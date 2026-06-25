La NASA quería mantener activa una antena clave. Una cultura de "heroísmo personal” acabó consiguiendo todo lo contrario

Hay infraestructuras que parecen hechas para escapar de los problemas de la Tierra. La Deep Space Network de la NASA es una de ellas: una red de antenas gigantes pensada para comunicarse con sondas y naves que viajan mucho más allá de nuestro entorno inmediato. Pero incluso un sistema diseñado para hablar con el espacio profundo depende de algo mucho más cercano: personas formadas, procedimientos claros y decisiones tomadas bajo presión. Lo que acaba de señalar una investigación de la agencia espacial no es solo una avería costosa, sino una debilidad difícil de ignorar en una red que damos por sentada.

El incidente de Goldstone. El episodio ocurrió en la antena DSS-14, una instalación de 70 metros situada en el complejo de Goldstone, en California. La NASA publicó una versión con partes censuradas del informe final sobre el incidente registrado el 16 de septiembre de 2025, que dejó la antena fuera de servicio desde entonces. El daño se produjo cuando la estructura giró más allá de sus límites y sometió a tensión cables y mangueras, incluidas las del sistema de extinción de incendios. La consecuencia fue una inundación en la base con más de 750.000 litros de agua con glicol y unos daños estimados entre 4,1 y 4,6 millones de dólares.

La cadena del incidente. El informe no permite reconstruir cada paso con total claridad, porque la versión pública oculta casi todos los detalles de los seis eventos críticos que identifica la NASA. El fallo no apareció de golpe. Primero hubo un sistema hidráulico de límite que dejó de funcionar en un momento no precisado, después una anomalía el 15 de septiembre durante una comunicación con Juno y luego tareas de mantenimiento y diagnóstico. En ese proceso, la antena fue llevada varias veces hasta sus límites de giro, hasta que el margen de seguridad terminó desapareciendo.

El punto débil. Si esta historia sorprende es porque ocurre en un lugar donde tendemos a imaginarlo todo medido, escrito y revisado hasta el último detalle. Pero la investigación de la NASA describe algo bastante más terrenal: formación insuficiente, procedimientos que no estaban a la altura y demasiada dependencia de rutinas no documentadas dentro de la instalación. En una red como la DSN, pensada para sostener comunicaciones con misiones muy lejanas, eso cambia la lectura del incidente. No fue solo una antena que giró demasiado, sino una organización que, en ese punto concreto, había dejado demasiado espacio a lo informal.

Heroísmo mal entendido. El informe también señala una cultura de trabajo basada en lo que llama “heroísmo personal”, una expresión para describir a equipos dispuestos a hacer lo necesario para mantener la antena en marcha. Sobre el papel suena a compromiso, pero la investigación lo presenta como parte del problema. Ese impulso llevó a algunas personas a asumir tareas fuera de sus cualificaciones, trabajar jornadas prolongadas hasta acumular fatiga y omitir pruebas que podían retrasar el regreso a operaciones. La conclusión es dura: haber aceptado dejar la antena en estado de fallo probablemente habría evitado el desenlace.

Deberes concretos. El informe recoge 20 recomendaciones, con una idea especialmente clara: la NASA necesita incentivar el rigor técnico por encima del “heroísmo personal”. A partir de ahí entran medidas de corrección interna, como reforzar la formación y revisar los procedimientos. Además, la agencia está buscando escenarios similares más allá de la propia Deep Space Network.

Deep Space Network. DSS-14 no es una antena cualquiera dentro de la Deep Space Network. Es una de las tres antenas de 70 metros de la red, la categoría más grande dentro de un sistema formado por 14 antenas repartidas entre California, Australia y España. A principios de 2026, parecía que la antena volvería al servicio en mayo, antes de quedar fuera de operación en agosto para una gran actualización prevista hasta octubre de 2028. La NASA, sin embargo, sostiene ahora que seguirá sin operar, aunque la DSN seguirá operativa gracias a las otras antenas de la red.

Imágenes | NASA

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