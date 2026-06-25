Teles enormes, OLED, MiniLED y más: estos son los mejores cholos en televisores del Prime Day de Amazon

Este Prime Day os estamos trayendo las mejores ofertas en tecnología que estamos encontrando. Hay ciertos tipos de dispositivos que se están llevando descuentos muy importantes, como máquinas de aire acondicionado portátil, relojes inteligentes o móviles, entre otras cosas. En este artículo únicamente nos vamos a centrar en televisores.
LG OLED55C54LA - TV 55", OLED EVO 4K, Smart TV AI C5, WebOS 25, Super Upscaling, Dolby Vision y Dolby Atmos, AMD FreeSync, Alexa/Google Assistant, Negro
Tenemos mucho donde elegir, tanto en lo que respecta a diferentes tecnologías de panel como a tamaños. Eso sí, para aprovechar la gran mayoría de ofertas es necesario que seamos usuarios de Amazon Prime (o que usemos su período de prueba gratis de 30 días). A continuación os dejamos cinco televisores muy rebajados que nos parecen interesantes:
- LG OLED C5 por 849 euros, uno de los televisores OLED más populares que se queda rozando su precio más bajo.
- TCL 65Q7C por 759 euros, una opción QD-MiniLED ideal para salones con mucha luz.
- Xiaomi TV F Pro 75 por 490 euros, una tele de 75 pulgadas con sistema operativo Fire OS.
- LG 85NU800B6LA por 949 euros, con 85 pulgadas y una tasa de refresco de 144 Hz.
- Hisense 55E7Q Pro por 339,15 euros, una opción muy económica si buscas un televisor para jugar.
LG OLED C5
Empezamos esta selección de teles con el LG OLED C5, una de las mejores opciones calidad-precio si estás buscando un televisor OLED (y más, con esta oferta que lo deja en 849 euros). Tiene 55 pulgadas, una calidad de imagen sobresaliente y es ideal para ver cine (además de compatible con Dolby Vision). También es perfecta para videojuegos, puesto que tiene puertos HDMI 2.1 y 120 Hz nativos.
LG OLED55C54LA - TV 55", OLED EVO 4K, Smart TV AI C5, WebOS 25, Super Upscaling, Dolby Vision y Dolby Atmos, AMD FreeSync, Alexa/Google Assistant, Negro
TCL 65Q7C
Seguimos ahora con un modelo QD-MiniLED de TCL, el 65Q7C. Este televisor utiliza retroiluminación MiniLED, que ofrece un mejor control de la luz que los televisores LED convencionales y se acerca mucho a la calidad de imagen de las teles OLED. Además, alcanza un nivel de brillo muy alto (lo que es ideal para combatir reflejos) y también utiliza Quantum Dots. Sale por 759 euros en su versión de 65 pulgadas.
TCL 65Q7C Televisor 65 Pulgadas QD-Mini LED 4K Smart TV, 2600 nits HDR Premium, Bang & Olufsen, Game Master, FreeSync Premium Pro, Google TV, Dolby Vision IQ y Atmos
Xiaomi TV F Pro 75
Vamos con un televisor grande ahora, como es este Xiaomi TV F Pro 75, que, como su nombre indica, tiene 75 pulgadas de diagonal. Es un modelo con tecnología QLED y con sistema operativo Fire OS, el mismo que utilizan también los Fire TV Stick de Amazon. Además, es compatible también con AirPlay, por lo que es muy sencillo mandarle contenido desde un iPhone. Está rebajada hasta los 490 euros.
XIAOMI TV F Pro 75, 75 Pulgadas (190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, Control por Voz Alexa, HDR10+, Modo Game Boost 120Hz, MEMC, 2GB+32GB, Compatible con Apple AirPlay
LG 85NU800B6LA
¿Buscas un televisor más grande? Entonces, quizás te encaja mejor este de LG con 85 pulgadas de diagonal. Es compatible con HDR10 y cuenta con tratamiento antirreflejos, algo que no solemos ver en todos los televisores. Además, cuenta con sistema operativo WebOS y llega a una tasa de refresco de 144 Hz. Ahora mismo está rebajado hasta los 949 euros, su nuevo precio mínimo histórico por mucha diferencia (antes era de 1.129 euros).
LG 85NU800B6LA - TV 85", Nano 4K UHD AI, Smart TV, WebOS 25 (Actualizable), Procesador Alpha 7 Gen9 AI, 144Hz, HDR10 y Dolby Digital Plus, Sin Reflejos al 94%, Alexa/Google Assistant, Negro
Hisense 55E7Q Pro
Y cerramos con el televisor más económico de esta selección, el Hisense 55E7Q Pro. Es un modelo QLED que es ideal si buscas un televisor para jugar y no quieres gastar mucho dinero, puesto que llega de forma nativa hasta los 144 Hz y es compatible con AMD FreeSync. Además, también es compatible con Dolby Vision y cuesta solo 339,15 euros, aunque la entrega del mismo está prevista ahora mismo para el próximo 7 de julio.
Hisense 55E7Q Pro - QLED Smart TV, Gaming TV, Modo Juego Pro 144Hz, AMD Freesync Premium Pro, Dolby Vision IQ + Dolby Atmos, Hi-Concerto, Procesador Hi-View Engine [Clase de eficiencia energética E]
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Imágenes | LG, TCL, Xiaomi, Hisense
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