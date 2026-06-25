Ya sabemos por qué Jeff Bezos invierte tanto dinero en el espacio: cree que en 20 años millones de personas vivirán allí

Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, no para quieta desde que el magnate se mudó a Florida para estar más cerca de su sede. Ahora Bezos ha dado una esclarecedora charla sobre cómo ve el futuro del sector espacial. El empresario cree que millones de personas vivirán voluntariamente en el espacio en 20 años.

No estés triste. Durante una charla con John Elkann (presidente de Ferrari y Stellantis) en la Italian Tech Week de Turín, Bezos no se anduvo con rodeos. El magnate dijo que no entendía cómo "alguien que esté vivo ahora mismo puede estar desanimado" por el futuro.

¿La razón de su optimismo? Un futuro cercano donde la inteligencia artificial, la robótica y, sobre todo, la exploración espacial, convergen en "múltiples edades de oro". El futuro de la humanidad no está solo en la Tierra; según Jeff Bezos, está a punto de expandirse exponencialmente por el espacio.

El papel de Blue Origin. "Creo que, en el próximo par de décadas, habrá millones de personas viviendo en el espacio; así de rápido se va a acelerar esto", afirmó Bezos, quien ya había confesado en el pasado su expectativa de que Blue Origin acabará siendo más grande que Amazon.

Este optimismo no es solo retórico. Bezos está invirtiendo miles de millones de su fortuna personal cada año para construir nuevas tecnologías destinadas a la explotación comercial del espacio:

New Glenn, el cohete pesado de Blue Origin completó con éxito su primera misión para la NASA: lanzar las dos sondas de la misión ESCAPADE rumbo a Marte (las sondas pondrán rumbo definitivo al planeta rojo en noviembre de 2026). Blue Origin recuperó además la primera etapa del cohete en alta mar, convirtiéndose en la segunda empresa privada del mundo en lograrlo. Sin embargo, el año 2026 ha sido complicado: en mayo, el cuarto New Glenn explotó en su única rampa de lanzamiento durante un encendido estático, destruyendo torres e infraestructura clave. La NASA estima que la plataforma no estará reparada antes de 2028.

Orbital Reef, la estación espacial comercial en forma de hotel de lujo para millonarios que contará con módulos científicos para cuando la Estación Espacial Internacional sea retirada de la órbita. El proyecto superó una serie de pruebas de habitabilidad con personas reales dentro de maquetas a escala real de sus módulos, en el marco del programa de desarrollo de estaciones espaciales de la NASA, que prevé que las primeras plataformas privadas sustituyan a la ISS en la segunda mitad de esta década.

Blue Moon, el módulo lunar con el que Blue Origin pretende superar a Starship solucionando uno de los grandes problemas de la nave de SpaceX: la evaporación de propelentes criogénicos en el espacio. La NASA ha asignado a Blue Moon la misión Base Lunar I, prevista para el otoño de 2026, que alunizará en el polo sur lunar. Blue Moon también participará en la misión Artemis III (2027, en órbita terrestre baja) y en Artemis IV, el primer alunizaje tripulado previsto para principios de 2028. La explosión del New Glenn complica los calendarios de lanzamiento, aunque la NASA trabaja en desacoplar el módulo lunar del cohete para no retrasar la misión.

Otros desarrollos lunares, como la capacidad de fabricar células solares a partir de regolito lunar. Bezos fue claro: "Si vas a ir a la Luna y quedarte en la Luna, necesitas usar los recursos de la Luna".

Explotar la Luna y el espacio. Uno de los objetivos de Bezos es convertir la Luna en una plataforma de lanzamiento industrial. "La Luna es un regalo del universo", dijo, señalando que su baja gravedad hace que cueste 30 veces menos energía lanzar un kilogramo de masa desde la Luna que desde la Tierra. En su visión, la Luna se convierte en un "depósito de combustible para cohetes" que nos permitirá explorar el resto del sistema solar.

La visión de Bezos conecta directamente la carrera espacial con la otra gran revolución del momento: la inteligencia artificial. La IA es una tecnología con una sed energética descomunal, y sus centros de datos se están convirtiendo en un verdadero "agujero energético" en la Tierra. La solución de Bezos: sacarlos del planeta. La propuesta es construir gigantescos centros de datos de gigavatios en el espacio. Las ventajas son obvias: "Tenemos energía solar allí 24/7, y la energía solar allí no tiene nubes, ni lluvia, ni clima".

No es ciencia ficción. De hecho, Bezos predice que esta aparente ciencia ficción será económicamente viable muy pronto: "Podremos superar el coste de los centros de datos terrestres en el espacio en las próximas dos décadas". El espacio, según él, pasará de ser un lugar para satélites de comunicaciones a ser el centro de la industria pesada y la infraestructura de datos.

Al final, la visión de Bezos unifica todas las revoluciones en curso. Si la IA y la robótica se encargarán de la producción, ¿qué queda para los humanos? Según él, la libertad de elegir. Bezos no cree que necesitemos vivir en el espacio para sobrevivir. La tecnología robótica será tan avanzada que "podremos enviar robots a hacer ese trabajo". Entonces, ¿por qué irán esos millones de personas? La respuesta de Bezos es simple: "La mayoría vivirá allí porque quiere".

Una versión de este artículo se publicó en noviembre de 2025

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Imágenes | Blue Origin