Los accesorios definitivos (y baratos) para usar tu freidora de aire todos los días y no tener que limpiarla casi nunca

Las freidoras de aire se han convertido en el electrodoméstico rey de la cocina. Nos permiten cocinar rápido, de forma más saludable y devuelven el crujiente a las sobras como ningún microondas podría soñar. Sin embargo, tienen un gran talón de Aquiles que todos descubrimos tarde o temprano: limpiarlas puede ser una auténtica pesadilla.

Quitar la grasa incrustada de la cesta, limpiar la rejilla sin cargarte el antiadherente y evitar que los jugos de la comida se quemen en el fondo puede ser una auténtica odisea. La solución no es dejar de usar la airfryer, sino tener los complementos adecuados para limpiarla (o incluso evitar que se ensucie tanto).

Hoy, hemos seleccionado algunos de los mejores accesorios baratos para poder mantener impecable tu freidora de aire tras cada uso y sin apenas esfuerzo.

Protectores y moldes: una barrera definitiva contra la grasa

La mejor forma de no limpiar es, sencillamente, no ensuciar. Estos accesorios recogen todos los jugos y aceites para que la cesta de tu freidora ni se entere de que has cocinado.

Los moldes de silicona son la compra más inteligente a largo plazo. Están fabricados con silicona de grado alimentario y soportan temperaturas de hasta 240 ºC (te servirán también para el horno) y son completamente flexibles. Tienen unas pequeñas ranuras en la base para que la grasa de los alimentos escurra hacia los lados. Cuando terminas de cocinar, sacas el molde, lo metes en el lavavajillas (o lo lavas en el fregadero) y la freidora de aire seguirá impoluta.

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En cambio, si buscas la comodidad absoluta de usar y tirar, los packs de revestimiento de papel son tu mejor opción. Lo ideal es optar por modelos perforados con agujeros que permiten que el aire caliente siga circulando de forma uniforme por debajo de los alimentos, consiguiendo el toque crujiente tan deseado cuando se usa una freidora de aire. Normalmente vienen en packs de 100, 200 o más unidades.

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Cepillos y esponjas de limpieza

Si ya es tarde y no sueles usar estos complementos para la freidora de aire, te tocará limpiarla, pero no te preocupes porque hay herramientas específicas para no destrozar la capa protectora que tiene tu airfryer. Lo que sí tienes que saber es que está totalmente prohibido usar el estropajo verde tradicional.

Un buen accesorio de limpieza son los cepillos con dispensador de jabón integrado. Estos cuentan con cerdas de nailon firmes pero respetuosas con el antiadherente y permiten llegar a los recovecos de la rejilla extraíble. Lo mejor es que incorporan un depósito en el mango: pulsas el botón, libera la cantidad justa de lavavajillas directamente sobre la zona conflictiva y arrastra la suciedad sin esfuerzo.

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También puedes optar para la limpieza de tu airfryer por una esponja de silicona antirrayaduras. Ten en cuenta que las esponjas clásicas acumulan bacterias y trozos de comida incrustados que son imposibles de quitar. En cambio, las esponjas de silicona médica son la alternativa perfecta ya que limpian los restos de comida quemada de forma delicada gracias a sus microcerdas y se secan al instante, evitando así los malos olores. Además, duran mucho más tiempo que un estropajo convencional.

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Imágenes | Ninja

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