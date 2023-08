Algunos trabajadores de Amazon se niegan a volver a la oficina. Así que su CEO les ha abierto la puerta

Amazon ha demostrado ser una de las empresas más beligerantes con la vuelta a las oficinas de sus empleados, que se muestran poco dispuestos a renunciar a la flexibilidad de un teletrabajo a tiempo completo que les permite conciliar la vida familiar y laboral y vivir en zonas con viviendas y servicios más económicos. En un envite más, el director ejecutivo de la compañía ha dado una vuelta de tuerca más declarando que no van a ceder a la presión de los empleados y que “no les va a funcionar”.

Tensiones entre la directiva y los empleados. La situación entre la plantilla y los directivos de Amazon está más tensa que nunca ante la orden irrevocable de volver a la oficina que Andy Jassy envió a todos los empleados hace algunas semanas. En una reunión interna posterior cuyo contenido se ha filtrado al medio americano Insider en un audio, el director ejecutivo evitó facilitar cualquier tipo de dato que justificara esa vuelta a la oficina.

Jassy apeló únicamente a una decisión de “juicio” no de datos específicos como en el pasado había sucedido con productos arriesgados como los Servicios de Amazon Web (AWS). El directivo añadió que, si a los empleados no les gustaban las decisiones, podían abandonar la compañía. El ejecutivo afirmó que la compañía tampoco aportó datos cuando se implantó el teletrabajo y a nadie pareció importarle entonces. Comentario engañoso ya que esa medida vino impuesta por la pandemia de COVID-19, no por decisión empresarial.

La vuelta a la oficina sin excepción. El ejecutivo de Amazon se mostró inflexible con la postura de vuelta a la oficina de la compañía. “No es el momento de estar en desacuerdo y hay que comprometerse. Si no puedes hacerlo, lo entiendo, pero probablemente no te funcione en Amazon porque volvemos a la oficina al menos tres días a la semana, y puede no ser adecuado para todos".

Presiones y mayor control sobre los empleados. Las palabras del ejecutivo dan un paso más en la escalada de tensiones entre la compañía fundada por Jeff Bezos y su plantilla. Amazon pasó de las recomendaciones de volver a la oficina, a los correos amenazadores y, ahora, a invitar a los empleados a renunciar a sus puestos.

Los trabajadores, por su parte, han mostrado su desacuerdo negándose a volver a ocupar una mesa en las oficinas de la compañía, convocando huelgas y recogiendo más de 30.000 firmas contrarias a la medida.

Opinión basada en tendencias. Según los audios filtrados por Insider, Andy Jassy afirmaba haber comentado la vuelta a la oficina con entre 60 y 80 directivos de otras compañías durante los últimos 18 meses y, "prácticamente todos preferían el trabajo en la oficina”. Tal vez, estos directivos tampoco podían mostrar datos que apoyen esas opiniones.

La postura de Amazon con respecto al cambio de modelo de jornada ha sido la más agresiva del sector, sobre todo, teniendo en cuenta que la empresa prometió mantener el teletrabajo para siempre, lo que provocó que muchos de sus empleados se mudaran a otras ciudades lejos de las oficinas a las que ahora les obligan a volver.

Imagen | Unsplash (Siena Nisavic)