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2026 marca el inicio de la meteórica carrera de los robots humanoides: este gráfico lo ilustra a la perfección

  • China está convirtiendo la robótica humanoide en un pilar estratégico para convertirse en la primera potencia mundial

  • La inversión en el sector en lo que llevamos de año refleja un punto de inflexión en el desarrollo de esta tecnología

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Alejandro Alcolea

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Si estos últimos años la robótica humanoide se ha ido haciendo un hueco entre las apuestas tecnológicas, 2026 es el año en el que se espera la consolidación. En 2025 ya vimos que el sector empezó a mostrar signos de que era algo más que robots haciendo bailes graciosos y demostraciones en un polígono industrial. China se metió de lleno en la batalla, y ahora la industria ha entrado en lo que los analistas describen como un punto de inflexión.

La clave es que, en lo que llevamos de 2026 prácticamente se ha invertido más que en los diez años anteriores... combinados. Y no parece que sea algo que vaya a parar.

Cuestión de números. La lectura viene del último gráfico publicado por Statista. Siempre hay que coger los datos con pinzas porque puede haber algo de hermetismo, pero afirman que se trata de cifras de Tracxn, una plataforma de datos corporativos y de mercado. Según esos datos, vemos que, desde 2017, se habrían invertido 9.400 millones de dólares en estas empresas de robótica humanoide.

financiación robots humanoides

Lo curioso es que prácticamente la mitad se ha invertido en los seis primeros meses de lo que llevamos de 2026: 4.390 millones de dólares. Es una cantidad astronómica que puede dejar en nada el récord anterior de 2025, cuando vimos por primera vez el impulso serio de toda la industria en este tipo de dispositivos.

De dónde viene la pasta. El capital invertido se reparte entre varios países, pero si en otras industrias puede ser más parejo, en el caso de la robótica humanoide nos encontramos que cerca del 97% de la financiación mundial procede de China, Estados Unidos y Alemania. Además, se estima que el 78% de todo ese capital invertido se concentra en seis empresas.

La proyección es bestial, con un mercado que se estima actualmente en los 5.410 millones de dólares y que crecerá hasta los 50.270 millones de dólares de cara a 2035. No es de extrañar que haya otros países intentando meterse en la conversación, como Corea del Sur con su plan de mil millones de dólares.

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Pilar estratégico. China es la líder indiscutible de este sector. El país quiere ser la primera potencia mundial a corto plazo, un objetivo que se marcaron con el último Plan Quinquenal y que apuesta en la IA, el desarrollo de semiconductores y la robótica (tanto humanoide como específica) como las tres patas sobre las que sustentar la estrategia. 

Concentran multitud de startups, con gigantes como Unitree a la cabeza, y tienen tres enfoques. Por un lado, los robots humanoides industriales que ya se pueden ver en fábricas como las de Xiaomi. Por otro, la solución de problemas específicos, como pueden ser los retos a la hora de crear componentes de motricidad fina. Por último, los robots de consumo que se venden a bajo precio tanto para usuarios como para comercios.

En la guerra de los robots humanoides, los de Estados Unidos bailan y los de China trabajan a destajo. No es una cuestión tecnológica

A toda mecha. Analistas como los de Morgan Stanley señalan que todo está yendo más rápido de lo esperado. Como China los ha metido en la lista de prioridades, dan apoyo político para acelerarlo todo, pero además hay otra ventaja: la cadena de suministro. Esa es una parte fundamental para el éxito y algo que se puede comprobar en otras industrias, como la de los semiconductores con TSMC teniendo todo lo que necesita a un viaje en coche de apenas una hora.

En China pasa lo mismo con los robots. Una empresa de robótica sólo tiene que cruzar la calle para encontrar componentes, procesadores y baterías. Además, también está la relación con las startups de IA del país que permiten ese avance en tiempo récord. Los analistas de esta firma apuntan que, si antes pensaban que las empresas chinas mandarían 14.000 unidades este año, ahora sus cálculos se sitúan alrededor de los 50.000 envíos.

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De vuelta a la guerra arancelaria. Y claro, hay alguien a quien esta situación no le hace ninguna gracia. En una nueva medida calificada como proteccionista, la FCC estadounidense decidió prohibir la importación tanto de robots humanoides como cuadrúpedos chinos de nueva generación. 

La Administración Trump quiere evitar el ciberespionaje después de que algunas agencias apuntaran que la robótica conectada representa una amenaza para la seguridad, traduciéndose en posibles actividades de espionaje o apagones. Aunque bueno, el dinero también está presente, sobre todo teniendo en cuenta que un congresista republicano celebró la decisión argumentando que es algo que "protege nuestro país y refuerza la industria robótica de la nación".

En Xataka | En China ya hay "escuelas" para robots. Su objetivo es el mismo que las escuelas para humanos: enseñarles a trabajar


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