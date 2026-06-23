Andaba detrás de una freidora de aire y en el Prime Day esta de Ninja está a precio imbatible

Si eres de los que lleva meses posponiendo la compra de una freidora de aire esperando el momento ideal para cazar una oferta de las de verdad, ese momento ha llegado. El Prime Day de Amazon ya está aquí y ha decidido tirar por los suelos el precio de uno de los modelos más equilibrados del mercado: la Ninja CRISPi que ahora puedes llevarte por 109,99 euros frente a los 179,99 euros que tiene de PVP recomendado.

Una arfryer diferente al resto

La Ninja CRISPi tiene un diseño muy diferente al resto de freidoras de aire (aunque ya hay marcas que la imitan). En lugar de ser un cubo de plástico cerrado, se compone de una unidad de potencia superior (la tapa CRISPi) y varios recipientes de cristal templado (de 3,8 y 1,4 litros de capacidad) con tapas de almacenamiento herméticas.

Lo que hace especial a esta airfryer es que puedes preparar tus alimentos en el recipiente de cristal, ponerle su tapa hermética, guardarlo en la nevera o el congelador y, cuando quieras comer, simplemente le quitas la tapa de almacenamiento, le pones la tapa CRISPi y a freír con aire. Esto hace que se reduzca el número de cacharros para fregar en la cocina.

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El cristal templado con el que están fabricados sus recipientes no solo es más sano e higiénico que los revestimientos antiadherentes tradicionales, sino que distribuye mejor el calor y consigue ese toque crujiente perfecto (gracias a la tecnología Max Crisp) sin transferir olores ni sabores.

Este modelo de Ninja es 4 en 1 y ofrece cuatro funciones en un formato compacto: hornea, asa, fríe con aire y recalienta. Además, resulta perfecta para cocinas de espacio reducido ya que la unidad de potencia es compacta y se puede guardar fácilmente, dejando tu encimera completamente libre cuando no la estás usando.

⚡ EN RESUMEN: oferta para freidora de aire ninja crispi hoy ✅ LO MEJOR Adiós a los problemas de espacio: el motor se guarda en un cajón y los boles de cristal sirven como fuentes normales para la mesa o tápers para la nevera.

el motor se guarda en un cajón y los boles de cristal sirven como fuentes normales para la mesa o tápers para la nevera. Higiene absoluta: al cocinar en cristal, te olvidas de que el antiadherente se raye, se pele o sea difícil de desengrasar. Todo va directo al lavavajillas. ❌ LO PEOR Cuidado con los golpes... Aunque el cristal de borosilicato es extremadamente duro y resiste choques térmicos, sigue siendo cristal y requiere más cuidado al manipularlo que un cajón de metal.

Aunque el cristal de borosilicato es extremadamente duro y resiste choques térmicos, sigue siendo cristal y requiere más cuidado al manipularlo que un cajón de metal. Capacidad por tandas... Si necesitas cocinar platos gigantescos muy diferentes a la vez, estás limitado al tamaño de los boles de cristal incluidos en el kit. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una cocina pequeña o minimalista y odias los electrodomésticos visualmente pesados. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sois una familia muy numerosa que necesita hacer dos kilos de patatas fritas de una vez o personas muy despistadas o patosas en la cocina que tengan tendencia a golpear los utensilios de cristal.

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