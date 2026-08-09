Suscríbete a
HOY SE HABLA DE

"Hay que revisar el sistema": 1.000 funcionarios de la Seguridad Social podían ascender este año, solo lo han conseguido 27

En el último proceso de ascensos al Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, solo hubo 27 aprobados para 1.000 plazas disponibles. Ya hay voces que piden revisar este tipo de proceso

Table Chair Seating Alone Hall Sitting 1341679 Pxhere Com
9 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
yubal

Yúbal Fernández

Editor - Xataka Basics
yubal

Yúbal Fernández

Editor - Xataka Basics
Linkedin instagram
7682 publicaciones de Yúbal Fernández

Ascender dentro de la Seguridad Social no es tan fácil como parece. Si ya hay competencia para ser en funcionario, una vez conseguido quien quiera ascender tiene que presentarse a oposiciones de promoción interna. Y los últimos resultados de una de estas promociones son un ejemplo de su dificultad. En la última oposoción correspondiente al proceso de ascensos al Cuerpo de Gestión, solo 27 funcionarios han pasado la prueba para ocupar una de las casi 1.000 plazas vacantes. 

Cada año quedan muchas plazas sin cubrir. El punto de partida es que a esta oposición se habían presentado menos de 700 personas, con lo que no llegaba ni para cubrir las casi 1.000 plazas convocadas, 927 generales y 68 para personas con discapacidad. Según Pedro Carrasco, coordinador de UGT en la Seguridad Social, que se presentase tan poca gente es una prueba del desánimo ante el actual diseño de los procesos.

En este caso, hablamos de una promoción del cuerpo C1 al A2, para el que ya se exige tener una titulación. Y que solo hayan aprobado 27 funcionarios es una cifra excepcionalmente baja. El propio Carrasco asegura que el año anterior ya hubo muchas vacantes sin cubrir, pero con unos resultados que no fueron tan malos.

Conocido. Este no es un problema nuevo, porque todos los años quedan muchas de estas plazas  sin poder cubrirse, lo que es un problema de cara al relevo generacional y conseguir mantener el número de trabajadores. De hecho, esto es algo que también se está combatiendo con ambiciosas ofertas de empleo público que, siendo históricas, siguen sin ser suficiente.

La UGT reclama una revisión de los procesos. Ante unos resultados tan desastrosos, UGT Servicios Públicos ha reclamado una revisión profunda del actual sistema de promoción interna en la Administración de la Seguridad Social. En su comunicado, la entidad advierte de que "esta situación no puede explicarse únicamente por el nivel de exigencia de las pruebas ni por el esfuerzo de las personas aspirantes", y pone el foco en el diseño del proceso selectivo.

Las oposiciones más fáciles de aprobar en España siguiendo tres criterios: por temario, por plazas y por requisitos
En Xataka
Las oposiciones más fáciles de aprobar en España siguiendo tres criterios: por temario, por plazas y por requisitos

Más quejas. UGT asegura que la promoción interna "no puede convertirse en una carrera de obstáculos, y advierte que la Administración de la Seguridad Social tiene retos muy importantes, como el del envejecimiento de sus plantillas, contexto en el que la promoción interna debe ser una herramienta útil "para reconocer el talento existente y reforzar los equipos desde dentro".

Por esto, el organismo reclama la apertura de un proceso de revisión de este sistema de promoción interna para cumplir con su verdadera misión. Esta es la de "reconocer el mérito y la experiencia, favorecer el desarrollo profesional, retener talento y garantizar el futuro de una Seguridad Social fuerte, eficaz y al servicio de la ciudadanía".

Imagen de portada | pxhere.com

En Xataka Basics | Cómo preparar unas oposiciones o un doctorado sin morir en el intento: estrategias para mantener la motivación

Temas

Ver 9 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios