Un estudio sobre el teletrabajo en Barcelona revela algo sorprendente: la distancia reduce las opciones de teletrabajo

El teletrabajo eliminó de un plumazo la barrera física que existe entre las empresas y sus empleados, permitiendo contratar al personal más cualificado sin importar donde viva. Sin embargo, una encuesta encargada por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona, ha descubierto que, contra toda lógica, quienes están más alejados del centro de la ciudad son quienes menos teletrabajan.

Barcelona como epicentro del teletrabajo. La encuesta de Movilidad en día laborable de 2023 realizada por el Institut Metròpoli para la entidad metropolitana de transporte ha desvelado que, en la capital catalana, el porcentaje de teletrabajo habitual alcanza el 35,6%.

Sin embargo, a medida que se van superando los anillos metropolitanos, el índice de teletrabajo se reduce progresivamente. En el primer anillo del Área metropolitana de Barcelona, que conforman las poblaciones aledañas a la ciudad, el porcentaje de teletrabajo cae hasta el 22,1%.

La Región Metropolitana de Barcelona que forman 164 municipios cercanos a la ciudad condal, registra un porcentaje del 21,8%. El resto de la provincia de Barcelona, integrada en el Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), registran un 12,6% de teletrabajo.

Lunes y viernes se trabaja en casa. Los datos de desplazamiento en transporte público revelan que los viernes son los días preferidos para teletrabajar, con el 60,6% de los barceloneses, seguido del lunes con un 51,5%.

No obstante, pese a que la media de teletrabajo de la zona metropolitana alcanza el 25%, solo el 7,4% de los encuestados afirman no haber salido de casa en las 24 horas previas a la encuesta, bajando el porcentaje desde el 8,3% que se registraba en 2022 y prácticamente recuperando los niveles de 2019. Eso indica que teletrabajar no implica quedarse encerrado en casa, sino disponer de más tiempo personal.

La ilógica relación entre vivienda, salario y teletrabajo. A priori, los resultados de esta encuesta desafían a la lógica. Se supone que aquellos que viven más lejos de sus oficinas son quienes más deberían aprovechar las ventajas del teletrabajo para evitar desplazamientos largos. Sin embargo, son quienes viven más cerca de sus oficinas quienes más teletrabajan.

Para encontrar una explicación a los datos, basta con echar un vistazo al precio de la vivienda en el centro de Barcelona y cruzarlo con los datos de una investigación que realizó en 2022 la Universidad de Barcelona, el Instituto de Análisis Económico del CSIC y Barcelona School of Economics.

Una ciudad para los mejor cualificados. Según ese estudio impulsado por la Fundación LaCaixa, el 54% de los trabajadores altamente cualificados teletrabajan como mínimo un día a la semana, frente al 29% del total de los trabajadores. Esa alta cualificación implica mejores salarios, y ello conduce a una mayor capacidad de renta para asumir el alto coste de la vivienda, en una zona con un mercado inmobiliario muy tensionado, como es el centro de Barcelona.

Eso hace que los empleados menos cualificados (y con un salario inferior) se hayan visto obligados a ir alejándose progresivamente del centro, limitados por el precio de las viviendas que podían pagar. A menor cualificación, menor opción para el teletrabajo. Por ese motivo, el porcentaje se reduce a medida que los datos se alejan del centro de la ciudad.

En Xataka | Lo que el teletrabajo se llevó: Barcelona tiene un 21,3% de sus oficinas vacías

Imagen | Unsplash (Nick Fewings)