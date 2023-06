Jeff Bezos prometió donar 10.000 millones a fundaciones benéficas. Está muy, muy lejos de esa cifra

Hacer donaciones es una excelente herramienta de marketing para los millonarios que contribuye a mejorar la imagen pública de ese 1% de la población. Jeff Bezos prometió que iba a hacer una gran aportación desde su fundación, pero eso no es suficiente: las promesas hay que cumplirlas.

Millonarios y fundaciones. Hace tiempo que la actividad filantrópica de carácter personal de los multimillonarios se ha reducido a niveles anecdóticos, pero su lugar lo han ocupado sus fundaciones. Estas fundaciones actúan como un fondo de inversión que tienen en cuenta las inversiones de impacto para financiar proyectos de desarrollo social o medioambiental. “No se puede esperar que los multimillonarios compensen las brechas de financiamiento climático dejadas por los países ricos que no cumplen las promesas al mundo en desarrollo”, dijo el director del Bezos Earth Fund.

A principios de 2020 Jeff Bezos anunció la creación de la fundación Bezos Earth Fund, en la que prometió una inversión de 10.000 millones de dólares para proyectos climáticos. Parece una suma considerable, sin embargo, es solo una pequeña contribución para conseguir el objetivo de cero neto para 2050.

1.600 millones en desarrollo sostenible. Según su página web, la fundación Bezos Earth Fund trabaja para que la humanidad no tenga que elegir entre el desarrollo o el medio ambiente, ofreciendo herramientas para reducir la huella ambiental de la industrialización.

De los 10.000 millones de dólares prometidos, la fundación solo ha asignado 1.600 millones de dólares en un total de 100 proyectos con los que se afronta el problema climático desde distintos frentes y en distintos lugares del planeta: desde la cuenca del Congo, el pacífico tropical oriental, Estados Unidos o, como no, el Amazonas.

La fundación asignó 578,3 millones de dólares en proyecto de conservación climática y preservación de ecosistemas y su biodiversidad en riesgo por la presión ambiental, pero también destinó fondos a la seguridad alimentaria, a proyectos de desarrollo financiero sostenible y de investigación medioambiental.

Proyecto Inversión (en millones de dólares) Cambio climático 578,31 Seguridad alimentaria 80,4 Justicia ambiental 301,4 Descarbonización 388,3 Economía, finanzas y mercados 33,5 Innovación tecnológica 80 Ciencia para monitorización, datos y responsabilidad ambiental 73,93

Diversificar la ayuda. Pese a que la iniciativa de Bezos todavía no ha cumplido con sus promesas, todavía queda margen para cumplirlas ya que se había fijado 2050 como punto de referencia para alcanzar esa cifra de inversión. No obstante, el multimillonario ha diversificado su cesta de inversiones filantrópicas en otras nobles causas, aunque no es muy dado a compartir sus proyectos filantrópicos con otros millonarios.

El enemigo en casa. Resulta cuanto menos paradójico que el negocio que ha generado la enorme fortuna del filántropo ambiental sea, a su vez, el principal exponente de un modelo de comercio altamente contaminante. Tanto que incluso sus trabajadores han organizado protestas contra Amazon por la justicia climática.

Un modelo de comercio basado en la logística por carretera que no termina de cumplir las promesas de electrificación de su flota, con una implantación de energías renovables de solo el 17% del consumo de sus data centers y que cada año genera 15 millones de toneladas de CO2, el equivalente al gasto anual de Estonia.

Ante la incoherencia manifiesta, Jeff Bezzos ha anunciado su hoja de ruta para cumplir con los Acuerdos de Paris y reducir la huella de carbono de Amazon de forma drástica en 2040.

