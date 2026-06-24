China ha encontrado un filón en el sol de Andalucía: el gigante Jinko Power prepara un complejo solar de casi 400 MW en Huelva

La transición energética que está experimentando España hacia una energía mucho más limpia sigue atrayendo el interés internacional, y el sur de la península se consolida como uno de los grandes epicentros europeos para el despliegue fotovoltaico. Lo último que hemos sabido es que la compañía asiática Jinko Power está expandiendo fuertemente su huella en Andalucía, avanzando simultáneamente con dos macroproyectos energéticos que sumarán cientos de megavatios a la red nacional.

El caso de Huelva. El movimiento más reciente en los despachos tiene a la provincia de Huelva como protagonista, puesto que Jinko Power ha conseguido la autorización administrativa previa para la instalación de la nueva FV La Puebla 3. Un movimiento que es vital para que el proyecto pase del papel a la realidad.

Hablamos de una planta que inyectará 150,08 MW de potencia, aunque este parque no estará solo, ya que, tal y como detallan publicaciones especializadas, la instalación es la pieza central de un enorme complejo agrupado bajo el nombre de "La Puebla" y que se ubicará entre los municipios onubenses de Alosno y El Cerro de Andévalo.

Van a ir mucho más allá. De esta manera, el plan maestro de la compañía china en Huelva incluye hasta cuatro proyectos fotovoltaicos interconectados con potencias de 100 MW, 80 MW, 150 MW y 59 MW que, en conjunto, rozarán los 400 MW de capacidad total.

Aunque de momento tienen que seguir con la burocracia, puesto que esta autorización permite continuar con la tramitación que todavía presenta diferentes filtros a nivel técnico y ambiental, aunque ya vemos que la experiencia previa que tiene esta compañía apunta a que será una realidad el proyecto en el sur peninsular.

El caso malagueño. Este avance en Huelva clarifica la hoja de ruta de Jinko Power en Andalucía, separando este nuevo expediente de su otra gran apuesta en la región, que ya está mucho más avanzada. Nos referimos a la macroplanta de Antequera, en Málaga.

Y para poner en perspectiva el músculo financiero y técnico que se está desplegando por parte de la compañía, el proyecto malagueño tiene una inversión de 135 millones de euros con una potencia instalada de 175 Mwp y una superficie de 329 hectáreas. Aquí el objetivo es conseguir llegar hasta casi 65.000 hogares de manera anual.

Imágenes | American Public Power Association

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