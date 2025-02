Xiaomi Redmi Watch 5, análisis: el smartwatch para los que buscan batería y sencillez sin gastar de más

Comprar un smartwatch no es una tarea fácil. Hay muchas opciones, cada vez más, y los rangos de precios van desde los 30 hasta los 1.000 euros. Pero hay un segmento muy popular y cotizado. Uno que, dentro de que no es poco dinero, es más accesible: el de los 100 euros. Coronarse en esta cifra no es tarea fácil, pero Xiaomi quiere hacerlo a toda costa y su contendiente tiene nombres y apellidos: Redmi Watch 5. Tras dos semanas usándolo como nuestro smartwatch personal, he aquí nuestra experiencia.

Un vistazo a… Así es como gana dinero Xiaomi - te atraen y te atrapan

Ficha técnica del Xiaomi Redmi Watch 5



redmi watch 5 dimensiones y peso 47,5 x 41,1 x 11,3 mm 33,5 gramos (sin correa) pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas Resolución: 432 x 514 píxeles 324 PPP Relación pantalla/frontal: 82% Cristal 2,5D Tasa de refresco: 60 Hz Brillo máximo: 1.500 nits sensores Sensor de frecuencia cardíaca Sensor de oxígeno en sangre Sensor de luz ambiental Acelerómetro Giroscopio Brújula electrónica geoposicionamiento Chip GPS integrado GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS batería 550 mAh autonomía 24 días (según Xiaomi) Dos semanas (uso normal) conectividad Bluetooth 5.3 compatibilidad Android 8.0 o superior iOS 12 o superior sistema operativo Xiaomi HyperOS 2.0 resistencia 5 ATM botones Corona giratoria otros 2x micrófono 1x altavoz Llamadas Bluetooth Notificaciones Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño

Seguimiento SpO2

Seguimiento de salud femenina

Monitorización de estrés Control musical Obturador remoto Grabadora de sonido +150 modos deportivos precio 109,99 euros

Xiaomi Redmi Watch 5, nuestra experiencia

Diseño: un reloj grandote. El Redmi Watch 5 es un reloj de tamaño generoso y, como tal, que luzca mejor o peor o sea más o menos cómodo dependerá del grosor y tamaño de nuestra muñeca. Su peso es de 33,5 gramos (sin la correa), por lo que, a pesar de ser grande, no se siente pesado ni mucho menos. Es cómodo, incluso a la hora de hacer deporte o llevarlo para dormir, y el marco de aluminio le da un aspecto realmente elegante. Eso sí, aunque el marco es de aluminio el resto del dispositivo está fabricado en plástico.

La corona. En la parte derecha tenemos una corona de acero inoxidable que también funciona como botón de inicio. El movimiento es sobresaliente y el feedback háptico de lo más agradable. Ahora bien, el tamaño del reloj hace que la corona quede demasiado pegada a la mano, de forma que si la apoyas sobre una mesa es posible que aprietes la corona sin querer. Yo he llegado a apagar el reloj sin darme cuenta haciendo esto.

Correa: propietaria. Para variar en esta gama, Xiaomi ha implementado una correa propietaria, de manera que no podemos usar cualquier otra correa que tengamos por casa. No obstante, la correa de TPU incluida en la caja se siente bien, es gomosa, agradable al tacto y no ha dado problemas, incluso al sudar, aunque tiende a ensuciarse. Limpiarla es tan fácil como pasarle un trapito húmedo. El mecanismo de anclaje es de liberación rápida y funciona bien. La hebilla, por su parte, es una hebilla convencional que mantiene el reloj bien sujeto a la muñeca.

Pantalla: sin problemas. El tamaño del reloj cobra sentido cuando miramos la pantalla, una enorme pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas, hasta 1.500 nits de brillo, 60 Hz de tasa de refresco y 324 píxeles por pulgada. El rendimiento de la misma es muy bueno. La pantalla se ve bien cuando le da el sol (algo que, en estas fechas, pasa poco) y el brillo automático responde rápido a los cambios. No es instantáneo, pero no es ni mucho menos lento.

El panel responde correctamente a las pulsaciones y está bien calibrado. Los colores son vivos, pero sin llegar a estar saturados. Además, el cristal está ligeramente curvado por los laterales, ofreciendo un acabado elegante y premium que, por fortuna, no juega en contra de los ángulos de visión. ¿Por qué? Porque la curvatura está justo donde los marcos. En ese sentido, destacar que la pantalla ocupa un 82% del frontal, nada mal.

Rendimiento: un reloj básico. Hasta aquí todo bien. El "problema" está en el software, y es que el Redmi Watch 5 tiene HyperOS 2.0, aunque la experiencia es exactamente la misma que la que tendríamos en un reloj Xiaomi con RTOS. La misma, clavada. Así pues, tiene todo lo que se podría esperar de un reloj de esta categoría, pero no es, ni de lejos, tan completo como un reloj con Wear OS.

Una de las cosas que sacrificamos en este tipo de relojes es el pago móvil. No es posible pagar con el Redmi Watch 5. Tampoco tiene ningún tipo de asistente de voz, véase Alexa o Google Assistant, mucho menos Google Gemini.

En su defensa hay que decir que Xiaomi ha hecho un muy buen trabajo con los widgets y con la navegación del sistema, que es muy fluida. De las mejores experiencias que hemos tenido con relojes RTOS de Xiaomi, para ser sinceros. También hay que destacar que hay algunas apps útiles, como una lista de tareas, una grabadora de sonido o un controlador remoto para la cámara del móvil.

