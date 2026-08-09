"Hay que revisar el sistema": 1.000 funcionarios de la Seguridad Social podían ascender este año, solo lo han conseguido 27

Ascender dentro de la Seguridad Social no es tan fácil como parece. Si ya hay competencia para ser en funcionario, una vez conseguido quien quiera ascender tiene que presentarse a oposiciones de promoción interna. Y los últimos resultados de una de estas promociones son un ejemplo de su dificultad. En la última oposoción correspondiente al proceso de ascensos al Cuerpo de Gestión, solo 27 funcionarios han pasado la prueba para ocupar una de las casi 1.000 plazas vacantes.

Cada año quedan muchas plazas sin cubrir. El punto de partida es que a esta oposición se habían presentado menos de 700 personas, con lo que no llegaba ni para cubrir las casi 1.000 plazas convocadas, 927 generales y 68 para personas con discapacidad. Según Pedro Carrasco, coordinador de UGT en la Seguridad Social, que se presentase tan poca gente es una prueba del desánimo ante el actual diseño de los procesos.

En este caso, hablamos de una promoción del cuerpo C1 al A2, para el que ya se exige tener una titulación. Y que solo hayan aprobado 27 funcionarios es una cifra excepcionalmente baja. El propio Carrasco asegura que el año anterior ya hubo muchas vacantes sin cubrir, pero con unos resultados que no fueron tan malos.

Conocido. Este no es un problema nuevo, porque todos los años quedan muchas de estas plazas sin poder cubrirse, lo que es un problema de cara al relevo generacional y conseguir mantener el número de trabajadores. De hecho, esto es algo que también se está combatiendo con ambiciosas ofertas de empleo público que, siendo históricas, siguen sin ser suficiente.

La UGT reclama una revisión de los procesos. Ante unos resultados tan desastrosos, UGT Servicios Públicos ha reclamado una revisión profunda del actual sistema de promoción interna en la Administración de la Seguridad Social. En su comunicado, la entidad advierte de que "esta situación no puede explicarse únicamente por el nivel de exigencia de las pruebas ni por el esfuerzo de las personas aspirantes", y pone el foco en el diseño del proceso selectivo.

Más quejas. UGT asegura que la promoción interna "no puede convertirse en una carrera de obstáculos, y advierte que la Administración de la Seguridad Social tiene retos muy importantes, como el del envejecimiento de sus plantillas, contexto en el que la promoción interna debe ser una herramienta útil "para reconocer el talento existente y reforzar los equipos desde dentro".

Por esto, el organismo reclama la apertura de un proceso de revisión de este sistema de promoción interna para cumplir con su verdadera misión. Esta es la de "reconocer el mérito y la experiencia, favorecer el desarrollo profesional, retener talento y garantizar el futuro de una Seguridad Social fuerte, eficaz y al servicio de la ciudadanía".

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