El triple de potente que las Tres Gargantas: así es el coloso hidroeléctrico con el que China "está intentando domar la naturaleza"

China se ha propuesto un desafío titánico en el corazón del Himalaya como es la construcción de la megapresa de Motuo en el río Yarlung Tsangpo, que aspira a convertirse en la presa hidroeléctrica más grande del mundo. Con este proyecto, el país asiático busca superar con creces a la legendaria presa de las Tres Gargantas. Sin embargo, como señala Tenzin Norgay, investigador de la International Campaign for Tibet, con este monumental despliegue "están intentando domar la naturaleza".

Sus números. Para entender la escala de este proyecto hidroeléctrico, basta con mirar las cifras, puesto que segúnu los expertos, no hay nada en la escala de esta presa al hablar de números que son estratosféricos. Como primer dato, destaca la capacidad de generación, que supondrá entre 60 y 70 GW de potencia.

Otro dato importante es la producción anual de energía que apunta a los 300.000 millones de kWh al año, lo que es el triple de la capacidad de la presa de las Tres Gargantas, que ya era monstruosa.

En perspectiva, esto supone generar la energía de todo lo que consume anualmente el Reino Unido, y para conseguirlo el proyecto requiere excavar túneles de 20 kilómetros de longitud en un terreno montañoso. Y por si fuera poco, hace falta más de un muro, haciendo que la presa se componga de cinco centrales hidroeléctricas interconectadas.

Leyendo estas cifras podemos suponer que no es algo para nada barato, y la verdad es que no nos equivocamos, puesto que el coste estimado de toda la obra oscila entre los 167.000 y 170.000 millones de dólares.

Es un riesgo. El gran reto técnico de la presa de Motuo no es solo su vertiginoso tamaño, sino el lugar elegido para levantarla, puesto que el cinturón del Himalaya es una zona extremadamente inestable a nivel geológico. Un informe de Probe International advierte que la incesante actividad sísmica pone un gran signo de interrogación sobre este superproyecto, especialmente en una región tibetana donde ya operan 68 presas y hay otras 101 en fase de planificación.

Si echamos la vista atrás, los eventos más recientes han puesto de relieve el riesgo real de terremotos para las infraestructuras que están situadas en el "techo del mundo".

Dudas internas. Incluso dentro de la propia China existen dudas puesto que el geólogo chino Fan Xiao ha advertido de que los riesgos asociados y la falta de demanda eléctrica en un Tíbet escasamente poblado hacen que el proyecto no esté justificado. A esto se suman los enormes costes económicos y energéticos de transmisión necesarios para transportar esa electricidad hacia los centros urbanos del país.

La cara B. Pekín defiende el proyecto como un paso necesario hacia la descarbonización y aquí los expertos contextualizan que esta obra es parte de la visión estratégica de sostenibilidad de China para abandonar su enorme dependencia del carbón.

Sin embargo, Darrin Magee, experto en hidropotencia de la Western Washington University, señaló que esta fuente de energía no es tan sostenible a largo plazo debido a las grandes emisiones de gases de efecto invernadero que producen los reservorios y sugiere que, en el Tíbet, la alternancia con plantas eólicas y solares sería más prudente.

Imágenes | Tejj

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