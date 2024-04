El Snapdragon X Plus es la versión "lite" del X Elite para portátiles, pero no en IA: ahí la apuesta es igual de fuerte

El pasado mes de octubre conocíamos el Snapdragon X Elite de Qualcomm, un nuevo SoC que era el primero surgido de la adquisición de Nuvia y que por fin plantea un formidable rival a los Apple M2 e incluso los Apple M3 de la empresa de Cupertino.

Pero la cosa no se queda ahí, y en Qualcomm tienen preparada además otra alternativa: el Snapdragon X Plus, una versión ligeramente más modesta de ese primer SoC que no obstante apuesta claramente por la IA.

Lo hace gracias a su NPU Qualcomm Hexagon, que según la compañía es la más potente para ordenadores portátiles y que cuenta con un rendimiento de 45 TOPS. Esta cifra, que seguramente veamos mucho a lo largo del año, es la referencia a la hora de poder ejecutar modelos de IA generativa en local, sin necesidad de la nube.

En Qualcomm destacan cómo esa NPU es capaz de ofrecer 30 tokens por segundo al usar chatbots de IA generativa, aunque no especifican exactamente cuál se usa para ese rendimiento. Esa "velocidad" de generación de texto es realmente notable, y parece confirmar esa capacidad de ejecutar este tipo de tecnología en local.

Las aplicaciones aquí van más allá de los chatbots conversacionales: en Qualcomm mencionan ejemplos como los de generación de código en Visual Studio Code, de música en Audacity o de generar subtítulos automáticamente en OBS Studio.

Aunque el Snapdragon X Elite es aún más potente, este Snapdragon X Plus promete muchas alegrías, y según Qualcomm es un 10% más potente en rendimiento multihilo que el Apple M3.

El Snapdragon X Plus está fabricado con fotolitografía de 4 nm, y ofrece además otras opciones prometedoras. Su GPU Adreno es capaz de ofrecer 3,8 TFLOPs de rendimiento, lo que supone que es comparable con una Xbox Series S, que ofrece una potencia de 4 TFLOPS. Esa gráfica ofrece además soporte para conectar hasta tres pantallas 4K externas.

La CPU QUalcomm Oryon es el otro elemento destacado de este SoC: consta de 10 núcleos con una frecuencia de reloj que puede llegar a los 3,4 GHz. Aquí es cierto que hay recortes respecto a su hermano mayor: la CPU del Snapdragon X Elite tiene 12 de estos núcleos, y pueden llegar a los 4,3 GHz.

El chip cuenta además con soporte para conectividad 5G, Wi-Fi 7, y Bluetooth 5.4. El apartado multimedia se completa con soporte de codificación y decodificación AV1, y además con la tecnología Snapdragon Sound Technology Suite para ofrecer una gran experiencia de audio.

Se espera que los fabricantes adopten estos chips a partir de mediados de 2024, y será entonces cuando podamos conocer los primeros portátiles que integrarán este prometedor chip.

