El teletrabajo ahorró estrés y gasolina: las empresas decidieron que eso se acabó y los accidentes "in itinere" han crecido un 3%

2024 está marcando de forma definitiva el fin del teletrabajo a tiempo completo debido a la insistencia de las empresas por volver a la oficina. Volver a llenar las oficinas no sólo cambia el lugar de trabajo, sino que afecta a muchos otros factores socioeconómicos, de salud mental e incluso de siniestralidad en carretera.

Porqué es importante el tiempo de desplazamiento. Según datos de Eurostat, el tiempo de desplazamiento al trabajo varía enormemente según el país. De media, los trabajadores europeos tardan 25 minutos en llegar de su casa al trabajo. Estados Unidos, Canadá también ofrecen una media de 25 minutos en sus desplazamientos, pero este tiempo puede llegar a duplicarse cuando se utiliza el transporte público en lugar de un vehículo privado.

Aunque parece un dato anecdótico, ese tiempo de desplazamiento entre el puesto de trabajo y el domicilio pueden afectar significativamente a la calidad de vida y evidencia carencias socioeconómicas como déficits en los sistemas de transporte público o en la red de carretera.

España en la media europea. Los datos de tiempo de desplazamiento colocan a España, con 25 minutos, justo en la media europea, donde 17 países se sitúan en la franja entre los 24 y 28 minutos. Entre todos ellos destaca Islandia, con un tiempo medio de desplazamiento de 15 minutos. No obstante, este dato se debe a que el 33% de la población del país se concentra en su capital, con unos 120.000 habitantes. Lituania y Reino Unido duplican ese tiempo con 33 y 30 minutos de desplazamiento respectivamente.

No obstante, no hay que perder de vista que esta cifra se trata de una media. Los datos de Eurostat muestran que, 61,3% de los empleados llegan a su puesto de trabajo en menos de 30 minutos, pero un 26,3% tarda entre 30 y 59 minutos en hacer el trayecto de su casa al trabajo. Según datos de 2019, el 10% de los empleados en España tardaban más de una hora en llegar a sus lugares de trabajo. Eso son dos horas de desplazamiento al día en los que están ni produciendo ni con sus familias.

Tiempo medio de desplazamiento en Europa. Fuente: Landgeist.com y Eurostat

Tiempo de desplazamiento y estrés. Un estudio de la Universidad de Amberes en la que participaron 44.000 personas en 35 países confirma que, tener tiempos de desplazamientos más largos, se asocia con menores niveles de satisfacción y bienestar entre los empleados que los sufren. Los autores del estudio afirman que "la satisfacción disminuye con la duración del desplazamiento".

Otro estudio de la Universidad de Verona asegura que los desplazamientos diarios al trabajo interfieren en los patrones de la vida cotidiana al restringir el tiempo libre y reducir el tiempo de sueño, así como incrementar los niveles de estrés por problemas debidos a tiempos de espera sin actividad y retrasos que pueden hacerles llegar tarde al trabajo. Toda esa incertidumbre se va acumulando y, según los investigadores, afecta a la productividad de los empleados.

Se incrementa la siniestralidad "in itinere". Incrementar el tiempo de desplazamiento entre el domicilio y el lugar de trabajo incrementa el riesgo de sufrir incidentes "in itinere" durante ese periodo. Pese a no considerarse ese lapso de tiempo como tiempo de trabajo, sí tiene cobertura sanitaria laboral. Con el incremento de empleados que abandonan el trabajo remoto, también han aumentado los accidentes considerados como "in itinere".

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y septiembre de 2024, se produjeron 467.318 accidentes de trabajo con resultado de baja médica laboral, lo que supone un 0,2% menos que en 2023. Sin embargo, 64.107 de esos accidentes se produjeron "in itinere", lo que lo sitúa en un incremento del 2,8% con respecto al año anterior. 790 de esos accidentes tuvieron un pronóstico grave y 107 fueron accidentes mortales. Comparando estos datos con los de 2023, estas cifras suponen un incremento de 97 accidentes graves y 14 accidentes mortales. La mayoría de ellos los sufrieron trabajadores asalariados.

El teletrabajo como punto de inflexión. La implantación masiva del teletrabajo en 2020 transformó radicalmente la rutina laboral ahorrando a millones de personas horas de desplazamiento. Un estudio de la National Bureau of Economic Research en colaboración con investigadores de Stanford, destacaba que, durante la pandemia, los empleados destinaron el 40% del tiempo ahorrado en desplazamientos a actividades laborales adicionales, mientras que el 34% se dedicó al ocio.

A pesar de estos beneficios, muchas empresas han comenzado a exigir el retorno a las oficinas. Amazon, por ejemplo, ha pedido a sus empleados volver cinco días a la semana a sus oficinas a partir de 2025.

