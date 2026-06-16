Después de las maratones y los combates, los robots humanoides ya tienen su siguiente reto: escalar el Everest

Hemos visto robots haciendo kickboxing, esquiando, bailando con una precisión pasmosa y hasta han participado en sus propias olimpiadas robóticas. La nueva proeza protagonizada por un robot humanoide ha sido convertirse en montañista. Ya ha subido a la cima del volcán Chimborazo en Chile, de 6.263 metros de altura, y ya tiene su próximo objetivo: el Everest.

El robot escalador. El robot en cuestión es un Unitree G1 y forma parte de la iniciativa 'Pemba', liderada por un ingeniero francés llamado Pablo Berlanga. El robot alcanzó la cima del volcán Chimborazo el pasado 5 de junio y ya tiene sus próximas escaladas programadas; en junio subirá al Mauna Kea en Hawái y en octubre coronará el Everest, la montaña más alta del mundo.

Sí, pero. Equipado con unas botas especiales y una chaqueta que lo protege de las condiciones extremas, el Unitree G1 logró completar una travesía de unas 16 horas y coronar la cima a más de 6.200 metros de altitud. Sin embargo, como cuentan en Futurism, no lo hizo todo por sí mismo. El robot no es capaz de subir pendientes de más del 30% de inclinación, por lo que tuvo que ser transportado en esos tramos.

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Un objetivo noble. La mayoría de espectáculos con robots son eso, espectáculos. Sin embargo, en este caso hay un motivo más allá de eso. Cuenta este ingeniero que la idea de llevar a un robot humanoide a las montañas más altas del planeta nace de su experiencia en proyectos de conservación en selvas remotas como el Amazonas o el Congo. En estos parques naturales, poder grabar y transmitir en vivo no sólo es importante para investigar y proteger el entorno, también representa una vía de ingresos importante.

Una cámara con patas. Berlanga construyó cámaras que se conectaban a Starlink y eran capaces de transmitir en directo. El problema es que al estar fijas su campo de visión está limitado y la fauna se mueve constantemente, por lo que tenía que colocar muchísimas cámaras. De aquí nació la idea de "ponerles piernas". Evidentemente, el robot no necesita ser capaz de subir al Everest para hacer ese trabajo, pero es la forma de publicitar esta iniciativa y conseguir apoyos para hacerla realidad. Ha creado un proyecto de "tokenización" para poder financiar el proyecto.

Imagen | Pablo Berlanga en X, editada

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