Xiaomi Watch 2, análisis: si buscase un reloj con Wear OS por menos de 200 euros, ahora mismo dejaría de buscar

Hace ya cerca de un año que Xiaomi lanzó el Xiaomi Watch 2 Pro, su reloj inteligente más avanzado hasta la fecha y el fruto de su apuesta por Wear OS. ¿Qué pasa? Que para que haya un modelo Pro, lo suyo (no siempre es así) es que haya un modelo estándar. Pues ese modelo salió mucho tiempo después del Pro y su nombre es, efectivamente, Xiaomi Watch 2. Desde Xataka ya hemos tenido ocasión de probarlo a fondo y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Xiaomi Watch 2



xiaomi watch 2 dimensiones y peso 47,5 x 45,9 x 11,8 mm 36,8 gramos (sin correa) correa 140-210 mm Pasador de 22 mm pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas Resolución 466 x 466 píxeles 326 ppp Brillo: hasta 600 nits procesador Snapdragon W5+ Gen 1 memoria ram 2 GB almacenamiento interno 32 GB resistencia 5 ATM conectividad WiFi 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 NFC compatibilidad Android 8.0 o superior batería 495 mAh Carga magnética sensores Sensor óptico de frecuencia cardíaca SpO2 Acelerómetro Giroscopio Luz ambiental Brújula electrónica Sensor de barómetro geoposicionamiento Chip GPS integrado Frecuencia doble L1+L5 GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS sistema operativo Wear OS 3.5 otros 160 modos deportivos Detección de caídas Monitorización de frecuencia cardíaca Monitorización de oxígeno en sangre Monitorización de sueño Monitorización de estrés Llamadas Bluetooth precio 169,99 euros

Esta es la experiencia con el Xiaomi Watch 2

Un resumen de las diferencias. Empecemos por lo básico, y es hablar de las diferencias principales entre este modelo y su hermano Pro. En pocas palabras, el Xiaomi Watch 2 está hecho de aluminio y no de acero inoxidable; tiene dos botones, pero no tiene corona digital; no tiene sensor de bioimpedancia para la composición corporal, como tampoco tiene sensor de temperatura cutánea; y no dispone de conectividad LTE. También es bastante más barato. Por lo demás, iguales.

Diseño: menos es más. La caja del Xiaomi Watch 2 está hecha de aluminio, mientras que la parte inferior es de plástico. Es un reloj grandote, con 47 milímetros de diámetro y unos generosos casi 12 milímetros de grosor. Es un reloj para muñecas grandotas y seguramente quede exagerado en brazos más delgados, pero engaña. Parece más pesado de lo que es, porque realmente, gracias al aluminio, pesa solo poco más de 37 gramos, correa incluida.

Su grosor puede hacer que sea algo incómodo de llevar en ciertas situaciones, como al dormir, pero su peso hace todo lo contrario. En el día a día es excelente y, aunque yo lo he llevado por la noche para poder llevar a cabo este análisis, debo reconocer que en condiciones normales me lo quitaría.

El tacto del aluminio es agradable y en mano se siente genial. Los dos botones, situados a la derecha, son excelentes, tienen un recorrido muy bueno y no clickean lo más mínimo. Por ponerle una pega, habría agradecido que fuese más fácil diferenciarlos del chasis o que tuvieran algún tipo de marca o relieve para poder usarlos mejor con las manos mojadas o sucias. Por lo demás, nos ha gustado mucho.

Correa: tú eliges. La correa del Xiaomi Watch 2 dependerá del modelo que elijamos. Nosotros hemos analizado la versión "gris titanio" (no es titanio) cuya caja es gris y cuya correa es de cuero texturizado de color blanco. Es una correa elegante y muy bien rematada, pero no es exclusiva. Esta correa, como otras tantas, se pueden comprar aparte en la web de Xiaomi y su precio ronda los 30 euros.

En cualquier caso, en este apartado nos gustaría destacar que Xiaomi ha optado por un pasador estándar de 22 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes ponerle cualquier correa de 22 milímetros. Si tienes un reloj antiguo, sea analógico, digital o inteligente, y su correa es de 22 milímetros podrás usarla con el Xiaomi Watch 2. Si no, siempre podrás acudir a una tienda especializada (u online) a comprar una correa que te guste.

El cierre, por cierto, es de hebilla convencional. Funciona y es resistente, nada que destacar en este aspecto.

