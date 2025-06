Sony WH-1000XM6, análisis: los XM5 subieron el listón y estos XM6 lo han empujado hasta casi perderlo de vista

Recuerdo perfectamente cuáles fueron mis sensaciones cuando terminé mi análisis de los auriculares WH-1000XM5 de Sony en diciembre de 2023. Después de exprimirlos durante dos semanas en todos los escenarios de uso que se me pusieron a tiro llegué a la conclusión de que nos proponían la cancelación del ruido de ambiente más eficaz que había puesto a prueba hasta ese momento. No eran perfectos, pero, en mi opinión, eran y siguen siendo unos auriculares muy equilibrados.

Los WH-1000XM6 que vamos a diseccionar en este artículo no lo tienen fácil. Con toda seguridad los ingenieros de Sony son plenamente conscientes de que los sucesores de los populares XM5 tienen que ofrecernos a los usuarios un rendimiento aún más alto en los dos frentes más importantes: la calidad de sonido global y la cancelación del ruido de ambiente. Los XM5 han puesto el listón muy alto, pero ahí va un pequeño anticipo a modo de espóiler: los XM6 no decepcionan. Y, desde luego, después de probarlos a fondo dejan huella.

Sony WH-1000XM6: especificaciones técnicas



Sony WH-1000XM6 ARQUITECTURA Auriculares circumaurales cerrados con transductor electrodinámico DIAFRAGMA Transductor de fibra de carbono. Diámetro: 30 mm IMÁN Neodimio CANCELACIÓN DEL RUIDO Activa

Modo de captura del sonido ambiental MICROPROCESADORES Sony HD Noise Cancelling Processor QN3

Sony Integrated Processor V2 RESPUESTA EN FRECUENCIA 4 Hz a 40 kHz (conexión con cable y unidad encendida) SENSIBILIDAD 103 dB/mW (conexión con cable y unidad encendida)

102 dB/mW (conexión con cable y unidad apagada) IMPEDANCIA 48 ohmios (conexión con cable y unidad encendida)

16 ohmios (conexión con cable y unidad apagada) CONECTIVIDAD Carga a través del conector USB-C

Jack de 3,5 mm CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Bluetooth 5.3

NFC PERFILES DE BLUETOOTH A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP y CCP FORMATOS DE AUDIO SBC, AAC, LDAC y LC3 BATERÍA Hasta 30 horas (con cancelación del ruido activa) CONSUMO de energía en modo de espera de red 2 vatios PESO 254 g PRECIO 469 euros

Su diseño convence, aunque tienen un punto débil que no podemos pasar por alto

Os propongo que antes de que indaguemos en la construcción y la ergonomía de estos auriculares revisemos los dos componentes que condicionan de una forma más profunda la calidad de sonido que son capaces de entregarnos. El primero de ellos es su diafragma de fibra de carbono. Este transductor tiene un diámetro de 30 mm, y, como podemos intuir, la elección de este material no es casual. De hecho, los ingenieros de Sony lo han elegido debido a que la rigidez y la ligereza de la fibra de carbono permiten a este altavoz acercarse al comportamiento pistónico perfecto.

El comportamiento pistónico perfecto es un ideal teórico que en la práctica no se puede alcanzar debido a las restricciones impuestas por la física del mundo real

Este es, sencillamente, el ideal al que debe aspirar un altavoz debido a que el diafragma idóneo tiene que desplazarse como un pistón perfecto. Y esto quiere decir que no debe verse afectado por la inercia, y tampoco debe deformarse lo más mínimo. Como podemos intuir, este es solo un ideal teórico que en la práctica no se puede alcanzar debido a las restricciones impuestas por la física del mundo real. Sea como sea en la sección de este artículo en la que pondremos a prueba la calidad de sonido de estos auriculares comprobaremos si este transductor está o no a la altura.

