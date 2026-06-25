De cápsulas, automática o manual: los mejores chollos en cafeteras que hemos encontrado hoy en el Prime Day

Si eres de los que no es persona hasta que se toma la primera taza de café por la mañana y llevas tiempo buscando una cafetera, el Prime Day de Amazon es una oportunidad para conseguirla a buen precio. Eso sí, debes ser usuario Prime para disfrutar de estas ofertas o si no puedes solicitar la prueba gratuita de 30 días para acceder al servicio. Para los más cafeteros, hemos estado buscando las mejores ofertas en cafeteras y estos son los chollos que hemos encontrado.

Cafetera de bomba De'Longhi Stilosa Premium EC260.BK por 89,73 euros: con 1.100 W de potencia y 15 bares.

por 89,73 euros: con 1.100 W de potencia y 15 bares. Cafetera superautomática Ninja Luxe Essential por 328,99 euros: con molinillo y sistema de espumado automático.

por 328,99 euros: con molinillo y sistema de espumado automático. Cafetera superautomática Philips Serie 5400 por 415,99 euros: para preparar hasta 12 variedades de café.

por 415,99 euros: para preparar hasta 12 variedades de café. Cafetera de goteo Aigostar Coffey por 26,59 euros: con pantalla LED y filtro reutilizable.

por 26,59 euros: con pantalla LED y filtro reutilizable. Cafetera de cápsulas 5 en 1 Warriors1 por 103,78 euros: con sistema Thermoblock.

Cafetera de bomba De'Longhi Stilosa Premium EC260.BK

Empezamos nuestro recopilatorio con una cafetera manual superventas ya que es de la firma De'Longhi (muy famosa en el sector cafetero). Se trata del modelo Stilosa Premium que hasta mañana (que acaba el Prime Day) podrás comprar por 89,73 euros.

Con esta cafetera podrás preparar hasta dos tazas de café y también admite cápsulas monodosis E.S.E. Viene con espumador de leche, para que puedas disfrutar de una buena taza de cappuccino, y funciona con una presión de 15 bares y 1.100 W de potencia.

Cafetera superautomática Ninja Luxe Essential

Además de por sus freidoras de aire de cristal (como la Ninja CRISPi, que es una de las ofertas más interesantes del Prime Day), Ninja también está triunfando con sus cafeteras superautomáticas. La Ninja Luxe Essential es uno de esos chollos imprescindibles en esta campaña de Amazon y ahora puedes comprarla por 328,99 euros.

Esta cafetera permite preparar café espresso y de filtro y cuenta con un sistema de espumado automático con dos ajustes para latte y cappuccino. Su molinillo integrado ofrece hasta 25 configuraciones de molienda e incluye jarra para espumar, cepillo de limpieza, poltafiltros, kit de limpieza, filtros Double y Luxe y un recetario.

Cafetera superautomática Philips Serie 5400

Si buscas una cafetera para disfrutar una experiencia premium esta Philips Series 5400 es una buena opción (ahora está rebajada a 415,99 euros frente a los 629,99 euros que tiene de PVP recomendado). Esta máquina mole el grano al instante y prepara hasta 12 variedades de café con solo tocar un botón.

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Se puede destacar de ella su revolucionario sistema de leche LatteGo, que crea una buena capa de espuma y se limpia en solo 15 segundos bajo el grifo. Esta cafetera permite guardar las preferencias de hasta cuatro perfiles de usuarios e incluye el filtro AquaClean para que te olvides de descalcificar la máquina durante meses.

@xataka En colaboración con @philipshogar ¿Sabes cómo elegir la mejor cafetera? Te traemos 7 trucos para que puedas disfrutar del mejor café sin tener que salir de casa. cafetera barista caféengrano ♬ sonido original - Xataka - Xataka

Cafetera de goteo Aigostar Coffey

Si eres de los más clásicos y a lo más que aspiras es a tener una cafetera de goteo en casa, esta Aigostar Coffey está ahora rebajada en el Prime Day y puedes comprarla por solo 26,59 euros. Cuenta con una cómoda pantalla LED que te permite programarla para que tu café esté recién hecho justo cuando te despiertes.

Destaca por su función integrada de autolimpieza y una placa calefactora que mantiene el café caliente de forma automática durante 40 minutos. Además, incluye un filtro de nailon totalmente reutilizable y lavable, lo que te permitirá ahorrar de forma continua al olvidarte para siempre de tener que comprar los clásicos filtros de papel.

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Cafetera de cápsulas 5 en 1 Warriors1

Las cafeteras de cápsulas siguen estando presentes en muchas cocinas, aunque es verdad que cuando compras una, acabas atado a una marca de cápsulas. Si quieres evitar esto, esta cafetera multicápsulas Warriors1 es la solución y ahora puedes llevártela por 103,78 euros en el Prime Day.

Se trata de una cafetera muy versátil, ya que es compatible con cápsulas Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza, FAP Espresso Point y café molido. Funciona con una presión de 20 bares y gracias al sistema Thermoblock, se calienta en solo 35 segundos.

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Imágenes: De'Longhi, Warriors, Philips, Ninja y Aigostar

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