Indra se hace fuerte en EEUU: la empresa ha sido escogida para modernizar el metro de Washington DC

De entre todos los proyectos que tiene en su cargo, la empresa española tecnológica se ha hecho además con el contrato para renovar los terminales de tickets en las 98 estaciones de metro de Washington DC, en un acuerdo que puede alcanzar los 75 millones de dólares. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Contrato. Tal y como cuenta la compañía en su nota de prensa oficial, la Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA), el organismo que gestiona el metro de Washington DC, ha seleccionado a Indra para sustituir todas las máquinas de venta de billetes de su red. El importe de partida es de 38,9 millones de dólares (unos 33 millones de euros), pero el contrato contempla opciones adicionales que podrían elevarlo hasta los 75 millones de dólares (cerca de 65 millones de euros).

En juego, 450 nuevos terminales repartidos por las cinco líneas y 98 estaciones de una red que mueve más de 500.000 viajeros cada día.

Qué incluye exactamente el encargo. Además de fabricar y entregar los equipos, Indra también se tendrá que encargar del diseño, la instalación y el mantenimiento durante los próximos 15 años. Las nuevas máquinas reemplazarán a las actuales Fare Vending Machines, los terminales que llevan años en servicio en la red.

Según afirma la compañía, los nuevos dispositivos contarán con pantallas táctiles de alta resolución con interfaz muy similar a la de los teléfonos móviles, admitirán pagos con tarjeta, móvil y monederos digitales (tecnología EMV y ABT), y estarán disponibles en hasta 15 idiomas. El diseño también debe cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), incluyendo audio asistido y elementos táctiles para personas con movilidad o visión reducida.

Según cuenta la compañía, parte del ensamblaje se realizará en la nueva planta que Indra acaba de inaugurar en Olathe, dentro del área metropolitana de Kansas City.

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Indra mete el pie en Norteamérica. En los últimos meses, Indra ha ido acumulando posiciones en el mercado norteamericano. A principios de este año se adjudicó un contrato de cerca de 300 millones de dólares para modernizar el control de tráfico aéreo de la FAA, y más recientemente firmó otro acuerdo con Nav Canada para integrar drones y aviación comercial en el espacio aéreo canadiense.

También tiene experiencia previa en ticketing ferroviario en EEUU, ya que fue la empresa que instaló las dos últimas generaciones de máquinas de autoventa en el metro de San Luis (Missouri). Ganar un contrato en Washington DC está a otro nivel en términos de visibilidad, pues la WMATA es una de las agencias de transporte público más grandes del país, y consolida a Indra como referencia en un mercado bastante disputado.

Lo que dice cada parte. Raúl Ripio, director general de Mobility & Technology de Indra Group, asegura que la compañía lleva tiempo apostando de forma decidida por Estados Unidos, donde además de este proyecto desarrolla iniciativas de tráfico, vehículo conectado y comunicaciones. Por su parte, Randy Clarke, consejero delegado de Metro de Washington, contaba en un comunicado que la inversión "moderniza una parte crítica" del sistema y que los nuevos terminales incorporan tecnologías de pago que los usuarios demandan cada vez más.

Expansión internacional. Este movimiento llega meses después de que Indra se hiciera con el contrato para modernizar los accesos al transporte público de Londres, valorado en torno a los 1.000 millones de euros, uno de los mayores de su historia reciente. El de Washington es más modesto en cifras, pero estratégicamente es igual de relevante, pues la empresa se integra de lleno en la infraestructura de movilidad de la capital de EEUU, un país que cada vez cobra más protagonismo entre sus planes de expansión.

Imagen de portada | Matthew Bornhorst

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