El segundo componente en el que merece la pena que nos detengamos en realidad no es un solo elemento; son los chips Integrated Processor V2 y HD Noise Cancelling Processor QN3 diseñados por Sony que se responsabilizan del procesado del sonido. Estos dos circuitos integrados se encargan de ejecutar en tiempo real la cancelación del ruido de ambiente, aunque el QN3 también resuelve la conversión del audio del dominio digital al analógico, entre otras funciones. Según Sony la tasa de distorsión que nos entregan estos auriculares es mínima en gran medida gracias al trabajo que realiza el chip QN3. Lo comprobaremos en unos minutos.

Cambiemos de tercio. Estos auriculares no tienen un acabado lujoso, pero están impecablemente fabricados. En este ámbito Sony solo nos dice que tanto los auriculares como la bolsa de transporte están fabricados en materiales reciclados con el propósito de reducir su impacto medioambiental. Me parece muy bien, aunque desde un punto de vista estrictamente práctico lo más importante es que estos WH-1000XM6 son razonablemente ligeros (pesan 254 g), y, sobre todo, son muy robustos.

Durante mis pruebas los sometí a propósito a un trato un poco agresivo para comprobar si su construcción es realmente solvente, y os aseguro que lo es. Las rótulas, las almohadillas, la diadema y el recinto de los altavoces aguantaron impertérritos una interacción poco delicada.

Vamos ahora con un apartado que tiene un impacto muy profundo en nuestra experiencia: su ergonomía. Las almohadillas son de espuma y están recubiertas en un cuero vegano que tiene un tacto extremadamente suave. Honestamente, son una delicia. Y lo son debido a que consiguen repartir la presión sobre nuestras orejas con mucha homogeneidad. Sin embargo, y aquí viene un tirón de orejas, la diadema me parece mejorable.

Las almohadillas son de espuma y están recubiertas en un cuero vegano que tiene un tacto extremadamente suave

La espuma que contiene se adapta bien al contorno de nuestra cabeza y el cuero que la recubre es muy suave. Nada que objetar hasta aquí. El problema es que, en mi opinión, la diadema debería ser más ancha y su base debería ser más plana con el propósito de repartir mejor la presión. No es un problema grave en absoluto, pero estoy convencido de que estos auriculares serían aún más cómodos durante sesiones de escucha prolongadas si su diadema fuese más ancha y tuviese una mayor superficie de contacto con nuestro cráneo.

Sony ha decidido ser conservadora. Y ha acertado

Si funciona, no lo toques. O, al menos, no lo toques mucho. Los anteriores auriculares de la familia WH-1000, los XM5, nos ofrecen una experiencia de uso perceptiblemente más lograda que el modelo XM4. Sin embargo, en mi opinión los XM6 nos proponen una experiencia muy similar a la que nos entregan los XM5. Y no me parece un problema en absoluto. Durante la última década he analizado a fondo muchos auriculares con interfaz táctil y la respuesta de algunos de ellos dejaba mucho que desear. No es lo que he observado en estos XM6.

Podemos controlar los XM6 utilizando la interfaz táctil, haciendo gestos con la cabeza o empleando nuestra voz

Cuando tocamos la superficie del recinto para activar temporalmente la recogida del sonido de ambiente, modificar el nivel de volumen o detener o activar la reproducción, entre otras opciones, los XM6 responden con precisión y mucha rapidez. No tengo nada que objetar en este terreno. No obstante, estos auriculares también nos proponen otras formas de interacción. Y es que podemos controlarlos haciendo gestos con la cabeza o utilizando nuestra voz. Me parece bien que Sony nos proponga estas opciones, aunque, honestamente, yo prefiero actuar sobre su comportamiento recurriendo a la interfaz táctil. Este procedimiento me parece más rápido e intuitivo.

Junto a estos auriculares Sony nos entrega un bonito estuche semirrígido y con acabado textil que tiene un diseño diferente al de la funda que nos propuso con los XM5 y las anteriores revisiones de los WH-1000. Y, en mi opinión, de nuevo ha dado en la diana debido a que el nuevo estuche es un poco más compacto y protege perfectamente los auriculares si lo metemos en una mochila o un bolso junto a otros objetos.