Pantalla: los mismos pecados. El dispositivo monta un panel AMOLED de 1,43 pulgadas con 466 x 466 píxeles de resolución, lo que se traduce en 326 píxeles por pulgada. A una distancia prudencial es imposible detectar los píxeles. Como ya sucedía en el Xiaomi Watch 2 Pro, los ángulos de visión, los colores y la sensibilidad a los toques es buenísima, aunque echamos en falta algo más de brillo.

600 nits pueden parecer muchos, pero cuando el sol aprieta y pega de lleno se hace más complicado ver toda la información en pantalla, sobre todo si llevamos una carátula más oscura. El brillo automático, por su parte, funciona correctamente y, como recomendación personal, recomiendo dedicar unos minutos a programar el gesto para despertar la pantalla y el modo Always On. No es agradable que un fogonazo de luz te despierte por la noche por culpa de un movimiento involuntario.

Es posible que los 600 nits de brillo sean insuficientes cuando el sol pegue de lleno

La verdad es que quitando el brillo, la pantalla nos ha dejado con muy buen sabor de boca. No es la mejor, pero lo cierto es que nos ha sorprendido gratamente y, además, parece que Xiaomi ha corregido el problema de la capa oleofóbica que destacamos en el Watch 2 Pro. O al menos parece menos evidente.

Rendimiento: más que sobrado. Como era de esperar con un Snapdragon W5+ Gen 1, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, el Xiaomi Watch 2 se mueve con soltura y ofrece un rendimiento muy, muy bueno. Es cierto que Wear OS 3.5 no es Wear OS 4, que sigue siendo exclusivo de algunos modelos de Samsung, pero francamente, si nos ceñimos a la disponibilidad de funciones y aplicaciones, Wear OS 3.5 irá más que sobrado para la mayoría de usuarios.

Lo mejor es disponer de las apps de Google, como Google Maps, Google Assistant, Google Wallet y YouTube Music, pero lo importante es Google Play. Allí hay un enorme catálogo de apps y carátulas para descargar y completar las funciones del reloj, y eso siempre es buena noticia.

A ver quién adivina cuál es el reproductor de música y a qué app corresponde el icono que parece un navegador de Internet. Spoiler: no es un navegador de Internet.

Por otro lado, Xiaomi ha implementado algunas apps propias con diseños propios que, al menos en materia de diseño, necesitan una vuelta. El diseño de los iconos no encaja nada, pero absolutamente nada, con el resto de iconos y nadie diría que un icono con tres rayitas en vertical que parecen el de la cobertura del móvil es un reproductor de música offline.

También es posible responder notificaciones de apps como WhatsApp ya sea vía teclado, vía dictado por voz o vía emojis, así como responder llamadas. Esto será posible siempre y cuando tengamos el reloj conectado al móvil. Recordemos que, a diferencia del modelo Pro, el Xiaomi Watch 2 no tiene eSIM. Lo que sí podemos hacer es pagar con el reloj una cosa a la que es fácil (y peligroso si sois un poquito manirrotos) acostumbrarse.

Medición de salud. El Xiaomi Watch 2 puede medir la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, el estrés y el sueño. Deja caer, como apuntábamos antes, la temperatura corporal y la composición de masa corporal. Las métricas del dispositivo nos han parecido correctas, dentro de que son orientativas y hay que tomarlas como tal.

Análisis de la frecuencia cardíaca.

La frecuencia cardíaca tiene algunos picos puntuales sin mucho sentido y el estrés sigue dependiendo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por lo que no es fiable al 100%. El pulsioxímetro, por su parte, funciona bien cuando estamos en reposo, pero si activamos la medición continua es posible que nos llevemos algún susto como que el reloj te diga que tienes un 82% de oxígeno en sangre, cosa que sería para estar ingresado y entubado en la UCI.

Análisis del SpO2 y estrés.

Considero que el análisis del sueño es preciso tanto en la detección de las horas de sueño como en las fases, y que el informe es correcto. No es el más completo ni de lejos, ni el del sueño ni el del resto de parámetros, pero no es suficiente para tener una visión global de nuestro estado de forma y nuestra actividad.

Análisis del sueño.

Por último, cabe destacar que, por algún motivo, todas las mediciones de salud vienen apagadas por defecto. Es decir, que lo primero que hay que hacer al conectar el reloj al móvil es ir a los ajustes y encenderlo todo.

