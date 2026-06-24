Tesla quería tener su sistema de conducción autónoma en toda Europa este verano. Suecia acaba de complicárselo mucho

El famoso sistema de conducción autónoma supervisada de Tesla (FSD) ha cruzado el Atlántico y ya se prepara para circular por carreteras europeas. Sin embargo, la estrategia no parece ir todo lo bien que le hubiese gustado a la compañía, ya que se ha vuelto a topar con los reguladores. En este caso, Suecia y sus límites de velocidad. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Llegada a Europa. Todo arrancó el pasado mes de abril, cuando la autoridad de tráfico holandesa (RDW) aprobó el uso de FSD en los Países Bajos, convirtiéndose en el primer país europeo en dar luz verde al sistema. Desde entonces, Bélgica, Dinamarca, Lituania y Estonia han seguido sus pasos con aprobaciones nacionales propias. Tesla necesitaba coger tracción de esta manera en sus primeros países europeos y así ha sido. Ahora el siguiente paso es conseguir una aprobación válida para todo el bloque europeo.

Y eso es más complicado de lo que parece. Para que FSD circule legalmente en toda la UE, el Comité Técnico de Vehículos de Motor (TCMV) debe votarlo a favor con una mayoría cualificada, con al menos 15 de los 27 estados miembros que representen el 65% de la población comunitaria. El comité tiene previsto reunirse el 30 de junio para debatir el asunto antes de una votación formal.

Límite de velocidad. FSD incluye una función llamada "Speed Offset" que permite al conductor fijar un margen por encima del límite legal de velocidad, de forma que el propio sistema conduce superando ese límite. En Estados Unidos, Tesla ofrecía esto bajo nombres como 'Sloth' o 'Mad Max'. En Europa, esos perfiles han desaparecido, pero la posibilidad de superar el límite sigue estando ahí bajo otro nombre.

Quién dice que no, y por qué. La Administración de Transporte sueca (TRV) envió en abril una carta al TCMV recomendando votar en contra de la expansión de FSD si Tesla no elimina esa función. Según el documento, obtenido por Reuters, "permitir que sistemas automatizados superen sistemáticamente los límites legales de velocidad supone riesgos que socavan tanto el marco legal como los beneficios esperados de la automatización del vehículo". Finlandia y Noruega también se han mostrado escépticos a la introducción del sistema en sus países, aunque aún no han formalizado su postura ante el comité.

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Lo que Tesla responde. La compañía no ha comentado públicamente el asunto, pero su manual de usuario señala que los conductores no deben depender únicamente del sistema para respetar los límites de velocidad y que deben conducir "a una velocidad segura según las condiciones del tráfico y la carretera". Su argumento implícito es que FSD es un sistema supervisado, pues el conductor sigue siendo responsable y puede tomar el control en cualquier momento. Para Estonia, ese razonamiento ha sido suficiente como para aprobar el sistema a nivel nacional, aunque el país aún no ha definido su voto en el TCMV.

Hay más en juego que la velocidad. Varios reguladores han cuestionado también el rendimiento del sistema en condiciones extremas con nieve intensa (algo habitual en los países nórdicos) y el propio nombre "Full Self-Driving", que podría inducir a error sobre el nivel real de autonomía del vehículo. De hecho, la versión europea ya muestra en pantalla "FSD (Supervised)" en lugar del nombre completo, precisamente para reducir esa ambigüedad.

Además, Reuters publicó hace unos días que Tesla habría presentado a reguladores europeos datos de seguridad cuestionables, incluyendo la afirmación de que FSD podría haber "salvado 32.000 vidas", algo que no ha colado, al menos según comparte Electrek.

Lo que se juega Tesla. Las ventas de Tesla en Europa se han desplomado significativamente desde 2025, en parte por el impacto de la fugaz actividad política de Elon Musk, y el aluvión de nuevas marcas chinas que han irrumpido el sector. De hecho, BYD le ha estado superando en matriculaciones durante varios meses consecutivos. Tesla necesita argumentos nuevos para recuperar terreno, y FSD era uno de ellos. Musk llegó a prever públicamente que estaría disponible en toda la UE este mismo verano. De momento parece algo difícil de cumplir.

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