En la siguiente fotografía podemos ver que este estuche incorpora en su interior un pequeño compartimento que podemos utilizar para evitar que se nos pierdan el cable de carga con conector USB-C a USB-A, y también el cable con tomas en formato jack de 3,5 mm. Para colocar los auriculares en el interior del estuche es necesario plegarlos tal y como vemos en la imagen. Esta decisión persigue reducir el espacio que ocupan, y, por tanto, también el volumen del estuche. De hecho, es un poco más compacto que el que nos entrega Sony con los XM5.

Estos auriculares han puesto el listón todavía más alto

Para ponerlos a prueba he recurrido a dos escenarios de uso diferentes. En uno de ellos he utilizado como fuente mi iPhone 13 Pro Max, desde el que he reproducido mediante una conexión inalámbrica una selección muy amplia de temas musicales que conozco muy bien. Todos ellos tienen una toma de sonido impecable y están disponibles en varios formatos con y sin pérdida de calidad.

En el otro escenario de uso conecté los WH-1000XM6 al preamplificador híbrido con toma de auriculares que ejerce como centro neurálgico del equipo de alta fidelidad del que os hablamos a fondo en el artículo que enlazo aquí mismo.

Aquí tenéis algunos de los cortes musicales que he utilizado en este banco de pruebas. La selección es ecléctica porque nos interesa que estén representados géneros musicales muy diversos.

Además, buena parte de estos temas está disponible en forma de archivo digital con calidad de máster de estudio (FLAC con una resolución de 24 bits y una frecuencia de muestreo de 96 kHz), con calidad de CD (PCM de 16 bits y 44,1 kHz), y también en vinilo, por lo que los he escuchado en todas las versiones que tengo para poder comparar su sonido. Aquí tenéis los temas más representativos:

‘Stir it up’, de Bob Marley

‘You make me feel like a natural woman’, de Susan Wong

‘Redbud tree’, de Mark Knopfler

‘Autumn in Seattle’, de Tsuyoshi Yamamoto Trio

‘Spanish Harlem’, de Rebecca Pidgeon

‘You’ve got a friend’, de Susan Wong

‘Wasted time’, de Eagles

‘Vivaldi - Flute concerto in D’, Chesky Records

‘Stimela’, de Hugh Masekela

‘Lush life’, de Billy Strayhorn

‘Afro blue’, de Mongo Santamaria

‘April in Paris’, de Duke/Harburg

‘No sanctuary here’, de Chris Jones

‘Under the boardwalk’, de Mighty Echoes

Dos apuntes importantes antes de que hablemos de su sonido. Durante mis pruebas utilicé una ecualización completamente plana con el propósito de no enfatizar ningún rango del espectro de frecuencias audible. Y, por otro lado, los probé en mi casa, en completo silencio, y también en la calle y el Metro de Madrid, dos espacios con mucho ruido de ambiente. Iré al grano: los WH-1000XM6 suenan mejor que los XM5. La diferencia en mi opinión no es muy grande, pero los nuevos auriculares de Sony nos entregan un sonido un poco más detallado.

Los XM6 reproducen el extremo grave con mucha pegada, pero sin enmascarar las frecuencias medias y agudas

En cortes musicales como ‘Spanish Harlem’, de Rebecca Pidgeon, o ‘Stimela’, de Hugh Masekela, la voz del cantante adquiere una densidad equiparable a la que nos entregan algunos auriculares de alta fidelidad y precio mucho más alto que he tenido la oportunidad de probar. Además, los XM6 reproducen el extremo grave con mucha pegada pero sin enmascarar las frecuencias medias y agudas. Eso sí, este es su comportamiento con una ecualización plana. Los usuarios a los que les gustan los graves contundentes y escuchan mucho rock, heavy metal o música electrónica pueden incrementar la pegada del extremo grave actuando sobre el ecualizador que nos propone la app 'Sound Connect'. Está disponible tanto para Android como iOS.

