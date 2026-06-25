¡Últimas horas para participar en el sorteo de un Huawei Watch Fit 5 Pro! Solo para miembros de Xataka Xtra

¡Tic, tac, tic, tac! Se acaba el tiempo, xatakeros. Hoy es el último día para participar en el sorteo de un Huawei Watch Fit 5 Pro, uno de nuestros relojes inteligentes favoritos de 2026. Es un sorteo exclusivo para miembros de Xataka Xtra, comunidad a la que puedes sumarte por solo 30 euros al año y que incluye no solo acceso a sorteos exclusivos como este, sino a un buen (y creciente) catálogo de ventajas en servicios digitales.

El ganador del Huawei Watch Fit 5 Pro se comunicará mañana, 26 de junio, a las 11:00 hora peninsular española. Se comunicará, como en todas las ocasiones anteriores, a través de correo electrónico, por Discord y en una actualización en el artículo original que puedes encontrar enlazado justo aquí.

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Cómo participar en el sorteo de un Huawei Watch Fit 5 Pro

Este sorteo está reservado a los suscriptores de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, solo tienes que ir a tu área de suscriptor y asegurarte de que tienes marcada la casilla de participación en sorteos. Si ya la activaste para participar en algún sorteo anterior, no tienes que hacer nada más.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si todavía no conoces Xataka Xtra, puedes sumarte por solo 30 euros al año (o desde dos euros al mes) y acceder a muchos más sorteos exclusivos como este, El Consultorio, el servidor privado de Discord, descuentos en un cada vez mayor catálogo de servicios digitales y encuentros mensuales con los editores. El próximo es la semana que viene, de hecho.

El ganador se elegirá al azar entre todos los suscriptores participantes, junto con dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo indicado en las bases legales, se contactará al primer suplente, y si este tampoco responde, al segundo. Ganar un sorteo no te excluye de participar en los siguientes. Puedes consultar las bases legales completas aquí.



