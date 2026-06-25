El iPhone Air más barato que nunca: así es el móvil de Apple que no ha parado de bajar de precio durante el Prime Day

Rara vez encontramos ofertas en iPhone durante el Prime Day de Amazon, pero hay ciertas excepciones como la campaña de este año. El iPhone Air ha destacado sobre todo por ser un móvil que ha recibido muchas ofertas desde su lanzamiento y no ha querido perderse el Prime Day 2026 bajando hasta los 837,89 euros, su actual precio mínimo histórico.

El iPhone más delgado de la historia cae de precio

El iPhone Air es un móvil que destaca sobre todo porque se trata del iPhone más delgado de la historia con un grosor de 0,56 centímetros. En cuanto a tamaño, se queda a medio camino entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro Max con una pantalla que tiene una diagonal de 6,5 pulgadas.

Es también de los iPhone más potentes gracias a su chip A19 Pro, por lo que ofrece un buen rendimiento. Además, en este caso viene con una configuración de 12 GB de memoria unificada (RAM) y de 256 GB de almacenamiento interno, que es la básica para este móvil.

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Por otro lado, cabe mencionar que su pantalla ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, cuenta con reconocimiento facial (Face ID) e incorpora un sistema de altavoces compatible con Dolby Atmos. Además, su sistema operativo estará actualizado hasta 2033, por lo que le quedan muchos años de actualizaciones.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone Air hoy ✅ LO MEJOR Su formato : se trata de un móvil muy finito y muy ligero.

: se trata de un móvil muy finito y muy ligero. La pantalla: es una gozada y se comporta muy bien. ❌ LO PEOR Al ser tan delgado... se calienta con mucha facilidad.

se calienta con mucha facilidad. Su apartado fotográfico: únicamente tiene una cámara trasera, que además es poco versátil. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un iPhone diferente, que sea delgado y muy ligero a la par que potente y con una pantalla excelente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles realizar muchas fotografías con el móvil o si buscas un modelo que sea capaz de ofrecer un rendimiento alto sin sobrecalentarse demasiado.

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Imágenes | Jose García, Apple

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