A las autocaravanas de lujo ya no les llega con ser enormes. Ahora incorporan su propio garaje (con coche dentro)

Hay autocaravanas grandes, las hay lujosas y extralujosas, con precios que pasan del millón de euros e interiores dignos de un hotel de cinco estrellas. Está todo eso y luego están las autocaravanas como Concorde Liner 1090 GIO, creadas para que a quienes viajan a bordo no les falta de nada. Y lo de nada puede interpretarse en este caso en el sentido más literal de la palabra porque ya no se trata de que la Liner 1090 GIO esté dotada de cocina con vitrocerámica, cama king side o su propio salón —comodidades todas que por supuesto incorpora—, es que sus fabricantes han querido ir un paso más allá y dotarla de un garaje propio.

Propio y inserto en la propia autocaravana, entiéndase.

Viajar con el coche a cuestas. La 1090 GIO es una autocaravana para irse de tour con toda la familia y sin renunciar ni a uno de las comodidades que puedas tener en casa. Y eso, claro, pasa por coger tu coche para moverte por la ciudad, sin necesidad de maniobrar con una gigantesca caravana. Porque sí, aunque el modelo fabricado por Concorde es una autocaravana autónoma, con un motor Mercedes Benz Atego 7.7 l de 229 CV, dispone de espacio para guardar un turismo.

Entre sus prestaciones se incluye un pequeño garaje situado en su parte posterior, un hueco de 4,3 m de largo, 1,36 m de alto y en que puede cargarse un vehículo de hasta 1.400 kg. Quizás no sea espacio suficiente para un gran SUV o un 4x4, pero sí para modelos deportivos o roadster. Y como suele mostrar más una buena imagen que mil palabras, Concorde se ha encargado de mostrar su flamante caravana cargando un Mercedes W107 SL. Así lo presentó de hecho en Stuttgart.

Sorprendente, pero no único. Lo de las autocaravanas con garaje integrado es un concepto fascinante, pero la Liner 1090 GIO no es la única en explorar esa idea. Hace unos meses os hablábamos por ejemplo de la Mobil Performance de Volkern de 12 metros de largo, 3,85 de ancho y dotada de su propio garaje con capacidad para vehículos como un Porsche 911, BMW i8 o Mercedes Clase C Cabriolet.

La idea es la misma: viajar sin dejar el coche en casa. De hecho, Concorde también incluye en su catálogo una foto de su Liner 1090 GIO montando un Smart y tiene capacidad para desplazarse con un Mazda MX-5, que no llega a los 4 m de largo.

Garaje... y lo que no es garaje. Que pueda transportar turismos a abordo es solo una de las comodidades que ofrece la Liner 1090 GIO. Y como aquí vuelve a valer aquello de que dice más una imagen que una descripción, por más detallada y profusa en datos técnicos que esta sea, la compañía alemana permite hacer a través de su web un recorrido virtual de 360º por el interior de la autocaravana.

En él pueden apreciarse las butacas para el conductor y su acompañante, la zona de salón, dotada de sofás con cinco o cuatro plazas, a mayores de las asientos del piloto y el copiloto; la cocina, con vitro, horno y nevera; el baño; y la habitación, que incluye una cama, armarios, cajones y una televisión de 32 pulgadas.

Más de 11 metros de despliegue. Semejante despliegue hace de la 1090 GIO una autocaravana grande. La compañía detalla que su modelo de lujo Concorde Liner supera las 12 toneladas de peso y llega a los 11,5 metros de largo y casi 2,5 m de ancho. "Construimos el Liner sobre el chases del Mercedes Atego, con un motor de seis cilindros en línea de 299 CV. El interior también es impresionante, combinando a la perfección un equipamiento de alta gama y el máximo aprovechamiento del espacio", señala la empresa sobre Liner.

Hacerse con una de estas autocaravanas, eso sí, no sale barato. La ficha publicada por la propia compañía muestra que la Liner 1090 GIO con espacio para vehículos ronda el medio millón de euros, con un coste inicial de entre 474.000 y 542.000.

Imágenes: Concorde

