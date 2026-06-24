Los 256 GB de Nintendo Switch 2 se quedan muy cortos, pero no quería comprar una microSD Express. Hasta que se ha desplomado esta de 512 GB

Estoy encantado con mi Nintendo Switch 2, pero que solo tenga 256 GB de almacenamiento se me queda corto. Sí, hay juegos que ocupan muy poco espacio, pero otros, como el recién lanzado 'Final Fantasy VII Rebirth', pesan cerca de los 100 GB. Teniendo más de uno de estos instalados, es casi obligatorio un extra de almacenamiento si no quieres estar borrando juegos. Las microSD Express están generalmente caras, pero esta de Lexar se ha desplomado hasta los 99,99 euros.

Un extra de almacenamiento de 512 GB para tu Nintendo Switch 2

Esta oferta ha llegado en pleno Prime Day y deja a mínimo histórico esta microSD Express de Lexar, la primera que vemos bajar de los 100 euros con 512 GB de almacenamiento. Es importante señalar que, como os estamos diciendo en todas las ofertas de este evento de Amazon, es necesario ser usuario de Amazon Prime para poder aprovechar este precio. Si no quieres suscribirte, puedes aprovechar su período de prueba gratis de 30 días.

Como decimos, esta tarjeta microSD Express tiene 512 GB de almacenamiento. Si sumamos esto al almacenamiento interno de Nintendo Switch 2, vamos a tener una enorme cantidad de espacio para instalar juegos, ya sean de la primera Switch o de la actual híbrida de Nintendo. Esto es algo que vas a agradecer especialmente si tienes uno o varios de los títulos que ocupan mucho espacio, como el que citamos más arriba o 'Cyberpunk 2077', entre otros.

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Hay que tener en cuenta que esta tarjeta es mucho más rápida que las microSD convencionales. Estas no pasaban de 160 MB/s de velocidad de transferencia, mientras que esta Lexar llega hasta los 600 MB/s. Eso sí, para aprovechar estas velocidades, es necesario que el dispositivo sea compatible, como es el caso de Nintendo Switch 2. Puedes usarla también en una Switch 1, pero no aprovecharás su velocidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la microsd Express lexar ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es la primera vez que vemos bajar una tarjeta microSD Express de esta capacidad por debajo de los 100 euros. Buen momento de compra.

Es la primera vez que vemos bajar una tarjeta microSD Express de esta capacidad por debajo de los 100 euros. Buen momento de compra. 512 GB de almacenamiento con buena velocidad: Si tienes una buena biblioteca con juegos pesados, podrás tenerlos instalados a la vez sin ningún tipo de problema. ❌ LO PEOR Innecesaria si tienes pocos juegos: Es cierto que tener más almacenamiento siempre viene bien, pero quizás no te merezca la pena gastar más de 99 euros si no necesitas ese extra. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un extra de capacidad para tu Nintendo Switch 2 para poder instalar muchos juegos sin tener que estar borrando otros a la vez. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes pocos juegos en tu biblioteca o directamente no te importa eliminar títulos cuando quieras instalar uno nuevo.

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