dedo meñique y botones configurables, este es tu ratón. Este Pro Fit Ergo Vertical de Kensington destaca por incluir una pequeña solapa en la base que evita que el dedo meñique roce contra la alfombrilla, reduciendo aún más la fricción. Ofrece conexión dual (Bluetooth + USB 2,4 Ghz) y el software de la marca permite asignar atajos personalizados a cada botón.

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Imágenes | Alberto García (Xataka) y Logitech

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