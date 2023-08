No contento con su nueva mansión, Jeff Bezos se ha comprado otra en la isla más exclusiva del mundo: Billionaire Bunker

Que un millonario con la fortuna de Jeff Bezos se compre una mansión en algún barrio residencial exclusivo no es ninguna novedad. Pero estrenar dos mansiones en los lugares más exclusivos del planeta y con meses de diferencia es cuanto menos llamativo, incluso para la tercera persona más rica del mundo. No obstante, invertir en mansiones no es algo nuevo para el magnate del e-commerce, que ya cuenta con propiedades en Los Ángeles, Seattle, Texas, Washington, Nueva York y, ahora, en Miami.

Un nuevo vecino en el barrio. La última mansión que se ha comprado el fundador de Amazon se encuentra en el exclusivo barrio residencial en la isla de Indian Creek en Florida, también conocido como Billionaire Bunker por las restrictivas condiciones de acceso y vigilancia de la zona.

Con la nueva adquisición el millonario compartirá vecindario con figuras como Tom Brady y Gisele Bündchen, Adriana Lima, Beyoncé, Ivanka Trump, Norman Braman o el español más universal: Julio Iglesias que cuenta con cuatro propiedades en la isla.

Un casoplón en 1,1 hectáreas de terreno. Según Bloomberg, la nueva propiedad se encuentra ubicada en el 11 de Indian Creek Island Road. No tiene pérdida porque en la isla solo hay una calle principal.

La vivienda data de 1965 y está construida en una parcela de 1,1 hectáreas a pie de playa y cuenta con tres habitaciones, una piscina junto a la edificación. Por el momento no cuenta con embarcadero propio, algo bastante habitual en el vecindario, por lo que el magnate tendrá que dejar atracado su polémico megayate en el puerto de la cercana Miami.

Precio por encima de la media. Pese a las carencias, el millonario ha pagado 68 millones de dólares por la exclusiva propiedad. Se desconoce la identidad del anterior propietario porque esta registrada a nombre de MTM Star International, una empresa vinculada a Panamá, que la compró en 1982 por 1,4 millones de dólares.

En 2019, se batió el récord de la isla cuando una de las mansiones se vendió por 50 millones de dólares. Pese a que en estos momentos el 37 de Indian Creek Road es uno de los proyectos de reforma más recientes y se encuentra a la venta por 69 millones de dólares, hasta que se cierre su venta, Jeff Bezos ostenta el dudoso placer de haber comprado la propiedad más cara de la exclusiva isla.

Coleccionando mansiones de récord. La operación de compra de la mansión en Billionaire Bunker no ha sido el único récord que el millonario ha batido en el ámbito inmobiliario según Forbes. En 2020 Bezos cerró la compra de una mansión que ha estado reformando desde entonces. La propiedad es una de las más caras de Beverly Hills y Bezos pagó por ella 175 millones de dólares.

En esta ocasión la superficie construida supera los 1.265 metros cuadrados en una propiedad de 4,04 hectáreas frente al mar. La mansión tiene tres plantas casa de huéspedes, además de gimnasio, pérgola, piscina, vestidores, casetas de vigilancia privada, pista de tenis y vistas a un campo de golf de 9 hoyos.

Jeff Bezos ya no es el CEO de Amazon, pero si sigue comprando mansiones a este ritmo le va a quitar el puesto a Amancio Ortega como casero de las principales fortunas del mundo.

Imagen | Flikr