Hacer deporte. Aunque no es un reloj enfocado a los más deportistas, sí que nos puede acompañar durante nuestras carreras y sesiones de entrenamiento. En ese sentido, el Xiaomi Watch 2 analiza 161 deportes diferentes y la precisión es correcta. Quizá hay cierta tendencia al alza en las pulsaciones, pero podemos tener una idea bastante aproximada de nuestro rendimiento. Para usuarios amateur lo considero suficiente, pero si somos deportistas más avanzados (no es mi caso) quizá convenga buscar dispositivos más especializados.

El registro de un paseo que nos permite ver la precisión del GPS y cómo luce el informe.

Por otro lado, cabe destacar que el reloj tiene resistencia 5 ATM, por lo que podemos llevarlo mientras nadamos o si nos da por correr bajo la lluvia, algo muy propio durante estos meses. También tiene chip GPS integrado y hay que reconocer que la precisión es buenísima, al menos en zonas abiertas. El recorrido queda perfectamente registrado, algo que se agradece en un reloj de este precio.

Batería: depende. Nos acercamos al final, no si antes hacer una parada en la autonomía. El Xiaomi Watch 2 tiene una generosa batería de 495 mAh que, de acuerdo a la marca, es capaz de ofrecer hasta 65 horas de autonomía con un uso normal. Para el caso, durante este análisis el reloj ha sido configurado con todo al máximo, es decir, análisis del SpO2, estrés y frecuencia cardíaca continuos, análisis del sueño avanzando, pantalla AoD encendida, brillo automático...

El resultado ha sido una autonomía de dos días, que no está nada mal para estar funcionando todo el día a todo trapo. La cifra se reduce a día y cuarto / día y medio si usamos el GPS durante un rato y sube a los tres días si hacemos un uso más reducido. De todas maneras, todo dependerá de cómo usemos el reloj y seguramente la cifra varíe mucho de un usuario a otro. En cualquier caso, quedémonos con la idea de que los dos días de autonomía se pueden conseguir con relativa facilidad.

En cuanto a la carga, el reloj se carga en alrededor de 50 minutos mediante una base de carga magnética y propietaria con dos pines que deben alinearse perfectamente con el reloj. No es un mal sistema, pero las cosas como son, las bases de carga de otras marcas como Samsung o Apple siguen convenciendo más. Y apunte personal: ¿no va siendo hora de estandarizar las bases de carga de los relojes? Ahí lo dejo.

Xiaomi Watch 2, la opinión y nota de Xataka

La conclusión que podemos sacar tras haber probado el Xiaomi Watch 2 es que por menos de 200 euros no hay que buscar mucho más. No, si estamos buscando un reloj con Wear OS, claro. Si estamos buscando un reloj que aguante más días (sabiendo que el sistema operativo será RTOS y, por lo tanto, más básico) hay muchas otras opciones, pero a este precio, con este rendimiento y con Wear OS, batir al Watch 2 de Xiaomi va a ser complicadísimo.

A este precio, con este rendimiento y con Wear OS, batir al Watch 2 de Xiaomi va a ser complicadísimo

Es un smartwatch que tiene todo lo necesario para la inmensa mayoría de usuarios (con móviles Android, sobra decir): notificaciones interactivas, llamadas Bluetooth, aplicaciones descargables, personalización, medición de parámetros de salud, una buena batería... No es tan completo como las propuestas más caras de Samsung o Mobvoi, por ejemplo, pero lo cierto es que es difícil no recomendarlo.

Por ponerle algunas pegas, algo más de precisión en las métricas y una versión más actual de Wear OS no habrían estado de más. Por otro lado, Mi Fitness, como aplicación, tiene margen de mejora. Está muy bien diseñada y se integra bien, pero los informes podrían ser más completos. Tampoco tenemos eSIM, pero lo dicho, no se puede pedir más por este precio.

8,5 Diseño 7,5 Pantalla 8,75 Software 9,25 Autonomía 8,5 Interfaz 8,5 A favor A pesar de ser grande, es muy ligero.

El rendimiento es buenísimo, como su hermano Pro

Wear OS siempre es un acierto en estas condiciones En contra Mi Fitness, como aplicación, no es de las mejores en su segmento

No admite eSIM y, por lo tanto, no tiene ni puede tener LTE

Va siendo hora de darle una vuelta al cargador



