Hemos escuchado por primera vez un planeta fuera del Sistema Solar. No eran extraterrestres, sino algo más extraño

Durante décadas, la humanidad ha estado buscando señales de radio que provienen de los exoplanetas que hay en todo el universo. Esta tarea se había convertido prácticamente en la búsqueda de un "Santo Grial", y ahora un equipo de investigadores afirma haber logrado la primera detección directa de emisiones de radio aurales en un mundo más allá de nuestros planetas vecinos.

El origen de estas ondas se ubica en el planeta β Pictoris b, un gigante gaseoso que cuenta con una masa que es entre 10 y 12 veces la de Júpiter, y que está situado a unos 63 o 64 años luz de nuestro planeta. Y gracias al radiotelescopio MeerKAT, los investigadores han sido capaces de captar unas escurridizas señales que ahora nos toca interpretar.

Lo que significa. Al leer que hemos conseguido registrar ondas que llegan desde otro planeta, automáticamente se nos va el pensamiento a que hemos descubierto una gran civilización extraterrestre. Pero aquí los autores apuntan a que no han encontrado ninguna sociedad tecnológicamente avanzada, sino que lo que se ha detectado es un fenómeno natural que es conocido como radiación de máser de ciclotrón electrónico (ECMI).

Y es algo bastante común, puesto que en nuestro propio sistema solar hay planetas como Júpiter o la propia Tierra que generan emisiones de radio similares. Estas provienen de las partículas cargadas del viento estelar que interactúa con sus campos magnéticos y crean las famosas auroras. Pero esto está ocurriendo en Beta Pictoris b a una gran escala que nos permite incluso detectarla a nosotros.

Cómo lo hicimos. Para hacer la detección de este tipo de ondas que pueden llegar a ser realmente sutiles, hace falta un gran equipo, y este ha sido el array de radiotelescopios MeerKAT ubicado en Sudáfrica que entre febrero de 2025 y mayo de 2026 captó diferentes ráfagas de radio rápidas, recurrentes y con una alta polarización circular, además de una emisión persistente en frecuencias de entre 0,85 y 3,5 GHz.

Su importancia. El gran valor que tiene la detección de estas ondas no es solo haber tenido la capacidad de "escuchar" a un planeta, sino que nos está dando muchas pistas acerca del campo magnético de un exoplaneta. Y los datos apuntan a que Beta Pictoris b posee un campo magnético de al menos 1.250 Gaus, que es un valor que se ha deducido basándose en la frecuencia máxima detectada, que casualmente es el límite superior de la banda de observación del instrumento MeerKAT. Aunque es muy probable que el campo magnético real sea aún más intenso.

Para dar un poco de contexto a esta cifra que de manera aislada no significa mucho, podemos tener la referencia del campo magnético de la superficie de Jupiter que es de entre 4 y 14 gauss. Esto hace que Beta Pictoris b sea un auténtico monstruo magnético en comparación a lo que conocemos a nuestro 'vecindario' planetario.

La cronología. En el pasado ya hubo equipos de trabajo que creyeron haber detectado una onda de radio que provenía de un exoplaneta, pero en realidad se trataba de una estrella anfitriona. Pero ahora estamos ante un escenario diferente, puesto que la estrella Beta Pictoris es "magnéticamente tranquila", lo que reduce el ruido de fondo y por otro lado, los investigadores utilizaron cuásares de fondo lejanos como puntos de referencia fijos en el cielo.

Gracias a esta técnica de astrometría de alta precisión, lograron localizar el origen exacto de la señal de radio directamente en las coordenadas orbitales del planeta, y no en las de la estrella.

Imágenes | Zelch Csaba

Vía | Phys

En Xataka | Un equipo de científicos de Chile acaba de descubrir el planeta más joven que se ha detectado jamás