Vamos ahora con la cancelación del ruido de ambiente que nos entregan los XM6. Todos los auriculares de esta familia que he analizado hasta ahora implementan una cancelación activa del ruido de mucha calidad, pero los XM6 la llevan a otro nivel. De hecho, tienen la mejor cancelación del ruido que he probado. El ruido de fondo persistente y homogéneo, como el que podemos encontrar en las calles o el Metro de Madrid, lo cancelan casi completamente. Los XM5 también lo hacían muy bien, pero, en mi opinión, los XM6 atenúan con más precisión las frecuencias más altas y los sonidos irregulares. Este es el auténtico desafío al que se enfrentan los auriculares con cancelación activa del ruido. Y estos XM6 lo han superado con muy buena nota.

Por otro lado, la experiencia que nos proponen cuando hacemos o recibimos una llamada es muy satisfactoria. Y lo es debido a que sus seis micrófonos multidireccionales consiguen recoger nuestra voz con precisión incluso en espacios con mucho ruido ambiental. A partir de ahí la cancelación del ruido de fondo lo atenúa para entregar nuestra voz a nuestro interlocutor con limpieza. En este apartado los XM6 superan no solo a sus predecesores, sino también a los auriculares de otras marcas que he probado a fondo hasta la fecha.

Con la cancelación del ruido habilitada y un nivel de presión sonora moderado la autonomía oscila entre 30 y 32 horas

Todavía nos queda indagar en una prestación crucial que los usuarios no podemos pasar por alto: la autonomía de estos auriculares. La duración de la batería está condicionada por la utilización que hagamos de la cancelación del ruido y el tratamiento del sonido de ambiente, por el nivel de presión sonora al que nos gusta escuchar nuestra música, y también por el tipo de contenido que reproducimos. Esto explica por qué es imposible obtener una cifra tajante.

En cualquier caso, con la cancelación del ruido habilitada y un nivel de presión sonora moderado para proteger la salud de nuestros oídos la autonomía oscila entre 30 y 32 horas. Y con la cancelación del ruido desactivada he medido entre 40 y 42 horas. Estas cifras son esencialmente idénticas a las que nos entregan los XM5. Sea como sea son buenísimas. Por último, cargarlos al 100% cuando la batería está completamente descargada nos obligará a esperar aproximadamente 3,5 horas.

Sony WH-1000XM6: la opinión y nota de Xataka

Estos auriculares no van a pasar inadvertidos. La inercia positiva que merecidamente ha conseguido la familia WH-1000 sigue intacta gracias a estos XM6. Y es que tienen a su favor varias prestaciones en las que se han consolidado como nuestros auriculares de referencia. Una de ellas es su cancelación activa del ruido de ambiente, la mejor que hemos probado hasta ahora. Y otra que también es muy importante es su autonomía, que puede rozar las 32 horas con un volumen moderado y la cancelación del ruido habilitada.

Los WH-1000XM6 tienen a su favor varias prestaciones en las que se han consolidado como nuestros auriculares de referencia

También tienen a su favor una calidad de sonido global muy alta y una gran polivalencia que les permite rendir bien con cualquier género musical. Además, resuelven muy bien las llamadas en espacios ruidosos, y, de propina, están impecablemente acabados. Sin embargo, no son perfectos. Aunque sus almohadillas están muy bien resueltas, la diadema tiene margen de mejora, especialmente si vamos a utilizar estos auriculares en sesiones de escucha prolongadas. Sea como sea son unos auriculares muy apetecibles siempre y cuando, eso sí, su precio encaje con nuestro presupuesto.

9,2 Diseño 9 Calidad de sonido 9,25 Cancelación del ruido 9,5 Ergonomía 8,75 Experiencia de uso 9,25 Autonomía 9,5 A favor Tienen la mejor cancelación activa del ruido que hemos probado hasta ahora

Su calidad de sonido rivaliza con la que nos entregan algunos auriculares audiófilos más caros

Recogen nuestra voz con precisión durante las llamadas incluso con mucho ruido de fondo

Nos proponen una autonomía de auténtico récord

Están impecablemente acabados En contra Su ergonomía está bien resuelta, pero la diadema tiene margen de mejora, especialmente si vamos a utilizar estos auriculares en sesiones de escucha prolongadas

Su precio los coloca fuera del alcance de algunos usuarios a los que por sus prestaciones sin duda les encajarán



