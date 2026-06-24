"Nos están inyectando propaganda pura y dura": la app de la Casa Blanca se autodescarga en móviles oficiales y no se puede borrar

La Administración de Donald Trump estrenó recientemente una nueva aplicación oficial de la Casa Blanca para iPhone y Android. En principio, nada demasiado raro: muchos gobiernos tienen apps públicas para difundir comunicados, retransmisiones, alertas o información institucional. Pero esta no ha llegado precisamente limpia de ruido. Primero surgieron preguntas por su contenido. Después, por la decisión de llevarla a móviles oficiales de empleados federales. Y ahora la controversia ha escalado: varios trabajadores citados por WIRED aseguran que la app apareció en sus teléfonos de trabajo y que, tras borrarla, volvió a instalarse.

Los testimonios apuntan a varias agencias federales. Empleados del Departamento de Agricultura, del Departamento de Estado y del Departamento de Trabajo aseguran que la aplicación apareció en sus dispositivos, y lo hicieron bajo condición de anonimato por temor a represalias. La frase más concreta llega desde el USDA: “La borré como prueba y volvió inmediatamente”, dijo uno de sus trabajadores. Otro empleado, esta vez del Departamento de Estado, contó que la eliminó de su teléfono, pero que en menos de 24 horas había reaparecido.

Una app pública en móviles oficiales

Ahí está buena parte del choque. La aplicación, presentada por la Casa Blanca como una vía para recibir “actualizaciones en tiempo real, eventos en directo y acceso directo a la Presidencia”, no parece una herramienta interna para empleados públicos. WIRED señala que es, aparentemente, la misma versión disponible para el público en las tiendas de Apple y Google, aunque desde España, al menos en iPhone, no hemos podido descargarla. Dentro de la app hay una sección social con publicaciones de la Casa Blanca, mensajes de Trump en Truth Social y vídeos de cuentas oficiales en plataformas como TikTok e Instagram. También incluye una sección de noticias con comunicados, documentos oficiales y artículos seleccionados de distintos medios.

Ese contenido es lo que ha llevado a algunos empleados a describir la situación en términos mucho más duros que una simple queja informática. Uno de los trabajadores citados lo resumió así: “Nos están inyectando propaganda pura y dura directamente en vena”. La frase apunta al fondo del conflicto: no es solo que una app haya llegado a un dispositivo oficial, sino que el contenido que aparece en ella se percibe, al menos entre esos empleados, como una extensión del mensaje político de la Administración.

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La Casa Blanca, por su parte, defendió la medida ante la publicación tecnológica con un argumento centrado en la utilidad y la seguridad. Su portavoz, Olivia Wales, afirmó que la aplicación “no requiere que nadie cree una cuenta ni introduzca datos” y sostuvo que cualquier información dentro de la app es “segura”. También añadió que los dispositivos gubernamentales suelen incluir aplicaciones preinstaladas que aportan valor al trabajo diario de los empleados.

El caso tiene ecos de otros intentos recientes de llevar aplicaciones estatales a los móviles, aunque la comparación exige cuidado. En India, el Gobierno acabó retirando la preinstalación obligatoria de Sanchar Saathi, una app pública contra el fraude y para la seguridad móvil, y explicó oficialmente que ya no la haría obligatoria para los fabricantes. En Rusia, Reuters informó de que MAX, una mensajería respaldada por el Estado, debía venir preinstalada en móviles y tablets vendidos en el país. La diferencia es importante: esos casos miraban al mercado de consumo; el estadounidense afecta a teléfonos oficiales de trabajo.

La cuestión de fondo no es si la Casa Blanca puede gestionar los móviles oficiales que entrega a sus empleados. La cuestión es qué significa usar esa capacidad para colocar en esos dispositivos una app pública de comunicación política. Un empleado federal puede tener sus ideas, simpatías o preferencias, pero su función dentro de la Administración no debería pasar por convivir con mensajes políticos en una herramienta pensada para trabajar. Por eso la protesta recogida por WIRED tiene una lectura más amplia que una queja por una descarga automática: algunos trabajadores rechazan que un móvil oficial termine convertido en otro canal del mensaje presidencial.

Imágenes | Casa Blanca | Captura de pantalla Play Store y App Store

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