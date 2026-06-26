Amazon estrena nueva oferta en el Xiaomi 17 con un precio muy ajustado en la versión de 512 GB

Ha pasado muy poco tiempo desde que Amazon lanzó su nueva generación de móviles con unos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra de lo más atractivos a nivel de especificaciones. Hace unos días comentamos que el más potente bajó de precio durante el Prime Day, y hoy vamos a hablar de la muy buena oferta que tiene el Xiaomi 17. Se encuentra ahora mismo por 854,99 euros.

Nuevo precio mínimo histórico

Hasta el momento, la mayor parte de ofertas que hemos visto en el Xiaomi 17 se acercaban mucho a las que recibió con motivo de su lanzamiento. No ha sido hasta ahora, durante el Prime Day, cuando hemos encontrado un nuevo precio mínimo histórico en su configuración que trae 512 GB de almacenamiento interno.

Este móvil destaca en muchos aspectos. Su pantalla es bastante compacta 6,3 pulgadas) para lo que estamos acostumbrados a ver, es compatible con los formatos Dolby Vision y HDR10+, ofrece un buen nivel de brillo de 3.500 nits y su tasa de refresco es de hasta 120 Hz, por lo que se ve muy fluida.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

A nivel interno incorpora el mejor procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, su batería de silicio-carbono tiene una capacidad de 6.330 mAh y soporta carga rápida de 100W y sus cámaras están firmadas por Leica, por lo que ofrecen muy buenos resultados fotográficos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi 17 hoy ✅ LO MEJOR S u precio : es el más bajo que ha tenido desde su lanzamiento.

: es el más bajo que ha tenido desde su lanzamiento. Su pantalla : es ideal par ver contenido multimedia.

: es ideal par ver contenido multimedia. Su potencia: viene equipado con el mejor procesador en móviles Android. ❌ LO PEOR La batería: la capacidad es algo justita para lo que estamos viendo en las baterías de silicio-carbono. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil que cumpla en diferentes apartados, ya sea en el de la pantalla, en el de las cámaras o en el de su procesador. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres priorizar, sobre todo, que tenga una batería con mucha capacidad para no tener que cargar el móvil en varios días.

También te puede interesar

Xiaomi Watch S4 41mm, Smartwatch, Diámetro de 41 mm, Cuerpo Ultraligero de 32g, Pronóstico Menstrual, 150+ Modos Deportivos, Funciones de Seguridad, Xiaomi HyperOS 3, Correa de Goma fluorada (Negro) Hoy en Amazon — 117,77 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

XIAOMI Redmi Buds 8 Pro, True Wireless Bluetooth, cancelación Activa de Ruido de hasta 55 dB, Triple Driver, Sonido Hi-Res Hi-Fi, Dolby Audio, hasta 33h de autonomía, Bluetooth 5.4, IP54, Negro Hoy en Amazon — 55,20 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares verdaderamente inalámbricos (TWS) con cancelación de ruido. Cuál comprar y siete modelos recomendados