Apple Watch, Garmin, Xiaomi y más: los mejores chollos en smartwatches que hemos encontrado en el Prime Day

Si llevas meses posponiendo la compra de un reloj inteligente para medir tus entrenamientos o simplemente quieres jubilar tu vieja pulsera de actividad, el momento perfecto ha llegado. En el Prime Day hemos encontrado chollos en smartwatches que pueden interesarte. Eso sí, estas ofertas solo están disponibles para usuarios Prime; si aún no lo eres, puedes solicitar la prueba gratuita de 30 días para disfrutar de dichas ofertas y otros beneficios.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active por 29,49 euros: con pantalla LCD de dos pulgadas y 140 modos deportivos.

por 29,49 euros: con pantalla LCD de dos pulgadas y 140 modos deportivos. Apple Watch Series 11 por 339 euros: con 64 GB de almacenamiento y certificación IP6X.

por 339 euros: con 64 GB de almacenamiento y certificación IP6X. CMF by Nothing Watch 3 Pro por 58,90 euros: con ChatGPT integrado y 120 esferas personalizadas.

por 58,90 euros: con ChatGPT integrado y 120 esferas personalizadas. Garmin Vívoactive 5 por 156,24 euros: con hasta 11 días de autonomía y Garmin Pay.

por 156,24 euros: con hasta 11 días de autonomía y Garmin Pay. Amazfit Active MAX por 132,60 euros: con pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas y más de 170 modos deportivos.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Si buscas un smartwatch barato, este de Redmi Watch 5 Active de Xiaomi es uno de esos chollos que no puedes perderte en el Prime Day. Ahora puedes conseguirlo por 29,49 euros, un precio imbatible para el tipo de dispositivo que es.

Este Xiaomi Redmi Watch 5 Activa monta una pantalla LCD de dos pulgadas y ofrece 140 modos deportivos. Su batería ofrece una autonomía de hasta 18 días y es compatible con llamadas Bluetooth y es resistente al agua a 5 ATM.

Apple Watch Series 11

El Apple Watch ha sido, durante años, el rey indiscutible de los relojes inteligentes. Su última versión, el Apple Watch Series 11 es ahora una ganga en el Prime Day de Amazon. Su PVP recomendado es de 449 euros, pero ahora te lo puedes llevar por 339 euros, obteniendo así 110 euros de descuento.

Se trata de la versión de 42 mm y si hay características por las que destaca este Apple Watch es por su pantalla siempre activa y por venir con una capacidad de almacenamiento de 64 GB. Es muy fino y ligero y tiene un grado de resistencia al agua de 50 metros y cuenta con certificación IP6X.

CMF by Nothing Watch 3 Pro

Si estás buscando un reloj bueno, bonito y barato, este Nothing Watch 3 Pro es de los que tienen un diseño que llama a simple vista. Su precio recomendado es de 99 euros, pero ahora tiene aplicado un 41% de descuento, pudiéndolo comprar por 58,90 euros en este Prime Day.

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El Nothing Watch 3 Pro tiene una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas inmersiva y con una frecuencia de refresco de 60 fps. Viene con más de 120 esferas personalizadas y tiene GPS de doble banda. En cuanto a su batería, ofrece una autonomía de hasta 13 días de uso normal, según datos de la marca. Aunque si hay algo por lo que destaca es por integrar ChatGPT.

Garmin Vívoactive 5

Si estabas buscando una oferta de un reloj deportivo Garmin pero quieres un modelo que te sirva también para el día a día, este Garmin Vívoactive 5 es uno de los que te recomiendo. Ahora, en el Prime Day de Amazon, puedes conseguirlo por 156,24 euros.

Este Garmin Vívoactive 5 cuenta con una pantalla AMOLED y autonomía de hasta 11 días en modo smartwatch y hasta 21 horas en modo GPS. Puedes pagar con él mediante Garmin Pay y monitoriza actividades deportivas como caminar, correr, montar en bicicleta, entrenamiento de fuerza, HIIT y actividades en silla de ruedas, entre otras.

Amazfit Active MAX

Si buscas un reloj todoterreno y sin tener que gastar mucho dinero, este Amazfit Active MAX es una buena opción de compra durante este Prime Day. Su PVP recomendado es de 169,90 euros, pero ahora tiene un descuento del 22% y puedes comprarlo por 132,60 euros.

Se trata de un smartwatch de 48 mm (ideal para muñecas grandes) y con una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas. Cuenta con NFC, más de 170 modos deportivos y es compatible con Android y iPhone. Su batería es capaz de durar hasta 25 días.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Pedro Aznar (Applesfera), Xiaomi, Garmin, Apple, Amazfit y CMF by Nothing

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