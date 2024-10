El CEO de AWS lanza un ultimátum sobre la vuelta a la oficina de Amazon: si no quieres volver a la oficina, hay otras empresas

La vuelta a la oficina está siendo un foco de tensiones entre la dirección de Amazon y su plantilla. El descontento entre los empleados de la compañía se ha incrementado tras el comunicado de Andy Jassy, en el que se anunciaba que deberán acudir a las oficinas cinco días a la semana a partir de enero de 2025.

Matt Garman, CEO de Amazon Web Services, no ha contribuido a apaciguar los ánimos de sus empleados cuando, en una reunión con su platilla en la segunda sede de Arlington, les ha recordado que si no se encuentran cómodos con la decisión de la compañía pueden buscar empleo en otro sitio. "Si hay personas que simplemente no trabajan bien en ese entorno, o no quieren hacerlo, está bien. Hay otras empresas alrededor", sentenció Garman. No es la primera vez que un CEO de Amazon se pronuncia en este sentido.

La plantilla está con Garman. Según una transcripción de la reunión interna de AWS a la que ha tenido acceso Reuters, el CEO de la división de servicios en la nube de Amazon aseguraba que nueve de cada 10 trabajadores con los que había hablado apoyaba la nueva política de regreso a las oficinas que entrará en vigor en enero de 2025, e invitaba a renunciar a aquellos que no pudieran o no quisieran cumplir con el mandato.

Sus palabras no han caído en saco roto, y para algunos empleados de Amazon, esta postura representa una desconexión entre la dirección de la empresa y su plantilla. Una encuesta realizada días después del anuncio de la nueva política de vuelta a la oficina revelaba que el sentir de la plantilla era muy distinto al descrito por Garman, con un 73% de los encuestados pensando en renunciar a su trabajo.

El teletrabajo contra los 'principios del liderazgo'. Según las fuentes de Reuters, Garman habría enfatizado que, bajo el modelo de trabajo híbrido actual de Amazon, con tres días de asistencia a la oficina, "realmente no logramos nada, como si no pudiéramos trabajar juntos y aprender unos de otros. En Amazon, queremos estar en un entorno en el que trabajemos juntos, y creemos que ese entorno colaborativo es increíblemente importante para nuestra innovación y para nuestra cultura", aseguró el directivo.

Para Garman, uno de los principales problemas del teletrabajo es la dificultad para cumplir con los principios de liderazgo de Amazon, que dictan cómo debe operar la empresa. "No puedes interiorizarlos leyéndolos en el sitio web, realmente tienes que experimentarlos día a día", explicaba Garman a los empleados durante la reunión a la que ha tenido acceso Reuters.

No puedes discutir por videollamada. Otro de los motivos por los que Mark Garman es partidario de volver a las oficinas es que, entre los principios de liderazgo de Amazon, está el de "estar en desacuerdo y comprometerse".

Según la información publicada por Reuters, Garman habría asegurado que esta filosofía no puede desarrollarse de manera eficiente con los equipos a distancia. "No sé si ustedes han tratado de estar en desacuerdo a través de una llamada de Chime. Es muy difícil", afirmó el CEO, refiriéndose al software de mensajería interna de la empresa. En su opinión, esas discusiones y los acuerdos son más efectivos cuando se dan cara a cara, y los empleados pueden desarrollar y exponer sus ideas, tal como se describe en el ideario de Amazon escrito por Jeff Bezos.

El teletrabajo y la productividad: un dilema abierto. El caso de la vuelta a la oficina de Amazon se circunscribe en un debate más amplio sobre la productividad y el bienestar de los empleados. Grandes empresas tecnológicas como Amazon, Google, Delle incluso Zoom, han impuesto la vuelta a la oficina como receta para mantener la cohesión de los equipos e impulsar la productividad y la innovación en la compañía. Según un estudio de la consultora Gartner, esa decisión puede pasar factura a esas empresas por la fuga de talento que implica el endurecimiento de la presencialidad.

Otras empresas, como Microsoft o Spotify, han apostado por ofrecer mayor flexibilidad a sus plantillas para retener talento o atraer el que ha salido de otras empresas, vinculando su permanencia en remoto a mantener los niveles de productividad.

Imagen | AWS, Unsplash (Siena Nisavic)