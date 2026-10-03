Microsoft quería que el CEO de LinkedIn fuera a la oficina cada día: ha preferido dejar la empresa antes que mudarse

El teletrabajo ha demostrado ser en una herramienta muy eficiente para captar el mejor talento y asegurarse el compromiso de los empleados. Sin embargo, también está demostrando ser un factor determinante en la dimisión de los mejores empleados en cuanto se recorta. El Microsoft acaban de descubrirlo por las malas.

Según datos de la VI Radiografía del Teletrabajo en España de InfoJobs, el 35% de los empleados que teletrabajan en España cambiaría de empleo si su empresa les exige ir más días a la oficina recortándoles los días de trabajo en remoto. Es precisamente lo que le ha pasado a Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn: prefiere dimitir a tener que mudarse cerca de su oficina.

Un memorando, una frase y un adiós. Ryan Roslansky había sido CEO de LinkedIN desde mayo de 2020, pero dejará Microsoft a final de año, tras casi 18 años ocupando distintos puestos de responsabilidad al frente de LinkedIn. Satya Nadella aseguraba en un comunicado que Ryan "deja la organización en una posición sólida".

En un comunicado desde su perfil de LinkedIn, el directivo de LinkedIn explicaba que: "Sé lo que se necesita para liderar con éxito la siguiente fase de este trabajo: estar en Redmond a tiempo completo, todos los días. Pero mi vida y la de mi familia están aquí, en el Área de la Bahía". Es decir, el condicionante de presencialidad en las oficinas fue un motivo de peso en su decisión de abandonar la dirección de la red social para profesionales.

UN VISTAZO A...

Redmond quiere ver caras. Microsoft fue una de las empresas que más defendió el teletrabajo durante años. Sin embargo, en febrero de 2026 dieron un giro en su estrategia optando por un modelo con más presencialidad en la oficina: pide tres días a la semana en la oficina a quien viva a menos de 80 kilómetros de una sede. A algunos equipos se les puede exigir incluso más.

Amy Coleman, jefa de personal, sostenía que "los datos son claros: cuando las personas trabajan juntas en persona con más frecuencia, prosperan". En ese contexto, un puesto con presencia diaria en la sede de Redmond choca frontalmente con quien tiene su vida y la de su familia montada en San Francisco.

Lo que la pandemia te da, la IA te lo quita. El distanciamiento social impuesto por la pandemia impuso una modalidad de trabajo de la que muy pocos disfrutaban pero que, durante los últimos años, ha demostrado que se podía llevarse a cabo en muchos puestos obteniendo mejoras en la productividad.

Sin embargo, a medida que las grandes tecnológicas han ido cogiendo velocidad en su carrera por la IA, han ido incrementando la presión hacia la presencialidad de sus equipos y reduciendo las opciones de teletrabajo.

Los veteranos son los primeros en hacer las maletas. No es la primera vez que Microsoft debe enfrentarse a dimisiones en su plantilla por reducir los días de teletrabajo. Un estudio de las universidades de Chicago y Michigan estudió el efecto de las exigencias de retorno a la oficina que redujo los días de teletrabajo de los empleados más veteranos.

Según sus datos, los empleados que más renunciaron a sus empleos para no volver a la oficia fueron los empleados con más experiencia, reduciendo hasta en un 20% la media de antigüedad de la compañía. Lo peor fue que muchos de aquellos empleados terminaron contratados por los rivales directos de Microsoft.

El jet privado de Starbucks. Roslansky no es el primer alto directivo que se enfrenta a esta disyuntiva de negarse a mudarse de ciudad para estar más cerca del trabajo. Brian Niccol, CEO de Starbucks, vive en Newport Beach (California), pero la sede de la cadena de cafeterías está en Seattle, a unos 1.600 kilómetros.

No obstante, en su contrato, en lugar de estipular una mudanza para él y su familia, el ejecutivo incluyó el derecho de uso de un avión privado de la empresa para cuando fuera necesario y el alquiler de una pequeña oficina cerca de casa para cuando no fuera necesaria su presencia. Niccol debía estar en Seattle al menos tres días por semana. No consta que a Roslansky le ofrecieran algo parecido.

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Imagen | Wikimedia Commons (Seaneric12)