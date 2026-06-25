Microsoft mueve ficha en el Prime Day y deja este portátil a un precio para competir directamente con el MacBook Neo

El Prime Day no es solo un buen momento para conseguir accesorios o pequeños gadgets rebajados, también es ideal para conseguir algunos de los mayores chollos en informática del año, como este que te mostramos a continuación. Eso sí, debes ser usuario Prime de Amazon para disfrutar de estas ofertas y si no lo eres, puedes hacerte la prueba gratuita de 30 días del servicio.

Aunque el MacBook Neo es uno de los portátiles que más curiosidad ha despertado en el último año, en el Prime Day hemos encontrado su principal rival: este Microsoft Surface Laptop que tiene un precio recomendado de 1.249 euros, pero que ahora puedes llevarte por 685 euros.

Un portátil con pantalla táctil, arquitectura Snapdragon y batería de récord

Este Surface Laptop de Microsoft ha sido rediseñado para liderar la nueva era de los Copilot+ PC. La firma ha abandonado los chips tradicionales para abrazar la arquitectura ARM, logrando así un equipo con una mayor eficiencia energética y fluidez.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

El cerebro de este ordenador portátil es el chip Snapdragon X Plus de Qualcomm con IA integrada. Aunque una de las características clave de este modelo es su pantalla táctil de 13 pulgadas, que resulta ideal para trabajar, programar o leer.

Su batería ofrece hasta 20 horas de reproducción de vídeo continuo con una sola carga, por lo que es un equipo que te permite afrontar jornadas enteras de trabajo o estudio fuera de casa sin tener que estar buscando un enchufe.

Viene configurado con 16 GB de RAM y un disco duro SSD de 512 GB, lo que garantiza un encendido inmediato del sistema y espacio de sobra para todos tus archivos pesados. De su diseño, se puede destacar el chasis de aluminio premium ultra estrecho, un teclado retroiluminado (algo con lo que no cuenta el MacBook Neo) y conectividad WiFi 7 para exprimir al máximo tu conexión a Internet.

⚡ EN RESUMEN: oferta para portátil microsoft surface laptop hoy ✅ LO MEJOR Batería legendaria: la eficiencia del procesador Snapdragon compite directamente con la autonomía de los MacBook.

la eficiencia del procesador Snapdragon compite directamente con la autonomía de los MacBook. Diseño minimalista: ligero, extremadamente fino y con unos acabados premium que se sienten espectaculares en mano. ❌ LO PEOR Compatibilidad en juegos... Al usar arquitectura ARM, algunos videojuegos muy antiguos o específicos de PC pueden requerir emulación o no ser compatibles nativamente.

Al usar arquitectura ARM, algunos videojuegos muy antiguos o específicos de PC pueden requerir emulación o no ser compatibles nativamente. Sin ranura SD... Aunque sus 512 GB son generosos, no cuenta con lector de tarjetas físico para ampliar almacenamiento de forma directa. 💡 CÓMPRALO SI... Eres estudiante, profesional o un usuario que teletrabaja y buscas la máxima movilidad posible, valoras una batería interminable para no depender de enchufes y prefieres el ecosistema Windows con un diseño idéntico al de la gama alta de Apple. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un gamer exigente que busca potencia gráfica bruta para jugar a títulos de última generación o eres un usuario que depende mucho del software empresarial muy antiguo que requiera obligatoriamente arquitectura x86 tradicional.

También te pueden interesar estos portátiles rebajados en el Prime Day

Acer Aspire Go 15 AG15-72P, Ordenador Portátil 15.6" Full HD Amazon — 489,00 € Acaba en 1 días 6 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Microsoft

En Xataka | Mejores ultrabooks. Cuál comprar y 11 portátiles ligeros recomendados desde 500 a 2.000 euros

En Xataka | Mejores portátiles gaming. Cuál comprar y ocho ordenadores recomendados desde 770 a 3.000 euros