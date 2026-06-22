Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir un Huawei Watch Fit 5 Pro

Aunque todavía tenemos la resaca del sorteo de la Nintendo Switch 2, la rueda no deja de girar y hoy volvemos con un nuevo sorteo exclusivo para miembros de Xataka Xtra. Y atención, porque es otro regalazo de lo más interesante: un Huawei Watch Fit 5 Pro de color naranja valorado en 299 euros.

Es un smartwatch que nos gustó mucho cuando lo analizamos y que ahora se podrá llevar un afortunado xatakero o xatakera, siempre y cuando forme parte de la Comunidad Xtra. Si ya perteneces a Xtra, ya sabes cómo funciona y todas las ventajas a las que puedes acceder, pero si todavía no lo conoces, por solo 30 euros al año podrás acceder a sorteos exclusivos, ventajas y descuentos exclusivos, un servidor privado de Discord, línea directa con los editores y mucho más. Tienes toda la información por aquí.

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Cómo participar en el sorteo de un Huawei Watch Fit 5 Pro

Participar en este sorteo es tan sencillo como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece marcada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho no solo participarás en este sorteo, sino en todos los que están por venir, que no son pocos.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en el sorteo, como ya lo hiciste en los demás. Estas son las coordenadas del sorteo que hoy nos ocupa:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) Comienzo del sorteo : lunes, 22 de junio de 2026.

: lunes, 22 de junio de 2026. Fin del sorteo : viernes, 26 de junio, a las 9:00.

: viernes, 26 de junio, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 26 de junio.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

Huawei Watch Fit 5 Pro | Imagen: Xataka

En lo que respecta al premio, el Huawei Watch Fit 5 Pro es un reloj muy competente capaz de dar la talla independientemente del tipo de usuario. Si haces deporte a un nivel relativamente avanzado y quieres llevar un control de tus sesiones, te vale de miedo; pero si eres alguien que quiere tener controlada su salud, recibir notificaciones y llamadas y ver qué tal ha dormido, también.

Es un reloj muy versátil que, como decíamos antes, nos gustó mucho cuando lo analizamos. Nos encantó, en particular, su batería, su pantalla y lo cómodo que resulta llevarlo en todo momento. Es, sin duda, un pedazo de premio, ¡así que mucha suerte a todos!

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