Otra opción que suele gustar es la de añadir música a la memoria interna del reloj para poder escucharla sin depender del móvil. Eso está ahí, pero es importante tener en cuenta que la memoria disponible es de apenas 164 MB y que hay que descontar lo que ocupan el sistema operativo y las apps preinstaladas. Vamos, que podrás meterle algunas canciones, un podcast o algún audiolibro, pero poco más.

El Redmi Watch 5 se conecta al móvil mediante Bluetooth 5.3 y sobra decir que es compatible con iOS y Android. La aplicación que hay que usar es Mi Fitness y está disponible en Google Play y App Store.

Llamadas: falta volumen. El Redmi Watch 5 es compatible con las llamadas por Bluetooth. Eso nos permitirá responder una llamada desde el propio reloj, siempre y cuando estemos en un entorno más bien silencioso. El altavoz, incluso en volúmenes altos, se escucha más bien bajito. El micrófono, por su parte, se escucha sorprendentemente bien, pero la realidad es que la mejor experiencia en llamadas se consigue conectando unos auriculares inalámbricos. Y para qué los vas a conectar al reloj pudiendo conectarlos directamente al móvil.

Notificaciones: regular. Las notificaciones son muy mejorables. El Redmi Watch 5 muestra las notificaciones ordenadas en función de la app y apiladas una encima de la otra. El problema es que no es posible contestarlas ni mediante respuestas predeterminadas ni mediante un teclado o un emoji. Hablando de emojis, el reloj tiene ciertos problemas mostrándolos. En lugar de mostrar el emoji, muestra esto: �. Asimismo, si una notificación tiene un asunto y un contenido, solo podremos ver el asunto. Ver el contenido supondrá desbloquear el móvil y verlo desde él.

Medición de salud. Sabiendo siempre que el Redmi Watch 5 no es un dispositivo médico y que las métricas hay que cogerlas con pinzas, lo cierto es que el dispositivo ha sabido mantener la compostura. El reloj mide las pulsaciones con bastante acierto (sufriendo un pelín cuando las subimos más de la cuenta) y la medición del sueño es sobresaliente.

Frecuencia cardíaca | Capturas: Xataka

Análisis del sueño | Capturas: Xataka

El SpO2 lo puede medir en tiempo real (cosa que, si estamos en movimiento, tiene poco sentido ya que provocará fallos en las métricas) y el estrés, que lo mide en función de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sigue si aportar demasiado.

Medición del SpO2 en tiempo real | Capturas: Xataka

Medición del estrés | Capturas: Xataka

Hacer deporte. El Redmi Watch 5 ofrece más de 150 modos deportivos, así como planes personalizados para diferentes tipos de carrera. Lo que no tiene es modo pádel, que es una guerra que ya he dado por perdida. Puedes monitorizar una agradable sesión de volar cometas, pero no un partido de pádel. Lo que sí gustará a los corredores amateurs es el chip GPS integrado compatible con GNSS (todas las constelaciones). El chip tarda apenas unos segundos en fijarnos y su rendimiento es correcto.

Es un reloj que, sin ser un reloj deportivo especializado, puede acompañarnos durante nuestras sesiones de ejercicio sin problema. A mayores, si buscamos métricas más detalladas y un análisis más preciso, siempre será mejor (y mayor) inversión un reloj deportivo.

Ínforme de una sesión de pádel | Capturas: Xataka

Batería: ¿cargador? En el interior del Redmi Watch 5 encontramos una batería de 550 mAh que cumple con creces. Durante estas dos semanas hemos llevado puesto el reloj 24/7 con todas las métricas activadas y al máximo, haciendo algo de deporte (menos del que me gustaría) y, en definitiva, utilizándolo de la misma forma que usaríamos nuestro smartwatch normalmente. Todavía le queda un 13% de batería. Si queremos un reloj que no nos obligue a pasar por el cargador a menudo, este es uno a considerar sin lugar a dudas.

El cargador es similar al de otros tantos wearables de Xiaomi y, como tal, es propietario. Por otro lado, cabe destacar que la autonomía final dependerá del uso que hagamos del reloj, de si abusamos más del GPS, del altavoz, etc.

Xiaomi Redmi Watch 5, la opinión de Xataka

El Redmi Watch 5 es un reloj muy, muy goloso en el rango de los 100 euros. Ofrece una autonomía buenísima, una pantalla grande, buenas mediciones y por si fuera poco, es cómodo y ligero. Grande, bastante grande, pero también cómodo. El problema no es el exterior, sino el interior. Y es que HyperOS 2.0 / RTOS se puede quedar corto en según que contextos.

No poder instalar aplicaciones de terceros y, más importante aún, no tener la capacidad de pagar con el reloj ni de invocar a un asistente inteligente son cosas que juegan en contra del dispositivo. En lo personal, estaría dispuesto a gastar 100 euros más (menos, probablemente, conociendo la política de descuentos de Xiaomi) por el Xiaomi Watch 2. Tiene menos autonomía, pero dispone de Wear OS, ergo Google Maps, Spotify y pagos móviles.

En cualquier caso, si tenemos 100 euros y queremos un smartwatch sencillo, cuya batería no de problemas y que nos permita recibir notificaciones, llamadas y nos registre las carreras matutinas, el Redmi Watch 5 cumplirá sin problema.

8,1 Diseño 7,75 Pantalla 8,25 Software 7,5 Autonomía 9 Interfaz 8 A favor La autonomía es espectacular, para olvidarse del cargador

La pantalla se ve bien, incluso a plena luz del día

A pesar de ser grande, es cómodo En contra No tiene pagos móviles

No permite responder notificaciones y estas, además, se muestran regular

No admite apps de terceros ni asistente de voz



Imágenes | Xataka

En Xataka | El mejor móvil Xiaomi en calidad precio: guía de compra y comparativa

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.