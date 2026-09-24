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No solo merecen la pena los móviles o portátiles reacondicionados. Estas freidoras de aire Ninja con casi 10 litros son una ganga

Back Market tiene varias freidoras de aire de esta marca con muy buen precio y casi 10 litros de capacidad

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Juan Lorente

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Aunque no vale quedarse con el primero que veamos, los móviles reacondicionados son una muy buena forma de ahorrar. Pero, ¿eso es algo que solo podemos aplicar a estos dispositivos? Lo cierto es que también podemos buscar muy buenos precios en otro tipo de reacondicionados, incluso si estamos buscando algún utensilio o electrodoméstico para la cocina. Sí, también hay freidoras reacondicionadas (y a muy buen precio) como esta Ninja Double Stack XL: está disponible en Back Market por 79,99 euros.

Ninja Double Stack XL SL451EUCYD

Ninja Double Stack XL SL451EUCYD

PVP en Ninja — 229,99
Reacondicionados
Back Market — 79,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una freidora de aire ideal para familias numerosas

Freidora Aire Ninja Xl Pivot

La diferencia de precio con lo que cuesta esta freidora de aire es enorme, puesto que la podemos encontrar en la tienda oficial de Ninja a casi 230 euros ahora mismo (rebajada de 289,99 euros). Como siempre os decimos, los dispositivos de Back Market están revisados por expertos, tienen 12 meses de garantía y, además, un período de 30 días para probarlos y, si no te convence, devolverlos gratis.

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Pero, ¿y por qué elegir esta freidora de aire? La Double Stack XL es una freidora de doble cesta, pero en distribución vertical. Eso hace que no ocupe tanto espacio en la encimera como otros modelos y permite cocinar varios platos a la vez. La freidora, de hecho, incluye dos rejillas de acero que nos permitirán cocinar en cuatro niveles de forma simultánea (dos en cada cesta), por lo que es ideal para familias numerosas.

Las cestas, además, se pueden programar con diferentes tiempos de cocción y temperatura. Como otras freidoras de Ninja, cuenta con una tecnología que se llama Match Cook y que permite, pulsando un botón únicamente, sincronizar las cestas para que terminen a la vez. Para terminar, tiene seis modos diferentes y un termómetro que podemos insertar en los alimentos para que controlar la cocción en todo momento.

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Reacondicionados
Back Market — 69,99
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Freidora de aire doble Ninja (9,5 L), 6 funciones - Azul (pack con accesorios)

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