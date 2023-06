Un multimillonario lleva años transportando árboles en barco para su jardín personal. Y no hay quien lo pare

Cada semana se transportan magnolias, tulipanes, arboles centenarios y otras plantas y flores de extrema rareza por las aguas del Mar Negro en barcazas. Como si de un desfile se tratara, los habitantes de Georgia han sido testigos de semejante espectáculo durante años. Aunque lo cierto es que de artístico no tiene mucho. ¿Dónde va a parar toda esa riqueza natural? Al jardín que se está construyendo un multimillonario del país.

Él es Bidzina Ivanishvili y fue primer ministro de Georgia. Ahora está tan enamorado de los árboles que nadie puede parar su proyecto coleccionista.

Una travesía de árboles milenarios. Más de 200 árboles llegaron a su parque personal en los últimos años, la mayoría extraídos del suelo de las aldeas empobrecidas y los espesos bosques de Georgia. Ivanishvili se encarga de seleccionar y revisar personalmente la mayoría de ejemplares uno por uno. Con dinero, todo parece posible.

¿Cómo llegan a su jardín? Alrededor de la mitad fueron transportados al parque en barcazas y la otra mitad en camiones. Hay que tener en cuenta que trasladar árboles gigantescos no es una tarea fácil: las carreteras son estrechas y están rodeadas de casas y más árboles. A veces, para mover un árbol hay que talar los que quedan en el camino. Y ese trabajo lleva meses.

¿A dónde iban a parar? Al Parque Dendrológico Shekvetili, en la costa del Mar Negro de Georgia. Un lugar que resume bien la extravangancia de Ivanishvili, con su diseño pomposo, centrado en torno a un estanque lleno de flamencos, pelícanos y otras aves exóticas, que fue diseñado personalmente por él, según se explica en este reportaje de The New York Times. Un espacio rodeado de cámaras de seguridad en el que cualquiera puede mirar, pero que nadie se atreva a tocar.

¿Quién es Ivanishvili? Hizo su fortuna en Rusia, donde reunió un imperio bancario y de metales durante la transición postsoviética. Su riqueza se calcula en unos 6.000 millones. Aunque ahora su profesión sigue siendo bastante turbia, antes lo fue más. Ivanishvili una vez formó parte de la escena política de Georgia. Ganó las elecciones parlamentarias de 2012 y fue primer ministro hasta noviembre de 2013.

¿Por qué colecciona árboles? Hay muchas teorías que explican su amor por ellos. Algunos georgianos piensan que es un druida, aunque muchos rechazan esta idea. Salomé Jashi, una directora de cine georgiana que ha llevado la historia de estos árboles a un documental, ve algo más allá del amor por la naturaleza en la obsesión de Ivanishvili. "Para mí, un árbol flotante era un símbolo de poder, de deseo, de querer algo a toda costa".

La influencia. El parque Ivanishvili es también un reflejo de su presencia opaca pero gigantesca en Georgia. No tiene un papel oficial en el gobierno, pero los expertos sugieren que todavía tiene una gran influencia. Hay quien admira a Ivanishvili por el acceso gratuito a su parque, que ha recibido más de 1,5 millones de visitantes hasta el momento, y por su trabajo filantrópico, incluido el pago de estipendios a artistas y poetas de Georgia. Pero de lo que no hay duda es de que arrancar árboles por doquier y plantarlos aquí y allá no es precisamente una labor que haya gustado a los grupos ecologistas.

Imagen | Taming the Garden

Una versión anterior de este artículo fue publicada en febrero de 2022.