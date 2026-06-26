Sabemos exactamente dónde y cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo de la historia: lo verán nuestros tataranietos

El 16 de julio de 2186, la Luna se alineará perfectamente entre la Tierra y el Sol, creando un eclipse sin precedentes históricos. A menos que el excéntrico millonario empeñado en rejuvenecer tenga éxito, ninguno de nosotros estará aquí para verlo. Pero nuestros descendientes querrán pasar ese día en algún lugar de Colombia, Venezuela o Guyana.

7 minutos y 29 segundos. El eclipse solar total más largo de la historia superará en casi dos segundos la duración del que ostentaba el récord hasta ahora: el eclipse del 15 de junio del año 743 a.C., que alcanzó una totalidad de 7 minutos y 27 segundos sobre el océano Índico, cerca de las actuales Kenia y Somalia.

Ningún eclipse habrá durado tanto desde antes del 4000 a.C., y ninguno lo hará hasta después del 8000 d.C., por lo que podemos estar seguros de que será un evento astronómico realmente único. El eclipse solar total de mayor duración en un intervalo de 12.000 años.

La Luna oscurecerá Sudamérica. El histórico eclipse solar de 7 minutos y 29 segundos no ocurrirá sobre tierra firme: la franja de totalidad alcanzará su mayor duración sobre el océano Atlántico.

Sin embargo, el norte de Sudamérica disfrutará también de totalidades extraordinariamente largas. Especialmente en Colombia (desde Cali hasta Puerto Ayacucho), Venezuela (desde el Orinoco hasta Imataca) y Guyana (en toda la mitad norte del país, incluyendo Georgetown).

El espectáculo no se limitará a esa estrecha franja. Prácticamente toda Sudamérica, incluyendo la totalidad del territorio brasileño, podrá observar un eclipse parcial de gran magnitud. El eclipse también será visible de forma parcial desde México hasta Paraguay, y al oeste de África. En España apenas rozará las Islas Canarias al atardecer.

Por qué va a durar tanto. La razón de esta duración tan extrema es una "tormenta perfecta" en las posiciones de los tres cuerpos. La Tierra se encontrará en su punto más alejado del Sol (su afelio), lo que hará que el disco solar se vea ligeramente más pequeño.

La Luna, por su parte, estará en su punto más cercano a la Tierra (su perigeo), por lo que su disco aparente será más grande. Y por último, la trayectoria del eclipse pasará muy cerca del ecuador terrestre. Esta combinación maximiza el tiempo que la sombra de la Luna tarda en barrer la superficie de la Tierra.

Cómo estamos tan seguros. La predicción de eclipses es una de las más exitosas proezas de la astronomía computacional. Los científicos alimentan sus superordenadores con las posiciones y velocidades actuales de la Tierra y la Luna, y luego usan las leyes de movimiento de Newton para saber lo que va a pasar dentro de varios siglos o incluso milenios.

Estos algoritmos son en realidad modelos que integran las ecuaciones gravitacionales para proyectar sus posiciones en el futuro. Y lo hacen con una precisión asombrosa, generalmente con un margen de error inferior a un minuto a lo largo de cientos de años.

Primo hermano del gran eclipse de 2024. El eclipse solar total de 2186 pertenece al mismo "linaje" que el Gran Eclipse de Norteamérica del 8 de abril de 2024, el ciclo de Saros 139. Un ciclo de Saros es un periodo de aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas, tras el cual la geometría Sol-Tierra-Luna se repite de forma casi idéntica, produciendo un eclipse muy similar pero desplazado unos 120 grados hacia el oeste.

Las discusiones entre los entusiastas de los eclipses ya fantasean con cómo será la caza de este evento en 2186. Se habla de flotas de cruceros posicionados en el Atlántico y de vuelos en aviones hipersónicos para perseguir la sombra y extender aún más la experiencia de la totalidad.

Aunque el eclipse del milenio no lo veremos, no hace falta esperar tanto para vivir una totalidad: el 12 de agosto de 2026 España encadena el primero de tres eclipses ibéricos. No son las "maravillas del cosmos", pero no podemos quejarnos.

Una versión de este artículo se publicó en julio de 2025

Imagen | ESA

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