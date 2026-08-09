Alguien se preguntaba cómo sería la camper definitiva: ha encontrado respuesta en un monstruo de Mercedes de 33.000 kg

Lo mejor de una camper es poder dormir donde quieras. Ver las estrellas en mitad de la nada o despertar al lado de la playa. Y es que alejarse del mundanal ruido es uno de los grandes alicientes de echarte la casa a las espaldas y dormir allí donde pilles. Con cuidado, claro, porque hay que recordar que en España los sitios son limitados.

Eso sí, si de todas maneras estás decidido a dormir en plena naturaleza, hay que tener muy en cuenta de los riesgos que uno corre cuando se sale del asfalto con una caravana. Piedras, agujeros y pistas en mal estado pueden arruinarnos el fin de semana o las vacaciones si no circulamos con cuidado.

Quizás en eso estaban pensando en Stone Offroad Design (SOD). Esta compañía alemana está especializada en modificar vehículos, algunos de ellos específicamente diseñados para emergencias. Pero buena parte de su trabajo lo dedican a camperizaciones de lujo.

Y ninguna es tan lujosa como el SOD Peak 6×6.

Un camión Mercedes para ir a donde no llega nadie

Con el espíritu de ofrecer todo lo que se te ocurra, SOD ofrece a sus clientes el SOD Peak 6x6, una camperización de un camión Mercedes que lleva el lujo camper a otra dimensión.

Hace unos días hablábamos de la moda skoolie y de cómo estos aficionados compran autobuses escolares en las últimas para transformarlas en enormes camper amplias y polivalentes. Pero esos autobuses camperizados, por muy lujosa que sea la propuesta, se quedan muy lejos de lo que ofrece esta empresa alemana.

Recogen nuestros compañeros de Motorpasión que la base es de un Mercedes-Benz Arocs y lo renuevan por completo en su interior. Para no pasar penuria ninguna, el interior está insonorizado, los asientos se forran con cuero o Alcántara y todo lo que queda al alcance de la mano está terminado en madera o piedra. Además, se incluyen funciones domóticas para las ventanas y un sistema de sonido de premium, perfecto para descansar en su cama tamaño king size.

Y es que con 6,5 metros de largo y 2,55 metros de ancho, lo bueno de conducir un camión Mercedes es que tenemos un espacio interior gigantesco. ¿Cómo de gigantesco? Bueno, mira las fotos y comprobarás que entra una cocina completa, con sus armarios, su vitrocerámica y su fregadero. Justo delante tienes una mesa donde comer si no te apetece salir. Y sí, hay baño, por supuesto. También con ducha con su mampara acristalada.

Interior del

Por si te aburres, puedes acercarte al pueblo más próximo con tu Porsche 911

Los detalles están tan cuidados que, por ejemplo, el techo encima de la cama imita al cielo estrellado propio de los Rolls-Royce. Evidentemente, las estancias cuentan con climatización independiente e integra un router con conexión wifi para no dejarse nada en el tintero.

Además, tiene una caja fuerte integrada en la habitación por si entra un ladrón y prefiere huir con nuestras joyas en lugar de quedarse a vivir en el interior.

Hablo en primera persona porque ya me imagino allí dentro. Creo que podría acostumbrarme a pasar las vacaciones dentro de este enorme mamotreto. Y si me canso, siempre puedo coger la moto o el quad que podemos arrastrar en la plataforma trasera.

Lástima que me falten los dos o tres millones de euros que suelen costar las creaciones de esta empresa. Ya sabes cómo funciona esto, el límite lo pone tu bolsillo, no la empresa. O, al menos, solo pido tener el dinero suficiente para comprar el Porsche 911 edición Dakar con el que ilustran el contenedor anexo que puedes utilizar para llevar un segundo vehículo más "del día a día".

Y es que, ¿cuánto consumirá el motor turbo diésel Mercedes OM473 que monta? Para que te hagas una última idea, con seis cilindros, 15,6 litros, 578 CV y 2.800 Nm de par motor, hacer un viaje al precio que está el gasóleo debe costar lo mismo que mi coche.

Foto | SOD

En Xataka | Si la pregunta es qué te llevaría a camperizar un autobús escolar, solo hay una respuesta: la moda skooli