El viernes 21 de agosto llega a Lidl por 9,99 euros la solución para no quedarte sin enchufes libres en casa

Si tienes muchos aparatos o electrodomésticos en casa y te has quedado sin tomas de corriente libres, una de las soluciones más baratas es tener a mano una regleta extensora de enchufes. Y si quieres algo bueno, bonito y barato, Lidl tendrá a partir del viernes 21 de agosto dos de la marca Tronic con diseños diferentes. Cada una de ellas tiene un precio de 9,99 euros, y desde la tienda se puede elegir la que más se ajuste a nuestras necesidades.

Como alternativa, si quieres una regleta que tenga tomas de corriente, además de algunos puertos USB-A y USB-C, esta con forma de cubo de la marca Tessan se encuentra en Amazon por 22,09 euros. Tiene tres tomas de corriente, dos puertos USB-C y un puerto USB-A. Además, incluye un interruptor para apagarla sin desconectarla.

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Dos regletas muy baratas

En cuanto a las regletas que se podrán encontrar pronto en la tienda online de Lidl, cada una de ellas aguantan 3.680 vatios según el fabricante. Además, cada una de ellas tienen diseños diferentes, por lo que podemos elegirlas dependiendo de lo que estemos buscando.

La primera de ellas tiene un diseño con forma de torre y viene con seis tomas de corriente. También incluye un interruptor para encender y apagar la luz, se puede instalar en una mesa y tiene unas dimensiones bastante compactas de 7,4 x 8,7 x 6 centímetros.

En cambio, la segunda regleta tiene un diseño con formato redondo. En este caso tenemos menos tomas de corriente con un total de cuatro colocadas en la parte superior. Lo que sí tenemos es un interruptor de protección térmica y ofrece la posibilidad de montarla en la pared.

⚡ EN RESUMEN: regletas de Tronic en Lidl ✅ LO MEJOR Su precio : por 9,99 euros hablamos de dos regletas bastante atractivas con varias tomas de corriente.

: por 9,99 euros hablamos de dos regletas bastante atractivas con varias tomas de corriente. El montaje: se pueden montar sobre un escritorio o en la pared, dependiendo del formato de la regleta. ❌ LO PEOR Se echa en falta algún puerto USB, sobre todo si se quiere colocar alguna de estas regletas en un dormitorio o en el salón. 💡 CÓMPRALO SI... Necesitas más tomas de corriente en casa y quieres evitar realizar una instalación en casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres conectar cables USB sin adaptador, ya que en ese caso es necesario comprar otro tipo de regleta.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Tronic

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