Los empleados valoran tanto el teletrabajo que estarían dispuestos a rebajar su salario: concretamente hasta un 25%

El trabajo 100% remoto se está convirtiendo en un modelo con cada vez menos presencia, dado que las empresas están adoptando las jornadas híbridas en el mejor de los casos, y la vuelta a la presencialidad en muchos otros.

En ese contexto, un estudio de la National Bureau of Economic Research (NBER) he revelado que los empleados están dispuestos a renunciar a un porcentaje de su salario, o aceptar ofertas con un salario inferior, si eso les permite seguir trabajando desde casa.

Hasta un 25% de recorte salarial. El estudio de NBER ha analizado cuánto valoran los empleados del sector tecnológico el trabajo remoto, utilizando datos concretos y comparándolo con su salario. Esa valoración permite medir el valor real que los empleados dan al teletrabajo en un contexto en el que el trabajo presencial y los modelos de trabajo híbrido se han convertido en la opción más habitual.

El resultado ha sido sorprendente ya que los empleados llegaban a asumir rebajas de hasta el 25% de media a cambio de no tener que ir a la oficina. A medida que se renunciaba a días de teletrabajo, también se reducía el importe salarial al que estaban dispuestos a renunciar, bajando hasta la franja del 15 al 20% del total salarial.

Un recorte mucho más elevado de lo esperado. El de National Bureau of Economic Research no es el primer estudio que aborda esta valoración del teletrabajo, pero las estimaciones de los anteriores estudios daban como resultado una horquilla de porcentajes mucho más reducidos que situaban el recorte que estaban dispuestos a asumir entre el 5% y el 10% del total de su salario.

Como ejemplo, encontramos el estudio realizado en enero de 2024 por la Universidad de Barcelona y la Fundación "La Caixa", que fijaba este porcentaje en el 8% de recorte salarial.

No obstante, algo que debe tenerse presente, es que las opciones de teletrabajo se han mantenido en los perfiles de alta cualificación y salarios más elevados, por lo que este recorte ya parte de un rango salarial con un percentil alto.

La ley de la oferta y la demanda. Según datos del informe 'IV Radiografía del Teletrabajo en España 2024' elaborado por InfoJobs, el 7,6% de las personas ocupadas trabaja más de la mitad de su jornada semanal desde casa. Sin embargo, el estudio 'State of Remote Work' de 2023 elaborado por Buffer, revelaba que el 98% de los empleados preferían trabajar desde casa por las constantes interrupciones y por los desplazamientos hasta la oficina.

En cambio, tal y como apuntaba el estudio de InfoJobs, las ofertas que incluían alguna modalidad de teletrabajo se ha reducido en 2024, representando el 14% del total de las vacantes de empleo publicadas. Este porcentaje no ha hecho más que bajar desde que en 2021 alcanzara su pico del 21%, que se redujo al 19% en 2022 y al 18% del total en 2023.

Según el estudio de NBER reducción en la oferta de empleo remoto ha hecho que el trabajo remoto se perciba como una modalidad mucho más valiosa de lo que se estimaba en estudios anteriores, especialmente entre industrias tecnológicas.

¿Una justificación para cobrar menos? El estudio abre un importante debate sobre los diferenciales compensatorios entre los empleados. Los empleados con jornadas de teletrabajo no muestran diferencias salariales sustanciales con respecto a sus compañeros que van a la oficina.

Eso dejaría la puerta abierta a que las empresas podrían reducir los salarios para roles remotos bajo el principio de diferenciales compensatorios. Es decir, pagar menos a cambio de beneficios no salariales como la flexibilidad horaria, que no disfrutan sus compañeros con jornada presencial. Algo que no está ocurriendo.

Según los autores del estudio, esta equiparación salarial sugiere que las empresas tecnológicas aún están ajustándose a esta nueva realidad laboral y compiten por retener talento ofreciendo salarios similares, independientemente de si el trabajo es remoto o presencial.

Teletrabajo: una ventaja para las pymes. Como ya reveló la Guía salarial Adecco IT & Digital, las pymes no pueden competir con los rangos salariales que ofrecen las grandes tecnológicas. Es por ello que el teletrabajo les ofrece una oportunidad para atraer a un talento que no encuentra ofertas de empleo remoto en las grandes tecnológicas, que han dado por amortizada su aventura con el teletrabajo.

El estudio de NBER demuestra una tendencia en la que los empleados cualificados estarían dispuestos a cobrar un salario inferior que el percibiría en una gran multinacional, a cambio de poder trabajar desde casa. Esto supone un factor que equilibra las oportunidades para captar talento para las pymes.

Imagen | Unsplash (MEDIA PROFILE)